Giá vàng hôm nay 27/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng giảm bao nhiêu tiền 1 chỉ?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm 1,3 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h27', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 147,4-150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 260.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, tương đương tăng 10.000 đồng/chỉ, 14,69-14,99 triệu đồng/chỉ.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm tới 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 148,4-152,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương 14,84-15,24 triệu đồng/chỉ.

Ở chiều ngược lại, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được điều chỉnh tăng 200.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 149,4-153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Hôm qua, giá vàng SJC và vàng nhẫn diễn biến trái chiều. Giá vàng miếng SJC tăng và vàng nhẫn giảm nhẹ so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 25/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147,3-150,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 25/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 146,8-149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 149,7-153,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, lúc 10h00', giá vàng thế giới ở mức hơn 4.632 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 26/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.626 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.683 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 6,7%, tương ứng tăng 290 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 146,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 3,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 26/8.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 26/8 giảm khoảng 35 USD (-0,8%) xuống 4.626 USD/ounce. Giá bạc giảm 0,4 USD xuống 68,2 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm khi nhiều nhà đầu tư chốt lời trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 1,5% trong quý II, lạm phát PCE tăng 0,2%. Dữ liệu này khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 để kiểm soát lạm phát.