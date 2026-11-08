'Chị chị em em 3' vượt 100 tỷ dù gây nhiều tranh cãi

Kỳ Duyên tiết lộ về sự cố khi đóng nữ chính trong 'Chị chị em em 3' GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên tiết lộ về thử thách khi tham gia "Chị chị em em 3" và từng gặp chấn thương trong quá trình đóng phim.

"Chị chị em em 3" do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn đã vượt mốc 100 tỷ đồng tính đến sáng 8/11 theo Box Office Vietnam. Chỉ tính riêng ngày 7/11, phim thu khoảng 4,9 tỷ đồng, bán hơn 52.600 vé qua gần 2.600 suất chiếu. Phim đứng thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu ngày, sau tác phẩm Nhật Bản "Godzilla Minus Zero".

Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng từng dẫn đầu phòng vé trong những ngày đầu ra rạp, thu hơn 53 tỷ đồng sau ba ngày cuối tuần mở màn. Doanh thu tiến sát 100 tỷ đồng sau một tuần. Sang tuần chiếu thứ hai, đà tăng chậm lại khi số suất chiếu và lượng vé bán ra trong ngày giảm so với giai đoạn cao điểm, trong bối cảnh có thêm phim mới ra rạp.

“Chị chị em em 3” vượt mốc 100 tỷ đồng tính đến 8/11.

Lấy bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa, tác phẩm xoay quanh cuộc hôn nhân giữa Thị Mầu (Kỳ Duyên) và Văn Tài (Quốc Anh). Khi Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), chị họ của Mầu, trở về quê cùng chồng là Văn Cường (Steven Nguyễn), mối tình dang dở giữa Liễu và Tài trỗi dậy, kéo theo những cuộc đối đầu. Phim còn có sự góp mặt của Chi Pu trong vai Thị Nương.

Một bộ phận khán giả cho rằng câu chuyện lãng mạn hóa tình yêu ngoài hôn nhân. Việc các nhân vật nữ chủ yếu bị cuốn vào ghen tuông, tranh giành và trả thù cũng khiến thông điệp về phụ nữ chưa rõ nét. Ba cảnh thân mật bị nhận xét là chưa cần thiết, một số tình tiết và lời thoại thiếu thuyết phục.

Trước những ý kiến trái chiều, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho biết ê-kíp muốn khắc họa bi kịch, khát khao và những lựa chọn phức tạp của nhân vật. Nhà sản xuất Will Vũ nói các phản ứng khác nhau từ người xem là điều ê-kíp đã dự liệu khi thực hiện bộ phim.

Phim vẫn đang gây tranh cãi về cách khai thác chuyện ngoại tình.



