Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Chủ nhật, 10:31 02/11/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Xe tay ga 110 thiết kế đẹp mắt cùng giá bán dễ tiếp cận hơn, khách hàng có thể sẽ chuyển hướng sang săn đón thay vì Honda Vision.

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode và rẻ hơn Vision - Ảnh 1.Xe ga Honda 125cc giá 37 triệu đồng đẹp hoài cổ, kiểu dáng đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ ngang Vision

GĐXH - Xe ga 125cc giá rẻ mới vừa được Honda trình làng không chỉ là phương án thay thế cho Vision, mà còn "đe dọa" chiếm lĩnh cả thị phần của SH Mode.

Xe ga 110cc đẹp hơn SH Mode

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode và rẻ hơn Vision - Ảnh 2.

Qiaoyue 110 2026 mới.

QJMotor vừa ‘thổi’ một ‘làn gió mới’ vào thị trường xe ga Trung Quốc với việc ra mắt mẫu xe Qiaoyue 110 2026 mới. ‘Tân binh’ này là một mẫu xe ga thuộc phân khúc 110cc, hướng tới các khách hàng sống tại đô thị và đang muốn tìm kiếm một phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại thường ngày.

Mẫu xe QJMotor Qiaoyue 110 2026 sử dụng động cơ xi-lanh đơn với dung tích thực tế 108cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 6,9 mã lực (HP) tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8 Nm tại 6.000 vòng/phút. Động cơ cho phép Qiaoyue 110 đạt tới tốc độ tối đa 85 km/h. Trong khi đó, việc được trang bị bình xăng 5,5L giúp QJMotor Qiaoyue 110 di chuyển đến 200 km với một lần đổ đầy nhiên liệu.

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode và rẻ hơn Vision - Ảnh 3.

QJMotor Qiaoyue 110 2026 sử dụng động cơ xi-lanh đơn với dung tích thực tế 108cc

QJMotor Qiaoyue 110 có trọng lượng rất nhẹ, chỉ 108 kg nên cực kỳ linh hoạt và dễ điều khiển, ngay cả những người dùng nữ cũng có thể dễ dàng làm chủ tay lái của mẫu xe tay ga này.

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode và rẻ hơn Vision - Ảnh 4.

QJMotor Qiaoyue 110 có trọng lượng rất nhẹ

Các trang bị trên QJMotor Qiaoyue 110 mặc dù khá đơn giản, nhưng lại bảo đảm được tính thực dụng tối đa cho chiếc xe. Cụ thể, Qiaoyue 110 sở hữu ngăn chứa đồ phía trước có thể để được 2 chai nước khoáng, cốp xe đủ rộng cho phép người dùng cất được mũ bảo hiểm nửa đầu. Trong khi đó, thiết kế sàn phẳng không chỉ cung cấp không gian để chân thoải mái, mà còn đủ rộng để người dùng chở thêm đồ khi cần thiết.

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode và rẻ hơn Vision - Ảnh 5.

Qiaoyue 110 sở hữu ngăn chứa đồ phía trước có thể để được 2 chai nước khoáng

QJMotor Qiaoyue 110 được trang bị phanh đĩa trước kết hợp cùng phanh tang trống phía sau như Honda Vision và SH Mode. Mặc dù không có hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), nhưng chúng ta cũng khó có thể đòi hỏi quá nhiều ở một mẫu xe tay ga giá rẻ. Hệ thống treo của mẫu xe này sử dụng phuộc ống lồng trước, kết hợp cùng giảm xóc đơn phía sau.

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode và rẻ hơn Vision - Ảnh 6.

QJMotor Qiaoyue 110 được trang bị phanh đĩa trước kết hợp cùng phanh tang trống phía sau

Bảng đồng hồ trên QJMotor Qiaoyue 110 là dạng analog truyền thống, chỉ báo đơn giản nhưng khả năng hiển thị dưới ánh sáng mặt trời lại đáng tin cậy hơn màn hình LCD.

Giá xe ga QJMotor Qiaoyue 110

Xe ga QJMotor Qiaoyue 110 có giá quy đổi khoảng 21 triệu đồng. 

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode và rẻ hơn Vision - Ảnh 7.

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode và rẻ hơn Vision - Ảnh 8.

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode và rẻ hơn Vision - Ảnh 9.

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode và rẻ hơn Vision - Ảnh 10.

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode và rẻ hơn Vision - Ảnh 11.

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.

K.N (th)
