Trận địa pháo hoa lớn chưa từng có ở Hà Nội mừng thành công Đại hội Đảng XIV

Thứ năm, 11:25 15/01/2026 | Xã hội

Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng", lần đầu tiên người dân thủ đô sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao với quy mô lên tới gần 10.000 đơn vị pháo, tiệm cận những sự kiện văn hóa – thể thao lớn trên thế giới.

Để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng", dự kiến diễn ra vào 20 giờ tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, trong ngày bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chương trình nghệ thuật quy mô lớn được dàn dựng công phu, trong đó pháo hoa sẽ là điểm nhấn đặc biệt.

Trận địa pháo hoa lớn chưa từng có ở Hà Nội mừng thành công Đại hội Đảng XIV - Ảnh 1.

Sun Group là đơn vị tài trợ cho trận địa pháo hoa quy mô gần 10.000 quả tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh minh họa: Ánh Dương)

Theo BTC, cao trào của chương trình sẽ là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kéo dài 15 phút, do Tập đoàn Sun Group phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 cùng đội ngũ hơn 80 chuyên gia pháo hoa, kỹ thuật viên hàng đầu, thiết kế sơ đồ trận địa. Đây là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử các dịp tổ chức bắn pháo hoa tại thủ đô.

Cụ thể, tổng số pháo hoa được chuẩn bị cho màn trình diễn này lên tới gần 10.000 đơn vị pháo hoa các loại, với 100% kinh phí do Tập đoàn Sun Group tài trợ. Trong đó bao gồm 4.600 quả pháo hoa tầm cao (gấp gần 7 lần quy mô các sự kiện khác tại Hà Nội), 950 giàn phun pháo hoa và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật, vượt xa quy mô thường thấy tại một điểm bắn.

Trước đó, lần đầu tiên người dân Thủ đô được thưởng thức pháo hoa hỏa thuật kết hợp tầm cao là vào dịp Tết Dương lịch 2026, với trận địa bắn tại hồ Hoàn Kiếm gồm 700 quả pháo hoa tầm cao mỗi điểm bắn, 60 giàn pháo hoa tầm thấp cùng nhiều giàn pháo hoa hỏa thuật khác.

Trận địa pháo hoa lớn chưa từng có ở Hà Nội mừng thành công Đại hội Đảng XIV - Ảnh 2.

Kỹ thuật trình diễn hiện đại tại DIFF 2025 sẽ được ứng dụng trong màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại Hà Nội. (Ảnh: Ánh Dương)

Theo đại diện Sun Group, điểm khác biệt của màn bắn pháo hoa lần này không chỉ nằm ở quy mô, số lượng mà còn ở cách thức trình diễn mang đậm tính nghệ thuật. Các chuyên gia cho biết, hiệu ứng pháo hoa sẽ hòa quyện cùng âm nhạc thành một bản giao hưởng ánh sáng hoành tráng. Hàng nghìn quả pháo được lập trình với độ chính xác cao, đồng bộ từng giây với khuôn nhạc.

Trên nền khúc ca về đất nước, con người Việt Nam, những chùm pháo hoa rực rỡ bùng nổ theo nhịp điệu như một bản hòa ca hùng tráng, khơi dậy khát vọng đổi mới và phát triển. Từ đó khắc họa hình ảnh một Việt Nam hùng cường, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, nơi Đảng tiếp tục soi đường, dẫn dắt khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên tinh thần: Đoàn kết và Niềm tin; Kỷ cương và Đột phá; Phát triển vì con người và bằng tri thức.

"Lần đầu tiên trận địa pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trực tiếp trên mái nhà và hai bên cánh khán đài B của Sân vận động Mỹ Đình theo địa hình vòng cung. Trong khi đó, trận địa pháo hoa nổ tầm cao được bố trí bảo đảm nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật, an toàn và mỹ thuật, qua đó tối ưu góc nhìn, tầm phủ và hiệu ứng lan tỏa, mang đến trải nghiệm nghệ thuật cao nhất," – Đại diện Sun Group, nhấn mạnh.

Trận địa pháo hoa lớn chưa từng có ở Hà Nội mừng thành công Đại hội Đảng XIV - Ảnh 3.

Show diễn kết hợp pháo hoa nghệ thuật mang dấu ấn Sun Group tại Phú Quốc. (Ảnh: Ánh Dương)

Ngoài màn pháo hoa bùng nổ cuối chương trình, BTC cho biết, pháo hoa hỏa thuật sẽ được lồng ghép vào các tiết mục biểu diễn, phối hợp đồng bộ với các hiệu ứng ánh sáng, laser và âm nhạc góp phần kiến tạo nhịp điệu, cao trào cảm xúc và mở ra không gian trình diễn đa chiều.

Với thương hiệu gắn cùng 13 mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF hoành tráng cùng các show diễn kết hợp pháo hoa nghệ thuật cuốn hút bùng nổ các điểm đến Phú Quốc, Đà Nẵng, Cát Bà…. Sun Group hứa hẹn sẽ mang đến màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn cho người dân thủ đô, góp phần tôn vinh ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Trận địa pháo hoa lớn chưa từng có ở Hà Nội mừng thành công Đại hội Đảng XIV - Ảnh 4.

Sân khấu nghệ thuật hoành tráng của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 được dàn dựng bởi Sun Group. (Ảnh: Ánh Dương)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" dự kiến có khoảng 15.000 đại biểu, khách mời tham dự, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.

Với ba chương: Tráng ca dưới cờ Đảng; Với Đảng, trọn niềm tin yêu; Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các tiết mục nghệ thuật được biểu diễn bởi những giọng ca hàng đầu Việt Nam, đồng thời ứng dụng công nghệ trình diễn 3D Mapping, sân khấu đa lớp với hệ thống trên 3000 m2 LED di động hiện đại… Màn bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ là tiết mục kết thúc chương trình.

Sun Group

