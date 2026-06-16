Xe ga 125cc giá 35 triệu đồng thiết kế sắc nét, trang bị sánh ngang SH Mode, có cả ABS, rẻ như Vision hấp dẫn chị em

Xe ga 125cc thiết kế sắc nét, trang bị sánh ngang SH Mode, có cả ABS

QJMotor Hong 125 2026

QJMotor – thương hiệu xe máy nổi tiếng của Trung Quốc vừa chính thức trình làng ‘tân binh’ Hong 125 mới dành cho thị trường quê nhà. Đây là một mẫu xe tay ga nằm trong phân khúc 125cc, sẽ được phân phối với 2 phiên bản Tiêu chuẩn và ABS, có giá bán lần lượt ở mức tương ứng 7.999 nhân dân tệ và 8.999 nhân dân tệ (khoảng 31 triệu đồng và 35 triệu đồng).

Thiết kế của QJMotor Hong 125 2026 hướng đến sự tiện dụng, tối ưu cho việc đi lại hàng ngày trong đô thị. Xe có trọng lượng khô khá nhẹ, chỉ 110 kg, giúp người dùng dễ dàng điều khiển, dắt xe, quay đầu và xoay xở trong không gian hẹp. Chiều cao yên xe ở mức 750 mm, rất thân thiện với khách hàng châu Á, ngay cả những người có vóc dáng nhỏ nhắn hay phụ nữ đều có thể dễ dàng chống cả hai chân xuống đất một cách vững vàng.

Thiết kế của QJMotor Hong 125 2026 hướng đến sự tiện dụng, tối ưu cho việc đi lại hàng ngày trong đô thị.

Điểm cộng lớn trong thiết kế của phiên bản 2026 là sự tiện lợi khi nhà sản xuất đã tích hợp sẵn các phụ kiện chính hãng mà người dùng không cần phải lắp đặt thêm. Đáng chú ý là thanh bảo vệ toàn diện (Chống đổ) được lắp sẵn quanh thân xe để giảm thiểu trầy xước, hư hỏng khi va quệt hoặc đổ ngã. Thùng đựng đồ phía sau giúp tăng tối đa không gian chứa đồ cho các nhu cầu đi chợ, mua sắm hay đi làm hàng ngày.

Sức mạnh của QJMotor Hong 125 mới tới từ động cơ xi-lanh đơn

Sức mạnh của QJMotor Hong 125 mới tới từ động cơ xi-lanh đơn, dung tích 124cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 9,25 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 6.000 vòng/phút. Công nghệ trợ lực điện P0 là nâng rất cấp đáng chú ý trên Hong 125 2026 mới. Khi khởi động hoặc cần tăng tốc nhanh, hệ thống điện sẽ hỗ trợ tăng cường lực kéo trong tối đa 8 giây, giúp xe đề pa nhẹ nhàng và nhạy bén hơn.

QJMotor Hong 125 phiên bản Tiêu chuẩn

Nhà sản xuất cũng tích hợp cho Hong 125 hệ thống Idling Stop (Dừng/Khởi động tự động), có khả năng tự động ngắt khi dừng chờ đèn đỏ và tái khởi động ngay lập tức khi người dùng vặn ga, giúp tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Công nghệ khởi động êm ái giúp mẫu xe này loại bỏ hoàn toàn tiếng động lạch cạch của bộ khởi động truyền thống, mang lại trải nghiệm vận hành mượt mà và yên tĩnh hơn.

Hong 125 phiên bản Tiêu chuẩn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số

Về mặt an toàn, QJMotor Hong 125 phiên bản Tiêu chuẩn được trang bị phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau tương tự như Honda Vision. Trong khi đó, phiên bản ABS được trang bị phanh đĩa ở cả hai bánh, đi kèm với hệ thống chống bó cứng phanh ABS kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, đủ để lấn át cả Honda SH Mode.

Hong 125 phiên bản Tiêu chuẩn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình LCD tiêu chuẩn, hiển thị đầy đủ các thông số cơ bản khi vận hành. Phiên bản ABS được nâng cấp lên màn hình LCD màu. Sự cải tiến này giúp giao diện hiển thị sắc nét, trực quan và bắt mắt hơn, hỗ trợ người lái dễ dàng quan sát các thông số an toàn quan trọng như hệ thống phanh ABS hay kiểm soát lực kéo TCS ngay cả khi di chuyển dưới trời nắng gắt.

Giá xe ga 125cc QJMotor Hong 125

Xe ga 125cc QJMotor Hong 125 sẽ được phân phối với 2 phiên bản Tiêu chuẩn và ABS, có giá bán lần lượt ở mức tương ứng 7.999 nhân dân tệ và 8.999 nhân dân tệ (khoảng 31 triệu đồng và 35 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



