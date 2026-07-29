Lực lượng chức năng bao vây khu lán trại của nhóm đối tượng xấu

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 phim "Trời cao nguyên xanh", trong cuộc họp của bà con, A Lang nói ông Lok đã hứa phối hợp cùng bạn bè theo đạo trên khắp Tây Nguyên quyên góp tiền bạc để xây dựng một nhà thờ trang nghiêm, lộng lẫy tại làng Tơ Rơi ngay trong năm nay.

Anh ta hô hào người dân bằng mọi giá bắt chính quyền phải trả lại đất ngay lập tức chứ không chấp nhận chờ đợi.

Bà con đến gặp đại diện chính quyền để đòi đất. Ảnh VTV

Nghe theo sự dẫn dắt của ông Lok, mục sư Trung cùng bà con đã đến gặp đại diện chính quyền để đòi đất và đây chắc chắn là sự kiện nằm trong kế hoạch của nhóm chống phá. Dù Chủ tịch xã Cường đã liên tục giải thích, yêu cầu bà con bình tĩnh chờ đợi thêm một thời gian để giải quyết vụ việc nhưng không được.

Một số đối tượng đã kích động, khiến bà con yêu cầu Chủ tịch xã trả lời thẳng thắn xem nguyện vọng có được chấp nhận hay không.

Lực lượng chức năng đã chuẩn bị phương án bao vây khu lán trại của ổ nhóm đối tượng xấu. Ảnh VTV

Tình huống xung đột này giữa dân làng và chính quyền cũng không nằm ngoài dự trù của lãnh đạo cơ quan an ninh nên các phương án đối phó cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, các lực lượng đã sẵn sàng vào vị trí để xử lý khi những tình huống xấu có thể sẽ xảy ra. Các trinh sát chuẩn bị triển khai phương án tiếp cận và bao vây khu vực lán trại của nhóm đối tượng.

A Dũi bị ép buộc phải gây ra tội ác. Ảnh VTV

Trong khi đó, A Dũi bị A Gôn bắt phải làm một nhiệm vụ đặc biệt mà trước đây A Dũi chưa từng nghĩ đến. Đó là cầm súng bắn vào dân làng, nếu A Dũi không làm thì sẽ phải chết.



Tập 15 phim "Trời cao nguyên xanh" phát sóng lúc 21h00 ngày 29/7 trên VTV1.

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