Kia Seltos 2027 giá 313 triệu đồng, SUV hạng B rẻ hơn cả Kia Morning có gì đặc biệt?

Rẻ hơn cả Hyundai Grand i10, SUV 5 chỗ phong cách khỏe khoắn, trang bị tiện nghi giá chỉ 275 triệu đồng GĐXH - SUV 5 chỗ ‘bình dân’ mới có mức giá dễ tiếp cận hơn cả Hyundai Grand i10 và Kia Morning, giúp mong ước sở hữu ô tô của khách hàng trở nên thực tế hơn.

Kia Seltos 2027 trình làng có gì đặc biệt?

Thông tin trên Doanhnghiep.vn, thế hệ mới của mẫu SUV đô thị Kia Seltos được nâng cấp mạnh về thiết kế, không gian nội thất, công nghệ thông minh và khả năng vận hành, đồng thời tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng trẻ.

Kia Seltos hoàn toàn mới tiếp tục áp dụng triết lý thiết kế "đối lập hòa hợp" đặc trưng của thương hiệu Kia. Phần đầu xe gây chú ý với lưới tản nhiệt kích thước lớn được tạo hình bằng các đường vân dọc, kết hợp cụm đèn pha LED Star-Map đặc trưng và tấm chắn gầm phía trước có thiết kế rộng, mang đến diện mạo bề thế và khỏe khoắn hơn. Những thay đổi này giúp Kia Seltos 2027 có vẻ ngoài hiện đại hơn đáng kể so với thế hệ trước.

Ở hai bên thân xe, Kia bổ sung các chi tiết trang trí màu bạc sáng bóng tạo hiệu ứng mái xe nổi, kết hợp tay nắm cửa ẩn và bộ mâm hợp kim thiết kế tối ưu tính khí động học. Kích thước tổng thể của Kia Seltos mới lần lượt là 4.460 mm dài, 1.830 mm rộng và 1.640 mm cao, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.690 mm.

So với thế hệ trước, Kia Seltos thế hệ mới dài hơn 75 mm, rộng hơn 30 mm và có chiều dài cơ sở tăng 60 mm. Nhờ đó, không gian dành cho hành khách được cải thiện đáng kể.

Phía sau xe tiếp tục sử dụng cụm đèn hậu LED Star-Map đặc trưng, tạo hiệu ứng nhận diện rõ ràng khi hoạt động vào ban đêm. Cánh gió phía trên tích hợp cần gạt nước phía sau được thiết kế ẩn, giúp phần đuôi xe trở nên gọn gàng hơn. Kia Seltos 2027 còn được trang bị cửa hậu chỉnh điện rảnh tay.

Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 483 lít và có thể tăng lên 1.454 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Khu vực này cũng được bố trí 20 vị trí chứa đồ cùng 4 móc đa năng có thể tháo rời, hỗ trợ cố định các vật dụng như ô, mũ và những món đồ có kích thước khác nhau. Kết hợp với hệ thống phụ kiện Kia Add Gear, khả năng chở đồ của Seltos mới được cải thiện đáng kể.

Kia cũng cung cấp phiên bản Seltos X-Line với diện mạo thể thao hơn. Phiên bản này sở hữu 11 chi tiết thiết kế độc quyền, trong đó có logo màu đen, huy hiệu phía sau riêng và bộ mâm hợp kim màu đen. Khách hàng có thể lựa chọn các màu ngoại thất đơn sắc gồm bạc Radiant, đen Aurora, xanh Aquamarine, xanh Cloud và trắng Pearl, bên cạnh hai tùy chọn phối màu hai tông trắng Pearl/đen Aurora và xanh Cloud/đen Aurora. Riêng bản X-Line có thêm màu cam Firework và xám Matte.

Bước vào cabin, Kia Seltos 2027 cung cấp ba tùy chọn phối màu nội thất tiêu chuẩn gồm đen/xám, nâu/xám và xanh lá cây/xám, trong khi X-Line sử dụng nội thất màu đen độc quyền. Khu vực người lái được thiết kế hiện đại với vô-lăng đa chức năng bốn chấu, cần số điện tử dạng xoay và màn hình LCD siêu mỏng 10 inch. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là màn hình trung tâm siêu rộng 27 inch, tích hợp chip Qualcomm Snapdragon 8295P cùng các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Kia Seltos 2027 được trang bị ghế trước chỉnh điện

Hệ thống giải trí thông minh trên Kia Seltos mới hỗ trợ hội thoại tự nhiên, vẽ hình bằng AI và tra cứu hướng dẫn sử dụng xe thông qua trợ lý thông minh. Xe đồng thời tương thích với các nền tảng kết nối điện thoại như Huawei HiCar, Apple CarPlay và Carlink.

Hệ thống thông tin giải trí còn được cài đặt sẵn hơn 10 trò chơi nhỏ với ba phương thức điều khiển gồm màn hình cảm ứng, tay cầm Bluetooth và các thiết bị điều khiển tích hợp trên xe. Đáng chú ý, những trò chơi đua xe có thể kết nối trực tiếp với vô-lăng và bàn đạp phanh để tạo trải nghiệm tương tác giống một hệ thống mô phỏng lái xe.

Về tiện nghi, Kia Seltos 2027 được trang bị ghế trước chỉnh điện, hỗ trợ sưởi ấm và thông gió, cùng sạc điện thoại không dây. Hệ thống âm thanh Bose 8 loa mang đến trải nghiệm giải trí cao cấp hơn, trong khi hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh cấp độ 2 bổ sung thêm nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ người lái trong quá trình vận hành.

Seltos 2027 cung cấp hai lựa chọn gồm máy xăng 1,5 lít hút khí tự nhiên và động cơ tăng áp 1,5 lít. Động cơ hút khí tự nhiên sản sinh công suất tối đa 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm và kết hợp với hộp số CVT. Trong khi đó, động cơ tăng áp mạnh hơn đáng kể với công suất tối đa 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp.

Giá Kia Seltos 2027

Thông tin trên Tri thức và Cuộc sống, SUV hạng B Kia Seltos 2027 đã chính thức mở bán trước tại Trung Quốc với 6 phiên bản, giá bán trước dao động từ 80.900-120.900 nhân dân tệ (tương đương 313,30-468,21 triệu đồng).

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



