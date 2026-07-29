Lực lượng chức năng bao vây khu lán trại của nhóm đối tượng xấu

| Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Các trinh sát chuẩn bị triển khai phương án tiếp cận và bao vây khu lán trại của ổ nhóm phần tử xấu.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 phim "Trời cao nguyên xanh", trong cuộc họp của bà con, A Lang nói ông Lok đã hứa phối hợp cùng bạn bè theo đạo trên khắp Tây Nguyên quyên góp tiền bạc để xây dựng một nhà thờ trang nghiêm, lộng lẫy tại làng Tơ Rơi ngay trong năm nay. 

Anh ta hô hào người dân bằng mọi giá bắt chính quyền phải trả lại đất ngay lập tức chứ không chấp nhận chờ đợi.

Trời cao nguyên xanh - Tập 15: Người dân Tơ Rơi bị kích động, A Dũi bị ép xả súng vào đồng bào - Ảnh 1.

Bà con đến gặp đại diện chính quyền để đòi đất. Ảnh VTV

Nghe theo sự dẫn dắt của ông Lok, mục sư Trung cùng bà con đã đến gặp đại diện chính quyền để đòi đất và đây chắc chắn là sự kiện nằm trong kế hoạch của nhóm chống phá. Dù Chủ tịch xã Cường đã liên tục giải thích, yêu cầu bà con bình tĩnh chờ đợi thêm một thời gian để giải quyết vụ việc nhưng không được. 

Một số đối tượng đã kích động, khiến bà con yêu cầu Chủ tịch xã trả lời thẳng thắn xem nguyện vọng có được chấp nhận hay không.

Trời cao nguyên xanh - Tập 15: Người dân Tơ Rơi bị kích động, A Dũi bị ép xả súng vào đồng bào - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đã chuẩn bị phương án bao vây khu lán trại của ổ nhóm đối tượng xấu. Ảnh VTV

Tình huống xung đột này giữa dân làng và chính quyền cũng không nằm ngoài dự trù của lãnh đạo cơ quan an ninh nên các phương án đối phó cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, các lực lượng đã sẵn sàng vào vị trí để xử lý khi những tình huống xấu có thể sẽ xảy ra. Các trinh sát chuẩn bị triển khai phương án tiếp cận và bao vây khu vực lán trại của nhóm đối tượng.

Trời cao nguyên xanh - Tập 15: Người dân Tơ Rơi bị kích động, A Dũi bị ép xả súng vào đồng bào - Ảnh 3.

A Dũi bị ép buộc phải gây ra tội ác. Ảnh VTV

Trong khi đó, A Dũi bị A Gôn bắt phải làm một nhiệm vụ đặc biệt mà trước đây A Dũi chưa từng nghĩ đến. Đó là cầm súng bắn vào dân làng, nếu A Dũi không làm thì sẽ phải chết.

Tập 15 phim "Trời cao nguyên xanh" phát sóng lúc 21h00 ngày 29/7 trên VTV1.

Trời cao nguyên xanh - Tập 15: Người dân Tơ Rơi bị kích động, A Dũi bị ép xả súng vào đồng bào - Ảnh 11.Con gái Trung tá Minh bị kẻ lạ tiếp cận tại trường

GĐXH - Con gái Trung tá Minh đã bị những đối tượng thuộc tổ chức phản động tiếp cận ngay tại trường và gửi lời "hỏi thăm".

Trời cao nguyên xanh - Tập 15: Người dân Tơ Rơi bị kích động, A Dũi bị ép xả súng vào đồng bào - Ảnh 12.Vân Dung và con trai Long Vũ cùng góp mặt trong phim sắp lên sóng VTV3

GĐXH - Vân Dung và con trai Long Vũ cùng góp mặt trong bộ phim "Mùa hè năm ấy" sắp lên sóng VTV3.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Tuấn Hưng cho biết, anh cảm thấy rất vui khi con trai Su Hào muốn chứng minh với bố rằng mình có thể làm được. Nam ca sĩ chia sẻ, dù vẫn còn lo lắng nhưng anh đã động viên con rằng đã có bố ở bên nên hãy mạnh dạn thử sức. Nhờ sự khích lệ đó, Su Hào đã nỗ lực vượt qua thử thách khó khăn ban đầu.

'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Từ ngày 3/8, trên sóng VTV3 sẽ có thêm một bộ phim nữa về đề tài thanh xuân vườn trường mang tên "Mùa hè năm ấy". Dàn diễn viên trong phim được đánh giá tốt cả về ngoại hình và diễn xuất, dù có nhiều gương mặt trẻ, mới hoặc lần đầu đóng vai chính.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.