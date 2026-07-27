Từ cuộc gặp gỡ những người lính đến khúc ca 'Thắp lên Việt Nam'

Chứng kiến cuộc gặp gỡ của các thương binh, bệnh binh trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TP.HCM, nhạc sĩ Lê Tự Minh đã xúc động viết nên ca khúc "Thắp lên Việt Nam". Tác phẩm sau đó được ca sĩ Tùng Dương thể hiện, gửi gắm lời tri ân tới những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Lê Tự Minh, vào một ngày cuối tháng 7, ông được mời tham dự lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TP.HCM. Cuộc gặp gỡ với những thương binh đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường khiến ông không kìm được xúc động.

Ngay tại hội trường, những câu thơ đầu tiên đã được nhạc sĩ viết vội trên điện thoại: "Muốn bắt tay chẳng còn tay mà bắt/Bởi đôi tay đã gửi lại chiến trường/Muốn chạy đến bên người bạn thân thương/Nhưng đôi chân đã nằm cùng đồng đội/Sờ gương mặt đoán theo giọng nói/Mắt của tôi chẳng thấy bạn nữa rồi..." Ngay trong đêm hôm đó, ca khúc "Thắp lên Việt Nam" đã ra đời.

Hình ảnh trong MV “Thắp lên Việt Nam”: Những người lính nhận về mình sự hy sinh mà nụ cười vẫn sáng trong, bình dị giữa tháng năm.

Chia sẻ về tác phẩm, nhạc sĩ Lê Tự Minh cho biết ông mong muốn thông qua bài hát để ca ngợi những người lính đã nhận về mình sự hy sinh, mất mát để dân tộc được trường tồn.

"Dù đôi chân, đôi tay, đôi mắt đã ở lại chiến trường, đã nằm cùng đồng đội nhưng nụ cười của họ vẫn bình dị, sáng trong. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ thật trân trọng. Chính các anh là người đã thắp lên ngọn lửa Việt Nam thiêng liêng, thắp lên một dân tộc anh hùng để kẻ thù khiếp sợ, bạn bè kính trọng và con cháu tự hào", nhạc sĩ chia sẻ.

Theo tác giả, nguồn cảm hứng của "Thắp lên Việt Nam" không đến từ những chiến công trên chiến trường mà được khơi nguồn từ chính cuộc hội ngộ của những người lính đã đi qua chiến tranh. Những mất mát còn in dấu trên cơ thể họ đã trở thành chất liệu để ông viết nên ca khúc tri ân.

Cuộc gặp gỡ với những người thương binh đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Lê Tự Minh viết nên ca khúc “Thắp lên Việt Nam”.

Sau khi ra mắt, ca khúc đã được nhiều nghệ sĩ như Tùng Dương, Vũ Thắng Lợi, Thái Bảo thể hiện. Mỗi giọng hát mang một màu sắc riêng nhưng đều giữ được tinh thần chủ đạo của tác phẩm: sự trang nghiêm, xúc động và niềm tự hào dân tộc. Hình ảnh trong MV cũng góp phần khắc họa chân thực người lính sau chiến tranh – những con người mang trên mình thương tích nhưng vẫn ánh lên nụ cười bình dị, trở thành biểu tượng đẹp của ý chí và lòng yêu nước.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi ký ức chiến tranh dần lùi xa, những tác phẩm như "Thắp lên Việt Nam" có ý nghĩa như một cây cầu kết nối quá khứ với hiện tại. Âm nhạc không chỉ lưu giữ ký ức lịch sử mà còn thắp sáng những giá trị bất biến về lòng yêu nước, sự hy sinh và tinh thần dân tộc – ngọn lửa sẽ còn được truyền mãi cho các thế hệ mai sau.