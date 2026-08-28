Tỷ giá USD hôm nay 28/8: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng thương mại nối dài đà giảm

Chủ tiệm vàng giúp khách thoát bẫy lừa đảo GĐXH - Một người dân ở Hà Tĩnh suýt chuyển tiền cho kẻ giả danh công an nhưng được chủ tiệm vàng kịp thời phát hiện.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF giảm 0,04%, hiện ở mức 99,13 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,03%, xuống 1,1646 USD/EUR, đồng bảng Anh giảm 0,06%, xuống 1,3585 USD/bảng. Trong khi đó đồng yên Nhật tăng 0,09%, lên 159,45 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,13 điểm. USD ngân hàng tiếp tục giảm. USD tự do đi ngang. Đồng yên Nhật, đồng EUR đồng loạt giảm nhẹ.

Đồng USD gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi thị trường chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole. Giới đầu tư cho rằng ông Warsh nhiều khả năng sẽ không đưa ra định hướng rõ ràng về chính sách tiền tệ.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần cho thấy tín hiệu trái chiều: số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, nhưng thâm hụt thương mại hàng hóa tăng mạnh. Trong khi đó, lạm phát tháng 7 cao hơn dự báo đã hỗ trợ kỳ vọng Fed duy trì chính sách thắt chặt, dù xác suất tăng lãi suất tháng 9 theo FedWatch giảm còn 35,9%.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 28/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với phiên trước đó, ở mức 25.611 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng ổn định so với phiên ngày hôm qua, ở vùng 24.381 đồng mua vào và 26.841 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 28/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 28/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 28/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD giảm 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,860-26,270 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 17 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra, ở mức 25.835-26.280 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,890-26,270 đồng/USD, giảm 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 28/8/2026, khảo sát lúc 08h44 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.997 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.097 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 28/8, giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,610.54-31,172.01 đồng/EUR, đã giảm 30 đồng chiều mua vào và giảm 31 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.848-31.158 đồng/EUR, đã giảm 24 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,790-31,227 đồng/EUR, đã giảm 33 đồng chiều mua vào và giảm 35 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 28/8/2026 khảo sát lúc 8h51 phút hiện đang được mua vào là 30.308 đồng và bán ra là 30.418 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật tiếp tục giảm nhẹ, ở vùng 157.97-168.87 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật cũng giảm 10 đồng cả chiều mua lẫn chiều bán, xuống vùng 158,68-168,68 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.15-169.06 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng bạc xanh vẫn chịu nhiều áp lực. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà vẫn duy trì ở mức cao. Hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại tiếp tục giảm trong khi đó thị trường tự do đi ngang. Nhưng nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 27/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bán ra ở vùng 26.119 đồng/USD GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 27/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.