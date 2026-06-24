Trải nghiệm xe ga giá chỉ 27 triệu đồng thiết kế sang trọng, tiện ích thực dụng, động cơ tiết kiệm nhiên liệu rẻ ngang xe số khiến nhiều người bất ngờ

Xe ga thiết kế sang trọng, tiện ích thực dụng, động cơ tiết kiệm nhiên liệu





Xe ga Kymco Hermosa 50cc

Kymco Hermosa 50cc là cái tên được nhiều người dùng quan tâm nhờ ngoại hình hiện đại, kích thước lớn cùng hàng loạt tiện ích thực dụng.

Điểm gây ấn tượng đầu tiên trên Kymco Hermosa 50cc chính là ngoại hình khá bề thế so với mặt bằng chung của các dòng xe dưới 50 phân khối.

Xe sở hữu kích thước dài 1.860 mm, rộng 680 mm và cao 1.130 mm, mang đến cảm giác tương đồng với nhiều mẫu xe tay ga phổ thông dung tích lớn hơn. Nhờ đó, Hermosa không tạo cảm giác nhỏ bé như nhiều mẫu xe 50cc khác trên thị trường.

Khoảng cách trục bánh xe đạt 1.280 mm giúp tổng thể xe cân đối và ổn định hơn khi vận hành. Trong khi đó, khoảng sáng gầm 145 mm được đánh giá khá cao trong phân khúc, hỗ trợ xe di chuyển thuận lợi trên nhiều dạng địa hình đô thị khác nhau.

Điểm gây ấn tượng đầu tiên trên Kymco Hermosa 50cc chính là ngoại hình khá bề thế so với mặt bằng chung

Hệ thống chiếu sáng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Cụm đèn pha Halogen cho khả năng chiếu sáng ổn định trong điều kiện thời tiết xấu hoặc những tuyến đường thiếu ánh sáng.

Trong khi đó, hệ thống đèn xi-nhan và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED nhằm tăng hiệu quả nhận diện cũng như tiết kiệm điện năng trong quá trình sử dụng.

Mặt đồng hồ được thiết kế đơn giản nhưng trực quan, hiển thị đầy đủ các thông số vận hành cần thiết như tốc độ, mức nhiên liệu và các tín hiệu cảnh báo cơ bản. Nhờ cách bố trí hợp lý, người dùng có thể dễ dàng quan sát trong quá trình di chuyển.

Đáng chú ý, Hermosa còn được trang bị chức năng Passing hỗ trợ nháy đèn xin vượt nhanh chóng. Đây là tính năng thường xuất hiện trên các mẫu xe dung tích lớn hơn và giúp tăng tính an toàn khi tham gia giao thông.

Kymco Hermosa sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn dung tích 49,5cc kết hợp hệ thống làm mát bằng không khí.

Với dung tích dưới 50cc, mẫu xe này phù hợp với người từ 16 tuổi trở lên mà không yêu cầu giấy phép lái xe theo quy định hiện hành.

Khối động cơ được phát triển theo hướng vận hành ổn định, dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí. Đây là những yếu tố được nhiều phụ huynh quan tâm khi lựa chọn phương tiện cho con em mình.

Bên cạnh đó, trọng lượng xe khoảng 100 kg giúp Hermosa duy trì độ đầm chắc khi vận hành nhưng vẫn đủ linh hoạt để người dùng dễ dàng điều khiển trong phố đông.

Hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng kết hợp giảm chấn thủy lực cùng giảm xóc lò xo trụ phía sau giúp xe vận hành êm ái hơn trên những đoạn đường không bằng phẳng.

Bộ lốp trước và sau cùng kích thước 80/90-14 góp phần nâng cao độ bám đường và sự ổn định khi di chuyển.

Hệ thống phanh tang trống được trang bị cho cả bánh trước và bánh sau. Cấu hình này phù hợp với khả năng vận hành của một mẫu xe 50cc và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Kymco Hermosa sử dụng động cơ xăng 4 kỳ





Không chỉ tập trung vào khả năng vận hành, Kymco Hermosa còn được đánh giá cao nhờ loạt tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế.

Một trong những điểm nổi bật nhất là cốp chứa đồ rộng rãi dưới yên xe. Không gian này đủ để chứa hai mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân khác.

Khu vực cốp còn được hoàn thiện với viền cao su giúp hạn chế bụi bẩn và nước xâm nhập, đồng thời tăng độ kín khi đóng mở.

Bình nhiên liệu dung tích 5,5 lít cũng là lợi thế lớn của Hermosa. Đặc biệt, nắp bình xăng được bố trí phía trước thân xe thay vì dưới yên như nhiều mẫu xe tay ga khác.

Thiết kế này cho phép người dùng đổ xăng nhanh chóng mà không cần xuống xe hoặc mở cốp, tăng đáng kể tính tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, xe còn được trang bị ổ khóa đa năng tích hợp nhiều chức năng như khóa cổ, khóa yên và mở nắp bình xăng. Móc treo đồ phía trước cùng tay dắt sau chắc chắn giúp việc sử dụng xe trở nên thuận tiện hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Ống xả được bổ sung tấm ốp cách nhiệt nhằm hạn chế nguy cơ bỏng khi tiếp xúc. Trong khi đó, dè chắn bùn hai tầng phía sau hỗ trợ giảm bắn bẩn khi di chuyển dưới trời mưa hoặc trên các đoạn đường ướt.

Giá xe ga Kymco Hermosa

Với mức giá khoảng 26,9 triệu đồng, Hermosa 50cc không chỉ hướng tới nhóm khách hàng trẻ mà còn phù hợp với những người cần một phương tiện di chuyển linh hoạt trong đô thị, tiết kiệm chi phí vận hành nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng hằng ngày.

Với thiết kế thời trang, kích thước lớn, nhiều tiện ích thực dụng cùng động cơ 50cc phù hợp với học sinh, Kymco Hermosa đang là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe ga dưới 30 triệu đồng. Mẫu xe không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm hằng ngày mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng thoải mái nhờ hàng loạt trang bị hướng đến tính thực dụng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.