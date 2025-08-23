NSND Như Quỳnh, Tiểu đội trưởng Tạ phim 'Mưa đỏ' góp mặt trong MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' của Hòa Minzy

Tối 22/8, Hoà Minzy đã có buổi họp báo ra mắt MV mới "Nỗi đau giữa hòa bình" tại Hà Nội. Sáng cùng ngày, cô có buổi giới thiệu tại TP HCM với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết và người hâm mộ.

Trong buổi họp báo ở Hà Nội, Hoà Minzy đến muộn do lịch trình công việc dày đặc và tắc đường. Dù vậy, hàng nghìn fan hâm mộ vẫn kiên nhẫn chờ đợi để gặp gỡ thần tượng và theo dõi MV vô cùng ý nghĩa này.

Hoà Minzy trong vòng tay yêu thương của khán giả.

Tại buổi ra mắt MV, Hoà Minzy đã mời Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Căn, năm nay tròn 100 tuổi từ quê nhà Bắc Ninh lên dự buổi ra mắt. Phần trò chuyện thân tình của cô với Mẹ Trần Thị Căn đã khiến khán giả vô cùng xúc động.

Hoà Minzy cũng dành thời lượng để chia sẻ về tình cảm riêng với người ông là cựu chiến binh mang quân hàm Thiếu tá vừa qua đời. "Mọi người cứ hỏi là tại sao lòng yêu nước của em lại nhiều như thế, chắc là bởi vì em là cháu của một anh hùng. Lẽ ra thì hôm nay và tại buổi họp báo này ông của em sẽ ngồi ở đây, cười rất là tươi để chứng kiến niềm vui vì cháu ông đã làm một MV ý nghĩa. Như thường khi ông em sẽ rất là vui và thông báo rằng: "Bà con quê mình tự hào lắm, bà con khen lắm con ạ".

Nhưng mà sao hôm nay ông nằm ở đấy chẳng nói với em câu nào. Em xin phép cả khán phòng của chúng ta hãy gửi tràng pháo tay cho đồng chí Nguyễn Văn Ki - ông nội của em" - Hòa Minzy nói trong sự rưng rưng xúc động khi nhớ về người ông của mình. Sau buổi họp báo, cô tức tốc di chuyển về quê nhà chịu tang ông.

"Nỗi đau giữa hòa bình" là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, viết theo đơn đặt hàng của phim Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) vừa được phát hành trên hệ thống rạp chiếu cả nước. Trước đó, Hoà Minzy đã đưa ca khúc này lên sân khấu trực tiếp trong chương trình "Tự hào là người Việt Nam" với hơn 30 ngàn khán giả tại sân vận động Mỹ Đình và nhận được nhiều sự khen ngợi.

Hoà Minzy và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả của ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".

Trong phim Mưa đỏ, ngoài giọng hát, Hòa Minzy cũng góp một vai nhỏ là vai cô thư ký thành viên đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại Hội nghị Paris 1972.

"Nỗi đau giữa hòa bình" ca ngợi sự hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng có chồng, con hy sinh nơi chiến trường "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Hòa Minzy và Nguyễn Văn Chung lựa chọn góc nhìn từ người mẹ, người vợ để kể câu chuyện về chiến tranh. Nơi những người vợ, người mẹ lần lượt tiễn chồng con ra trận. Để rồi "sau bao nhiêu năm có ngày hoà bình", cùng với niềm vui, hạnh phúc được sống trong độc lập tự do, thống nhất đất nước thì vẫn còn đó nỗi đau âm ỉ sâu nơi trái tim người vợ, người mẹ.

Hoà Minzy cho biết, trong chuyến thăm Quảng Trị dịp 27/7 vừa qua, cô được thăm và được kể về câu chuyện cảm động của bà Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui. Mẹ Vui có chồng và một con duy nhất là liệt sĩ (chồng là liệt sĩ Lê Hồi hy sinh năm 1948, con là liệt sĩ Lê Thịnh hy sinh năm 1969). Nỗi đau người mẹ giữa thời bình không nguôi thương nhớ, nghĩ về chồng con đã thôi thúc Hòa Minzy tự hứa sẽ phải thực hiện một MV "xứng tầm" để tri ân những hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ nơi hậu phương. Cô muốn âm nhạc sẽ xoa dịu đi một phần nỗi đau ấy.

Hoà Minzy nhiều lần rơi nước mắt trong buổi họp báo.

Sau khi nghe sáng tác của Nguyễn Văn Chung, chỉ trong một đêm, Hòa Minzy quyết định thực hiện MV độc lập mang tên "Nỗi đau giữa hòa bình". Cô gọi đây là "một dự án rất lớn", "rất quan trọng" và cũng là sản phẩm "đắt nhất" trong sự nghiệp của cô. "Có nhiều tiền chưa chắc đã làm được!"- nữ ca sĩ khẳng định. Làm MV cô nhận được nhiều đặc ân, giúp đỡ của đoàn phim điện ảnh Mưa đỏ với phim trường, súng đạn, xe tăng, những thước hình đắt giá… những điều đó quả thật không đơn giản mà có trong một MV của bất cứ một ca sĩ nào.

Đạo diễn Nhu Đặng - người cộng sự trong Bắc Bling đã xây dựng câu chuyện nơi hậu phương của Đội trưởng Tạ trong phim Mưa đỏ. Cô hóa thân vào vai người vợ, người con dâu hiền dịu, tần tảo. Sống trong tình yêu chia cắt khi chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị. Hòa Minzy cho biết, cô ấn tượng mạnh với khoảnh khắc chồng hy sinh trên chiến trường cũng là thời khắc đứa con được sinh ra. Hình ảnh này có sức gợi nhiều suy ngẫm, như 1 sự nhắc nhớ về hy sinh, mất mát của dân tộc: "Độc lập đổi bằng xương máu/ Hoà bình đổi bằng bao nhiêu nỗi đau?". Cô cũng cho biết, đây là sản phẩm cô khóc nhiều nhất trong sự nghiệp. "Đêm nào tôi cũng nghe ca khúc, có hôm 3-4 giờ sáng mới ngủ được", Hoà Minzy nói.

Hòa Minzy mời diễn viên Phương Nam (vai chồng), người thủ vai Tạ - đội trưởng Tiểu đội 1 trong Mưa đỏ và NSND Như Quỳnh (vai mẹ) vào MV của mình.

Hòa Minzy mời diễn viên Phương Nam (vai chồng), người thủ vai Tạ - đội trưởng Tiểu đội 1 trong Mưa đỏ và NSND Như Quỳnh (vai mẹ) vào MV của mình. Nữ ca sĩ cho biết, MV được thực hiện gấp rút, ekip phải làm việc với tần suất cao, cô tham gia trong nhiều vai trò.

Chia sẻ về cơ duyên hợp tác với diễn viên Phương Nam, Hoà Minzy cho biết cô rất có "cảm tình" với vai Tạ của Phương Nam trong Mưa đỏ. Hình ảnh nam tính, tinh thần quả cảm và đặc biệt nhân vật Tạ có điểm kết nối với câu chuyện mà Hoà Minzy muốn kể. Trong phim nhân vật Tạ đã có vợ và anh thường xuyên nhắc đến người vợ của mình. Những tương đồng đó đặt trong mối liên quan câu chuyện và bối cảnh có sự kết nối hợp lý. Khi nhận được lời mời tham gia MV, diễn viên Phương Nam đã đồng ý và rất hào hứng, anh lăn xả thể hiện và hết mình với dự án âm nhạc kết hợp điện ảnh.

Còn về phía NSND Như Quỳnh, đó là một sự xuất hiện đặc biệt. Bà là nghệ sĩ thành danh với các vai người vợ, người mẹ mang nhiều đức tính tốt đẹp, tần tảo, đức hạnh trên sóng với cả 1 sự nghiệp nghệ thuật đồ sộ. Những phân cảnh của NSND tại hiện trường khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Bà đồng ý không một phút do dự khi Hoà Minzy ngỏ lời mời, không cần hỏi catxe.

Về khâu lựa bối cảnh, cô và Nhu Đặng cùng ekip đã quyết định lựa chọn Nghĩa Trang Trường Sơn - Quảng Trị và Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) trở thành 2 bối cảnh chính. Việc sắp xếp và di chuyển cho ekip cả trăm con người khá đồ sộ và tốn kém, cho thấy mức độ "chịu chi" của Hòa Minzy.

Hoà Minzy kể, khi quay MV, nhiều phân cảnh cô không giấu nổi sự xúc động, nước mắt mắt cứ tự rơi vì quá nhập tâm trong câu chuyện. Cô cho biết, đây là sản phẩm cô khóc nhiều nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay của mình: "Đêm nào tôi cũng nghe ca khúc, có hôm 3-4 giờ sáng mới ngủ được, mỗi khi nghe tôi lại không kìm được nước mắt. Âm nhạc, câu chuyện MV gây ám ảnh với tôi suốt thời gian qua. Có thể nói là sản phẩm tôi khóc nhiều nhất." Hòa Minzy chia sẻ.

Dù ca khúc thuộc dòng nhạc cách mạng xong nữ ca sĩ rất tự tin vào thông điệp, câu chuyện đậm giá trị nhân văn sẽ dễ chạm đến mọi tầng lớp khán giả. Đặc biệt sẽ trở thành xu hướng nghe khi chúng ta đang sống trong những ngày lễ lớn của lịch sử với sự kiện A80.

NỖI ĐAU GIỮA HÒA BÌNH - HÒA MINZY x NGUYỄN VĂN CHUNG | OFFICIAL MUSIC VIDEO

