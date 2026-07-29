Trần Ngọc Vàng gây chú ý khi đi xem 'Spider-Man'

Tối 28/7, Galaxy Studio đã tổ chức buổi premiere bộ phim Spider-Man: Brand new day (Khởi đầu mới) tại Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo truyền thông, các bạn trẻ yêu điện ảnh Marvel cùng cộng đồng người hâm mộ Người Nhện đến tham gia trải nghiệm và check-in tại sự kiện.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên về sự kiện, không khí tại buổi công chiếu đã trở nên vô cùng sôi động với sự xuất hiện của đông đảo khách mời. Tham dự sự kiện có diễn viên Võ Điền Gia Huy, diễn viên Trần Ngọc Vàng, cùng dàn nghệ sỹ yêu thích điện ảnh MCU đến thưởng thức bộ phim trước giờ chính thức ra mắt.

Buổi premiere Spider-Man: Brand new day (Khởi đầu mới) nhanh chóng trở thành một không gian họp mặt của cộng đồng fan Marvel đến để trải nghiệm hàng loạt hoạt động trải nghiệm cùng những khoảnh khắc tương tác đầy hào hứng diễn ra xuyên suốt sự kiện. Và chính không khí nhộn nhịp, hoành tráng ấy là những từ khóa để miêu tả sự kiện đặc biệt cho lần trở lại này của bom tấn Spider-Man.

Không chỉ riêng TP.HCM, tại Hà Nội, sự kiện premiere cũng diễn ra sôi nổi không kém khi thu hút đông đảo các bạn trẻ yêu thích Người Nhện tham gia. Đặc biệt, những màn cosplay các nhân vật yêu thích trong vũ trụ Spider-Man đã tạo nên điểm nhấn thú vị khi nhiều tạo hình được tái hiện cực kỳ hóm hỉnh và chân thực, khiến người hâm mộ có cảm giác như đang bước vào một thế giới đa vũ trụ ngoài đời thực.

Diễn viên Trần Ngọc Vàng hào hứng trước hành trình mới của Người Nhện trở lại sau hơn 4 năm tại rạp Hà Nội.

Sức nóng của Spider-Man: Brand New Day (Khởi Đầu Mới) còn được ghi dấu trước tình hình đặt vé trước tại rạp. Trên các hệ thống bán vé trực tuyến, bộ phim đã ghi nhận hơn 100.000 vé bán trước đạt doanh thu hơn 11,9 tỷ đồng, đưa tên tuổi Spider-Man: Brand New Day (Khởi Đầu Mới) trở thành một trong những ứng cử viên đầy tham vọng cho vị trí top đầu doanh thu phòng vé sau siêu phẩm The Odyssey.

Tại buổi công chiếu, nhiều diễn viên cũng chia sẻ rằng bản thân là fan của dòng phim Marvel và vô cùng hào hứng khi Spider-Man: Brand New Day (Khởi Đầu Mới) chính thức trở lại sau hơn 4 năm vắng bóng. Đây là dịp để cộng đồng yêu MCU nói chung và những fan cứng của Người Nhện nói riêng được gặp lại anh chàng Peter Parker, đồng thời tò mò khám phá cuộc sống mới của nhân vật sau khi cả thế giới đã quên mất danh tính thật của anh.

Hội yêu thích Spider-Man góp mặt làm không khí thêm sôi động.

Không chỉ tạo hiệu ứng mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam, Spider-Man: Brand new day (Khởi Đầu Mới) cũng đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế. Theo trang Rotten Tomatoes cập nhật lúc 20h30 ngày 28/7 tại Việt Nam, bộ phim nhận được mức đánh giá 91% từ khán giả.

Nhiều nhà phê bình dành lời khen cho tác phẩm khi cho rằng đây là hành trình cá nhân và giàu cảm xúc nhất của Peter Parker, đồng thời cũng là màn thể hiện trưởng thành nhất của Tom Holland trong vai Người Nhện. Một số ý kiến còn nhận định rằng đây là phần phim Spider-Man thuần túy nhất kể từ Spider-Man 2 của đạo diễn Sam Raimi.

Với sức hút từ thương hiệu Người Nhện, sự mong chờ của cộng đồng fan Marvel cùng những phản hồi tích cực ban đầu khiến cho phần phim đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bom tấn điện ảnh đáng chú ý trong thời gian tới.

Bộ phim mang đến những màn hành động mãn nhãn với các pha chiến đấu nghẹt thở, đậm chất thương hiệu Người Nhện cùng sự xuất hiện của dàn cameo chất lượng hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc đáng mong chờ dành cho người hâm mộ Marvel.

Spider-Man: Brand new day (Người Nhện: Khởi đầu mới) có suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 30/7/2026 và chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào 31/7/2026.