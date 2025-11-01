Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Suzuki đẹp hoài cổ, sạc nhanh, pin khỏe, rẻ hơn Vision sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe máy điện của Suzuki đẹp hoài cổ, sạc nhanh, pin khỏe

Suzuki e-Access.

Suzuki – thương hiệu Nhật Bản lừng danh đã chính thức trình làng mẫu xe tay ga điện đầu tiên của mình mang tên Suzuki e-Access.

Suzuki lựa chọn Ấn Độ làm thị trường ra mắt đầu tiên. Đây là quyết định hợp lý bởi quốc gia này đang đẩy mạnh chương trình "Mobility Green" với mục tiêu chuyển 80% xe hai bánh sang năng lượng điện trước năm 2030.

Mẫu e-Access được phát triển dựa trên nền tảng của Suzuki Access 125, dòng xe tay ga bán chạy nhất tại Nam Á. Thiết kế tổng thể vẫn giữ phong cách tinh giản, thân thiện, tiện dụng nhưng được tối ưu để phù hợp với hệ truyền động điện hoàn toàn mới.

Suzuki e-Access được trang bị động cơ điện công suất tối đa 5,5 mã lực (khoảng 4,1 kW), cho mô-men xoắn 14,9 Nm tương đương với những mẫu xe tay ga xăng 125cc. Mức mô-men xoắn cao giúp xe tăng tốc nhanh, bốc và êm ái khi di chuyển trong phố.

Một điểm thú vị là mẫu xe này được tích hợp cả chế độ lùi, hỗ trợ người lái dễ dàng xoay xe hoặc di chuyển trong không gian hẹp là tính năng hiếm gặp trong tầm giá dưới 30 triệu đồng.

Theo Suzuki, hệ thống truyền động mới sử dụng bộ điều khiển điện tử thông minh (ECU) giúp tối ưu năng lượng và phản hồi tức thì khi vặn ga. Nhờ đó, xe hoạt động mượt mà, không rung, không tiếng ồn, điều đặc biệt hữu ích khi di chuyển ở các khu dân cư đông đúc.

Tốc độ tối đa của e-Access đạt 75km/h, vừa đủ cho nhu cầu di chuyển nội đô và ngoại ô gần. Hệ thống treo được thiết kế êm ái, phanh trước đĩa – sau tang trống, đảm bảo an toàn khi vận hành ở dải tốc độ trung bình.

Về năng lượng, Suzuki e-Access sử dụng pin LFP (Lithium Iron Phosphate) là loại pin nổi tiếng với ưu điểm bền gấp 3 lần pin lithium-ion thông thường, chống cháy nổ tốt và ít suy hao dung lượng.

Theo công bố, xe có thể di chuyển 95 km sau mỗi lần sạc đầy, phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân thành thị.

Đặc biệt, Suzuki cung cấp hai lựa chọn sạc: Sạc tiêu chuẩn ở mức 0–100% pin trong 6 giờ 42 phút; Sạc nhanh chỉ mất 2 giờ 12 phút để sạc đầy. Khả năng sạc nhanh là lợi thế lớn giúp người dùng dễ dàng "nạp năng lượng" giữa ngày, tương tự như cách cắm sạc điện thoại.

Đáng chú ý, Suzuki e-Access còn được trang bị bộ quản lý pin (BMS) thế hệ mới, tự động cân bằng cell và bảo vệ quá áp, quá nhiệt, giúp kéo dài tuổi thọ pin tới hơn 5 năm sử dụng ổn định.

Về ngoại hình, Suzuki e-Access giữ nguyên DNA của dòng Access truyền thống với phong cách nhẹ nhàng, trung tính phù hợp với cả người trẻ lẫn trung niên.

Cụm đèn pha LED toàn phần mang lại ánh sáng mạnh, tiết kiệm điện năng và tăng tính nhận diện. Đèn xi-nhan và đèn hậu được bố trí hài hòa theo phong cách cổ điển pha hiện đại, tương tự các mẫu tay ga châu Âu.

Bảng đồng hồ là loại màn hình kỹ thuật số LCD, hiển thị đầy đủ các thông tin về vận tốc, dung lượng pin, quãng đường còn lại và nhiệt độ động cơ. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ kết nối smartphone qua Bluetooth giúp người dùng theo dõi lịch sử hành trình, nhắc lịch sạc và bảo dưỡng định kỳ thông qua ứng dụng di động.

Yên xe được thiết kế thấp, chỉ 765 mm, phù hợp vóc dáng người châu Á. Khoang cốp dưới yên đủ chứa mũ bảo hiểm 3/4 hoặc túi xách nhỏ, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Việc ra mắt e-Access đánh dấu bước ngoặt của Suzuki trong hành trình chuyển đổi năng lượng xanh. Trước đó, hãng chủ yếu tập trung vào các dòng xe máy xăng truyền thống như Access 125, Burgman Street và Gixxer.

Theo giới phân tích, Suzuki đang hướng đến mục tiêu giảm 40% lượng khí thải CO₂ trong giai đoạn 2030–2040. Sự xuất hiện của e-Access cho thấy hãng đã chính thức bước vào thị trường xe điện hai bánh với chiến lược thận trọng nhưng rõ ràng.

Giá xe máy điện Suzuki e-Access

Theo các nguồn tin từ Ấn Độ, giá bán dự kiến của Suzuki e-Access vào khoảng 100.000 rupee, tương đương 29,9 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt.

Mặc dù Suzuki chưa công bố kế hoạch phân phối e-Access tại Việt Nam, song giới chuyên môn nhận định khả năng này hoàn toàn khả thi. Bởi hiện nay, Suzuki Việt Nam chỉ còn duy trì hai dòng xe xăng và đang cần sản phẩm mới để bắt nhịp với xu hướng xe điện hóa đang lan rộng.

Với thiết kế đẹp, pin bền, giá chỉ khoảng 29,9 triệu đồng cùng thương hiệu Nhật uy tín, e-Access được dự đoán sẽ trở thành "quân bài chiến lược" giúp Suzuki lấy lại thị phần trong kỷ nguyên xe điện toàn cầu.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.