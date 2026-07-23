Xe ga của Honda giá 58 triệu đồng sở hữu động cơ 160cc, trang bị đẳng cấp, thiết kế sang trọng như SH khiến người dùng bất ngờ

Xe ga Honda sở hữu động cơ 160cc, trang bị đẳng cấp, thiết kế sang trọng như SH

PCX 160 RoadSync phiên bản 2026

Cách đây không lâu, Honda đã chính thức ra mắt PCX 160 RoadSync phiên bản 2026 tại thị trường Philippines. Đến nay, Honda PCX 160 RoadSync đã được cập nhật màu sắc mới. Theo đó, PCX 160 RoadSync hiện có 2 màu mới gồm Quartz Brown Metallic và Premier Red Metallic, thay thế cho 2 màu cũ là Matte Gunpowder Black Metallic và Pearl Fadeless White.

Honda PCX 160 2026 vẫn được trang bị đèn pha LED tương tự như Forza 350

Về thiết kế, Honda PCX 160 2026 vẫn được trang bị đèn pha LED tương tự như Forza 350, đèn hậu cũng được tinh chỉnh dạng LED trông thể thao và bắt. Hệ thống hiển thị thông tin với màn hình dễ quan sát.

Riêng phiên bản RoadSync sở hữu màn hình hiển thị TFT 5 inch có thể kết nối với điện thoại thông minh thông qua Honda RoadSync, hỗ trợ nhận cuộc gọi, tin nhắn, điều hướng, nghe nhạc…

Riêng phiên bản RoadSync sở hữu màn hình hiển thị TFT 5 inch

Theo nhà sản xuất, Honda PCX 160 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.936 x 742 x 1.123 mm, chiều dài cơ sở 1.313 mm, khoảng sáng gầm xe 134 mm, chiều cao yên 764 mm, trọng lượng 132 kg và dung tích bình xăng 8,1 lít.

Ngoài ra, PCX 160 2026 còn được cải tiến không gian chứa đồ dưới ghế rộng hơn, không gian để đặt chân rộng hơn. Tay lái có ốp bảo vệ giống Forza 350. Nhìn chung, ngoại hình Honda PCX 125 hoàn toàn mới trông sắc nét, thể thao và hiện đại hơn trước.

Về tính năng, Honda PCX 160 2026 sở hữu đầy đủ những công nghệ hiện đại nhất phân khúc. Trong đó bao gồm hệ thống phanh đĩa trước/sau được hỗ trợ bởi công nghệ chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, cổng sạc USB Type-C, hệ thống khóa thông minh Smart Key…

Honda PCX 160 2026 đã được nâng cấp động cơ xy-lanh đơ

Hệ thống treo của PCX 160 mới gồm phuộc ống lồng trước và giảm xóc đôi phía sau (bản RoadSync có bình dầu phụ). Xe lăn bánh trên bộ vành 14 inch ở bánh trước và 13 inch ở bánh sau với kích thước lốp lần lượt là 110/70-14M/C 50P và 130/70-13M/C 63P.

Về vận hành, Honda PCX 160 2026 đã được nâng cấp động cơ xy-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng chất lỏng, công nghệ eSP+ với dung tích 156cc, sản sinh công suất tối đa 15,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 15 Nm tại 6.500 vòng/phút. Mức tiêu thu nhiên liệu theo WMTC là 46 km/lít với 1 người trên xe.

Giá xe ga Honda PCX 160 2026

Honda PCX 160 RoadSync mới có mức giá niêm yết là 156.000 Peso (khoảng 58 triệu đồng). Ngoài ra, phiên bản Tiêu chuẩn sẽ không có thay đổi nào về màu sắc, giá bán vẫn ở mức 133.500 Peso (tương đương 50 triệu đồng).

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.



