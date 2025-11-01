Xe ga 150cc giá 29,5 triệu đồng, trang bị như SH, rẻ hơn cả Honda Vision

Xe ga Honda 125cc giá 37 triệu đồng đẹp hoài cổ, kiểu dáng đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ ngang Vision GĐXH - Xe ga 125cc giá rẻ mới vừa được Honda trình làng không chỉ là phương án thay thế cho Vision, mà còn "đe dọa" chiếm lĩnh cả thị phần của SH Mode.

Xe ga 150cc trang bị như SH

Feiying NX150 đã được giới thiệu tới các khách hàng tại Trung Quốc.

Toàn bộ cả 3 phiên bản của Feiying NX150 đều sử dụng động cơ có dung tích 149cc

Toàn bộ cả 3 phiên bản của Feiying NX150 đều sử dụng động cơ có dung tích 149cc, 4 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, có tỷ số nén 11,5:1. Phiên bản Standard sử dụng động cơ SOHC, 2 van với công suất 14,7 mã lực và mô-men xoắn 14 Nm. Trong khi đó, động cơ trên phiên bản Pro và Max đều là loại SOHC, 4 van để cung cấp công suất mượt mà hơn và cho phép chiếc xe đạt tốc độ tối đa 99 km/h. Nhiên liệu được cung cấp thông qua hệ thống phun xăng điện tử của Bosch, với tính năng khởi động im lặng là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe. Phiên bản Max được bổ sung thêm tính năng tự động ngắt động cơ tạm thời khi không tải. Với mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố chỉ 2,38-2,4L/100km và bình xăng 13,5L gắn phía trước, NX150 đạt tới phạm vi hoạt động ước tính là 560km khi đổ đầy nhiên liệu.

Khung xe của Feiying NX150 được làm từ thép mangan

Khung xe của Feiying NX150 được làm từ thép mangan cường độ cao với gắp sau bằng hợp kim nhôm. Trọng lượng không tải của xe ở mức 132 kg và chiều dài cơ sở được công bố là 1.360 mm. Mẫu xe tay ga của Feiying sử dụng bộ vành hợp kim nhôm 13 inch ở cả bánh trước và sau, đi kèm lốp không săm bán trơn lần lượt có kích thước tương ứng 110/70-13 và 130/70-13, đảm bảo độ bám đường cực tốt. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị phuộc trước hành trình ngược và giảm xóc đôi phía sau, trong khi phiên bản Pro và Max được nâng cấp lên giảm xóc sau có bình dầu.

Các tính năng an toàn cũng là một điểm nhấn của NX150

Các tính năng an toàn cũng là một điểm nhấn của NX150 khi tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn phanh đĩa trước và sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS tương tự như mẫu xe tay ga hạng sang Honda SH 160i. Điểm mấu chốt cả 2 hệ thống này đều có khả năng vô hiệu hóa một cách độc lập, rất lý tưởng cho những người dùng dày dạn kinh nghiệm, thích cảm giác lái xe không bị hạn chế. Thêm vào đó thì Feiying NX150 còn tích hợp chức năng tắt máy khi đá chân chống bên và giám sát áp suất lốp (chỉ có trên phiên bản Max), gói an toàn này thực sự vượt trội so với những mẫu xe có giá cao hơn là Honda Vision và LEAD.

Tất cả 3 phiên bản của Feiying NX150 đều được trang bị tiêu chuẩn đèn pha LED

Tất cả 3 phiên bản của Feiying NX150 đều được trang bị tiêu chuẩn đèn pha LED ống kính kép, đèn hậu và đèn báo rẽ cũng đều sử dụng bóng LED. Tuy là xe ga giá rẻ nhưng NX150 cũng được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần chứ không phải đồng hồ analog kết hợp màn LCD nhỏ như Honda Vision. Tuy nhiên, có sự khác biệt là phiên bản tiêu chuẩn của NX150 chỉ có màn hình LCD, trong khi bản cao cấp sử dụng màn hình TFT đầy đủ màu sắc, hỗ trợ trình chiếu hệ thống dẫn đường.

Các công nghệ thông minh khác trên Feiying NX150 bao gồm hệ thống chìa khóa thông minh

Các công nghệ thông minh khác trên Feiying NX150 bao gồm hệ thống chìa khóa thông minh với tính năng khởi động không cần chìa khóa (phiên bản Pro và Max), định vị từ xa T-BOX, sạc nhanh kép USB Type-A và Type-C. Tay lái có sưởi là tiêu chuẩn trên phiên bản Max và tùy chọn trên bản Pro. Phiên bản Max cũng đi kèm với camera hành trình tích hợp sẵn, nâng cao hơn nữa tính thực dụng của chiếc xe. Cốp chứa đồ dưới yên xe có thể để vừa mũ bảo hiểm full-face và áo mưa. Trong khi đó, phía trước cũng có 2 ngăn chứa đồ để thuận tiện cho việc sử dụng hàng ngày.

NX150 có sẵn 5 tùy chọn màu

NX150 có sẵn 5 tùy chọn màu: Xám Bầu Trời Sao, Xám Băng Giá, Trắng Bình Minh, Đen Bóng Đêm và Nâu Lava. Xe được bảo hành 2 năm hoặc 30.000 km.

Giá xe ga 150cc NX150

Xe ga 150cc NX150 này đã chính thức mở bán với 3 phiên bản gồm Standard, Pro và Max có giá bán lần lượt tương ứng là 7.980 nhân dân tệ (khoảng 29,5 triệu đồng), 8.980 nhân dân tệ (khoảng 33,2 triệu đồng) và 9.980 nhân dân tệ (khoảng 36,9 triệu đồng).

Với mức giá rẻ hơn cả Honda Vision trong khi trang bị hoàn toàn có thể sánh ngang với ‘vua xe ga’ Honda SH biến Feiying NX150 trở thành một món hời đối với khách hàng. ‘Tân binh’ này hoàn toàn có đủ ưu thế để chinh phục trái tim khách hàng, trở thành ‘xe ga quốc dân’ mới.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.