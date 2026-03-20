Trạm yêu thương: Hành trình phi thường của người mẹ khuyết tật nuôi hai con khiếm thị
GĐXH - "Trạm yêu thương" trên kênh VTV1 tuần này chủ đề "Khoảng trời sau những ngày gió" mang đến câu chuyện đầy xúc động về chị Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1987) - một người mẹ khuyết tật đang từng ngày vượt lên số phận để nuôi dạy hai con gái khuyết tật là Trịnh Khánh Uyên và Trịnh Phương Vy.
Sinh ra với di chứng bại não, chị Thuý mang trên mình nhiều khiếm khuyết về vận động: Cột sống cong vẹo khiến dáng người lệch hẳn, phần đầu và cổ thường xuyên nghiêng sang một bên, việc giữ thăng bằng và di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi bước đi của chị đều chậm chạp, cần nhiều nỗ lực hơn người bình thường. Chính những hạn chế ấy khiến việc học tập của chị từ nhỏ bị gián đoạn, cơ hội tiếp cận giáo dục và nghề nghiệp cũng vì thế mà thu hẹp.
Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó, chị Thúy sớm phải đối diện với áp lực mưu sinh. Dù sức khỏe không cho phép làm việc nặng, chị vẫn cố gắng học nghề may, một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ nhưng phù hợp hơn với thể trạng của mình. Những đồng tiền kiếm được tuy ít ỏi nhưng là minh chứng cho khát khao được tự lập, được sẻ chia gánh nặng với gia đình.
Biến cố cuộc đời tiếp tục ập đến khi chị trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con gái đều không may mắn. Khánh Uyên bị mù bẩm sinh kèm thiểu năng trí tuệ, còn Phương Vy không chỉ khiếm thị mà còn mắc chứng động kinh. Dẫu vậy, tình yêu thương của người mẹ vẫn trở thành điểm tựa vững vàng cho các con giữa muôn vàn thiếu thốn.
Hiện tại, ba mẹ con chị Thúy sinh sống trong căn phòng trọ nhỏ tại khu Kim Ngưu, Hà Nội. Dù việc đi lại khó khăn, chị Thuý vẫn kiên trì đưa đón con đến lớp mỗi ngày, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và dạy con những kỹ năng tự lập cơ bản. Với chị, hạnh phúc giản dị là được nhìn thấy con khỏe mạnh, được học hành và từng bước trưởng thành.
Trong chương trình, những chia sẻ hồn nhiên của bé Phương Vy đã mang đến nhiều xúc động. Em cho biết điều thích nhất ở mẹ là "mẹ nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món thịt gà". Phương Vy cũng chia sẻ rằng: "Con muốn mẹ biết lái xe để chở con đi học" và nhắn nhủ "Mẹ ơi, con yêu mẹ". Những lời nói mộc mạc ấy đã khắc họa rõ nét tình cảm gắn bó, yêu thương giữa hai mẹ con.
Bên cạnh câu chuyện gia đình, chương trình còn khắc họa rõ nét tình người nơi khu trọ nhỏ, nơi có nhiều gia đình có con khiếm thị cùng sinh sống để tiện cho việc học tập. Những người hàng xóm là chỗ dựa như anh chủ nhà trọ không lấy tiền thuê nhà suốt nhiều năm; hàng xóm hỗ trợ đưa đón con đi học, chăm sóc các cháu, tạo một không gian sống chan chứa tình người;... Chính sự yêu thương ấy đã tiếp thêm động lực để mẹ con chị Thuý vững vàng bước tiếp.
Thông qua chương trình "Trạm yêu thương" cùng đơn vị đồng hành đã trao tặng những phần quà thiết thực, góp phần hỗ trợ gia đình ổn định cuộc sống và mở ra hy vọng cho tương lai của hai em nhỏ.
"Khoảng trời sau những ngày gió" không chỉ là câu chuyện về nghịch cảnh, mà còn là bản hòa ca của nghị lực, tình mẫu tử và niềm tin vào cuộc sống. Bởi sau tất cả, mỗi người mẹ vẫn luôn là "khoảng trời bình yên", nơi nâng đỡ những ước mơ của con, dù cuộc đời có nhiều giông gió!
