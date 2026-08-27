Trang bị ngang Air Blade, xe ga 125cc thiết kế đậm chất châu Âu giá 45 triệu đồng

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Xe ga 125cc thiết kế đậm chất châu Âu

Neo-retro Panarea 125

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Benelli Malaysia đã giới thiệu 4 tùy chọn màu mới cho mẫu xe tay ga neo-retro Panarea 125.

Panarea 125 sở hữu thiết kế neo-retro

Hướng đến những người dùng cần một mẫu xe nhỏ gọn, thời trang để sử dụng hằng ngày trong đô thị, Panarea 125 sở hữu thiết kế neo-retro, kết hợp các đường nét cổ điển với những trang bị hiện đại.

Xe được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, 2 van, SOHC, dung tích 124 cc, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử và làm mát bằng không khí. Động cơ sản sinh công suất 8,44 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động CVT với truyền động cuối bằng dây đai. Panarea 125 được trang bị cả đề điện và cần đạp khởi động.

Xe được trang bị động cơ xi-lanh đơn

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước, kết hợp với lò xo cuộn; phía sau sử dụng hệ thống treo ống lồng giảm chấn dầu và có thể điều chỉnh tải trước của lò xo. Hệ thống phanh gồm đĩa trước 190 mm và phanh tang trống sau 130 mm.

Panarea 125 sử dụng mâm 12 inch, đi kèm lốp 100/90-12 phía trước và 110/90-12 phía sau. Xe có trọng lượng khô 104 kg, chiều cao yên 760 mm và khoảng sáng gầm 135 mm. Bình xăng có dung tích 4,6 lít.

Panarea 125 sử dụng mâm 12 inch

Các trang bị khác gồm đèn pha và đèn hậu LED, cụm đồng hồ kết hợp analog-kỹ thuật số, đèn cảnh báo nguy hiểm, công tắc ngắt động cơ, cốp dưới yên dung tích 12 lít và hai hộc chứa đồ phía trước, trong đó có cổng sạc USB.

Được thành lập tại Pesaro, Ý vào năm 1911, Benelli là một trong những nhà sản xuất mô tô lâu đời nhất thế giới. Thương hiệu này sau đó đã mở rộng danh mục sản phẩm tại Malaysia sang nhiều phân khúc, bao gồm xe tay ga neo-retro, mô tô adventure, naked bike và sportbike fairing đầy đủ.

Giá xe ga 125cc Panarea 125

Xe ga neo-retro Panarea 125, với giá bán 6.998 RM (khoảng 45 triệu đồng).

Theo Tạp chí Người đưa tin, các màu mới gồm Đen Charcoal (Charcoal Black), Hồng Rosa (Rosa Pink), Bạc Modena (Modena Silver) và Trắng Ivory (Ivory White), bổ sung vào danh mục màu hiện có của mẫu xe tay ga hướng đến phong cách sống này. Trước đó, Panarea 125 có giá 6.888 RM vào năm 2022.

Đối với khách hàng mua Panarea 125, Benelli Malaysia cung cấp chế độ bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, áp dụng cho các lỗi do nhà sản xuất. Công ty cũng cung cấp dịch vụ mua phụ tùng chính hãng trực tuyến, với các điều khoản và điều kiện áp dụng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới vừa được SYM cho ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.