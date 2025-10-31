Xe máy điện giá 15 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiện ích, chạy 80 km/lần sạc, rẻ hơn hẳn Vision, Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 20,6 triệu đồng trang bị đẳng cấp, đẹp ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha GĐXH - Xe ga 150cc có giá bán rất rẻ, nhưng lại hứa hẹn mang tới trải nghiệm tuyệt vời hơn cả Honda LEAD và Vision nhờ hàng loạt trang bị, tiện ích đẳng cấp.

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiện ích thông minh, chạy 80 km/lần sạc

DKBike V1

DKBike – thương hiệu xe điện quen thuộc với người dùng Việt đã mang đến cho mẫu V1 một ngoại hình trẻ trung, năng động và tinh tế hơn nhiều mẫu cùng phân khúc. Xe có kích thước tổng thể 1.725 × 645 × 1.065 mm, chiều cao yên 780 mm.

V1 được thiết kế theo phong cách tối giản châu Âu, với đèn pha LED liền khối cỡ lớn, cụm đèn hậu và xi-nhan LED tách rời sắc nét, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa đảm bảo an toàn khi vận hành. Phần đầu xe bo tròn mềm mại, kết hợp đường gân dập nổi chạy dọc thân tạo cảm giác chắc chắn, vững chãi.

DKBike V1 vẫn được trang bị hàng loạt công nghệ và tính năng đáng giá.

Một điểm khiến giới trẻ yêu thích chính là bảng màu cực kỳ đa dạng lên đến 7 lựa chọn gồm: Đen khói, Đen pha lê, Ghi bạc, Trắng hồng, Đỏ đun pha lê, Xanh mint và Tím thiên thanh. Mỗi màu sắc được sơn phủ bóng cao cấp giúp xe giữ độ bền màu tốt hơn khi di chuyển dưới nắng mưa.

Dù nằm trong phân khúc phổ thông, DKBike V1 vẫn được trang bị hàng loạt công nghệ và tính năng đáng giá. Xe sử dụng động cơ điện BLDC 3 pha không chổi than là dòng động cơ được đánh giá cao về độ bền và khả năng vận hành ổn định.

Công suất định danh đạt 400 W, có thể tăng lên tối đa 1.000 W, giúp xe đạt tốc độ tối đa 40 km/h. Đây là mức phù hợp cho di chuyển trong đô thị, khu dân cư hay trường học, đồng thời đảm bảo an toàn cho học sinh và sinh viên là nhóm khách hàng chính của mẫu xe này.

Động cơ ứng dụng công nghệ PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) với lõi nam châm vĩnh cửu, mang lại khả năng tăng tốc nhanh, vận hành mượt và chống nước tốt. Ngoài ra, khung xe được làm từ thép cán nguội tiêu chuẩn châu Âu, vừa chắc chắn vừa đảm bảo trọng lượng nhẹ, cho cảm giác lái linh hoạt khi luồn lách trong phố.

Xe có thể chịu tải tối đa 180 kg cho phép chở thêm người hoặc đồ đạc mà vẫn đảm bảo độ ổn định. Bộ giảm xóc dầu phía trước và lò xo thủy lực phía sau giúp xe êm ái khi đi qua ổ gà hoặc đường gồ ghề.

DKBike V1 nổi bật trong phân khúc chính là khả năng vận hành ấn tượng.

Hệ thống phanh đĩa trước 180 mm kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo khả năng hãm tốc an toàn và hiệu quả. Bộ vành đúc đa chấu thể thao đi kèm lốp không săm 90/90-10 tăng độ bám đường, hạn chế trượt bánh khi di chuyển trên mặt đường ướt.

Một trong những yếu tố giúp DKBike V1 nổi bật trong phân khúc chính là khả năng vận hành ấn tượng. Xe sử dụng ắc quy Graphene 48V – 20Ah hoặc 60V – 20Ah cho quãng đường di chuyển trung bình 65 km/lần sạc và có thể đạt tối đa 80 km trong điều kiện lý tưởng.

Thời gian sạc đầy pin dao động từ 5 – 7 giờ, giúp người dùng có thể sạc qua đêm và sử dụng liên tục trong 2–3 ngày. Với mức này, DKBike V1 đáp ứng hoàn hảo nhu cầu di chuyển hàng ngày như đi học, đi làm, đi chợ hay di chuyển trong nội đô.

Theo công bố từ nhà sản xuất, pin Graphene của DKBike có tuổi thọ cao gấp rưỡi ắc quy chì-axit thông thường, chịu được hơn 1.200 chu kỳ sạc, đồng thời chống phồng, chống nổ và chống nước đạt chuẩn IPX6. Điều này giúp xe vận hành ổn định ngay cả khi đi dưới trời mưa hoặc qua vùng ngập nhẹ.

Với chi phí sạc điện chỉ khoảng 1.000–1.500 đồng cho mỗi lần sạc đầy, DKBike V1 giúp người dùng tiết kiệm đến 90% chi phí so với xe máy xăng, đúng nghĩa là lựa chọn kinh tế, xanh, bền vững cho đô thị hiện đại.

Ngoài khả năng vận hành, DKBike V1 còn được chú trọng đến trải nghiệm thực tế của người lái. Xe trang bị màn hình LCD hiển thị kỹ thuật số toàn phần, hiển thị rõ ràng các thông số như tốc độ, quãng đường, dung lượng pin và chế độ lái. Hệ thống ba chế độ vận hành (Eco – Normal – Sport) cho phép người dùng linh hoạt điều chỉnh hiệu suất tùy tình huống.

DKBike V1 còn sở hữu ổ khóa thông minh Smartkey đi kèm thẻ từ NFC chống trộm, giúp mở khóa tiện lợi và an toàn hơn nhiều so với kiểu khóa cơ truyền thống.

Phần sàn để chân phẳng, rộng rãi giúp người lái dễ ngồi và mang theo vật dụng nhỏ. Yên xe làm từ vật liệu cao cấp, độ đàn hồi tốt, phân tầng nhẹ giữa người lái và người ngồi sau mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển đường dài.

Cốp xe dưới yên có dung tích lớn, đủ chứa mũ bảo hiểm nửa đầu và một số đồ cá nhân, phù hợp nhu cầu đi học hoặc đi làm hằng ngày. Phía trước, xe có hộc chứa đồ nhỏ và cổng sạc USB, tiện lợi để sạc điện thoại khi đang di chuyển. Trọng lượng xe chỉ khoảng 45 kg khi chưa lắp ắc quy giúp người dùng quay đầu hoặc dựng xe trong không gian hẹp.

Giá xe máy điện DKBike V1

Theo công bố chính thức từ hãng, DKBike V1 đang được phân phối toàn quốc với giá niêm yết chỉ 15.690.000 đồng, đi kèm chế độ bảo hành chính hãng, linh kiện dễ thay thế và dịch vụ hậu mãi rộng khắp.

Đặc biệt, với mức giá chỉ tương đương một chiếc xe máy số cũ hoặc xe đạp điện tầm trung, DKBike V1 trở thành lựa chọn hoàn hảo cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng hoặc nội trợ cần phương tiện di chuyển tiết kiệm, thân thiện môi trường.

Sở hữu thiết kế trẻ trung, pin khỏe, động cơ bền, trang bị hiện đại và giá bán siêu dễ tiếp cận, DKBike V1 đang được xem là một trong những mẫu xe máy điện đáng mua nhất năm 2025.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.