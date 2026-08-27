Trải nghiệm xe máy điện ở Việt Nam chạy 160 km/sạc, tốc độ tới 100 km/h, giá 55 triệu đồng có gì đặc biệt?

Xe máy điện ở Việt Nam giá 13 triệu đồng gây sốt nhờ thiết kế cổ điển, đi 75km/lần sạc GĐXH - Xe máy điện có giá hơn 13 triệu đồng chưa kèm pin, tốc độ tối đa 48 km/h và phạm vi di chuyển khoảng 75km mỗi lần sạc.

Xe máy điện 160 km/sạc, tốc độ tới 100 km/h

Xe máy điện Pega eSmart AI

Theo Tạp chí điện tử Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, trong nhóm xe máy điện hiệu suất cao của thương hiệu Việt, Pega eSmart AI gây chú ý khi sở hữu thông số vận hành tiệm cận nhiều mẫu xe máy xăng phổ thông. Phiên bản cao cấp có phạm vi hoạt động công bố lên tới 160 km sau một lần sạc, tốc độ tối đa 100 km/h và giá khoảng 55 triệu đồng.

Ra mắt thị trường từ tháng 4/2024, eSmart AI còn được Pega phát triển theo hướng một phương tiện kết nối thông minh. Xe sở hữu màn hình cảm ứng cỡ lớn, hỗ trợ định vị, kết nối mạng cùng nhiều tính năng điều khiển và bảo mật.

Khả năng vận hành là một trong những điểm nổi bật nhất của Pega eSmart AI. Mẫu xe sử dụng động cơ điện PMSM nam châm vĩnh cửu với công suất cực đại 4.000W và mô-men xoắn tối đa được công bố ở mức 140 Nm.

Theo thông số của nhà sản xuất, xe có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h, đồng thời tăng tốc từ 0 lên 65 km/h trong khoảng 3 giây. Đây là mức tốc độ khá cao nếu đặt cạnh phần lớn xe máy điện đô thị hiện nay.

Xe có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h,

Người lái có thể lựa chọn giữa hai chế độ vận hành Eco và Sport. Chế độ Eco hướng đến tối ưu lượng điện tiêu thụ trong quá trình đi lại hàng ngày, trong khi Sport ưu tiên khả năng tăng tốc và sức mạnh động cơ.

Xe được trang bị bộ pin lithium có điện áp tiêu chuẩn 72V, dung lượng được công bố 42Ah. Pega đưa ra hai cấu hình với phạm vi hoạt động tối đa khoảng 110 km và 160 km/lần sạc. Phiên bản cao cấp có tầm hoạt động 160 km được bán với giá khoảng 55 triệu đồng.

Đáng chú ý, pin có thể tháo rời, tạo thuận lợi cho người sống tại chung cư hoặc những nơi không thể đưa xe tới gần nguồn điện. Với bộ sạc nhanh đi kèm, thời gian sạc đầy được công bố khoảng 4 giờ.

Khả năng chống nước đạt chuẩn IP67 cũng là trang bị đáng chú ý. Tuy nhiên, dù phương tiện có tiêu chuẩn bảo vệ nước, người dùng vẫn nên hạn chế đi qua khu vực ngập sâu để tránh những rủi ro không cần thiết.

Tên gọi eSmart AI phần nào thể hiện hướng phát triển khác biệt của mẫu xe. Thay vì chỉ tập trung vào động cơ và pin, Pega tích hợp một hệ thống điều khiển trung tâm với màn hình màu kích thước lớn, giao diện tương tự thiết bị thông minh.

Xe được trang bị bộ pin lithium có điện áp tiêu chuẩn 72V

Màn hình hỗ trợ cảm ứng và có thể hiển thị nhiều thông tin vận hành. Theo thông tin được công bố, hệ thống còn hỗ trợ các tiện ích giải trí và bản đồ trực tuyến, cho phép người lái theo dõi chỉ đường ngay trên xe thay vì phải gắn điện thoại bên ngoài.

Khả năng kết nối internet cũng được sử dụng để mở rộng các chức năng tương tác. Hệ thống AI hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói đối với một số tác vụ, đồng thời có thể đưa ra thông báo liên quan tới tình trạng phương tiện, dung lượng pin và một số thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng.

eSmart AI cũng được phát triển theo hướng giảm phụ thuộc vào chìa khóa cơ truyền thống. Người dùng có thể thực hiện một số thao tác mở khóa thông qua hệ thống điều khiển trên xe.

Bên cạnh đó, ứng dụng trên điện thoại hỗ trợ theo dõi tình trạng và vị trí phương tiện. Trong trường hợp cần thiết, người dùng có thể xác định vị trí xe hoặc thực hiện một số thao tác quản lý từ xa.

Một số tính năng an toàn thông minh khác được giới thiệu gồm cảnh báo trong tình huống khẩn cấp và khả năng gửi thông báo tới người thân khi phát hiện sự cố.

Pega eSmart AI mang phong cách của một mẫu xe tay ga cỡ lớn với phần thân khá bề thế. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.230 x 750 x 1.150 mm, chiều cao yên 780 mm.

Tổng trọng lượng xe bao gồm pin đạt khoảng 125 kg, tải trọng công bố 250 kg. Với kích thước và khối lượng này, eSmart AI phù hợp hơn với người có thể trạng trung bình trở lên. Ngược lại, việc dắt hoặc xoay xe trong bãi đỗ hẹp có thể đòi hỏi nhiều sức hơn so với các dòng xe điện nhỏ gọn.

Dung tích cốp đạt 25 lít, cung cấp không gian tương đối thoải mái cho nhu cầu mang theo đồ dùng cá nhân hàng ngày.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED. Khung xe bằng thép được phủ sơn tĩnh điện nhằm tăng khả năng chống oxy hóa và hạn chế tác động từ môi trường.

Hệ thống treo phía trước sử dụng dạng ống lồng giảm chấn thủy lực, trong khi phía sau là cặp lò xo trụ kết hợp giảm chấn thủy lực.

Về an toàn, xe được trang bị phanh đĩa thủy lực trên cả hai bánh, kết hợp hệ thống phanh CBS. Cấu hình này phù hợp với một mẫu xe có khả năng đạt tốc độ lên tới 100 km/h.

Giá xe máy điện Pega eSmart AI

Theo công bố từ hãng Pega Việt Nam, xe máy điện Pega eSmart AI có giá khởi điểm từ 55 triệu đồng.

Ở mức giá khoảng 55 triệu đồng cho cấu hình pin có tầm hoạt động 160 km, Pega eSmart AI không còn nằm trong nhóm xe điện phổ thông giá rẻ. Đổi lại, mẫu xe thương hiệu Việt sở hữu lợi thế về tốc độ tối đa, phạm vi di chuyển, pin tháo rời và hệ thống tiện ích kết nối phong phú.

Điểm người mua cần cân nhắc là kích thước và trọng lượng 125 kg khá lớn, trong khi mức giá đã tiến vào vùng cạnh tranh với nhiều mẫu xe máy điện cao cấp cũng như xe tay ga chạy xăng. Vì vậy, eSmart AI phù hợp hơn với người ưu tiên hiệu suất vận hành, tầm hoạt động dài và các tính năng công nghệ thay vì chỉ tìm kiếm một phương tiện điện tiết kiệm cho quãng đường ngắn.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.