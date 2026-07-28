Chồng cũ của Diệu (Quỳnh Châu) bất ngờ khi biết tin người tình đang mang bầu

Trong trích đoạn giới thiệu tập 32 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", sự ra đi đột ngột của bà Phụng khiến Nguyệt (Thanh Hương) cảm thấy ân hận. Cô tự trách bản thân vì đã nhờ Tài (Tuấn Tú) đưa con trai mình đi cấp cứu đúng vào hôm đó, khiến Tài bỏ lỡ những phút giây cuối cùng bên mẹ.

Trước sự day dứt của Nguyệt, Tài lại đón nhận nỗi đau một cách điềm tĩnh và bao dung. Anh an ủi Nguyệt rằng chuyện sinh tử là do ý trời, nhưng cũng không giấu nổi sự hụt hẫng, trống trải khi từ nay về sau chẳng còn mẹ ở bên.

Nguyệt khẽ nắm lấy tay Tài để động viên, an ủi lúc đau buồn này. Hai người cảm nhận tình cảm dành cho nhau và trao cho nhau một cái ôm thật ấm áp.

Tài và Nguyệt chia sẻ, an ủi nhau sau sự ra đi của bà Phụng. Ảnh VTV

Trong khi đó, Diệu (Quỳnh Châu) đã gặp chồng cũ để báo tin cho anh biết về việc Trang đã có bầu, sắp đến ngày sinh. Diệu kể tình cờ gặp Trang ở bệnh viện khi cô đi khám thai và cái thai đó có thể là con của Dương (Tiến Lộc). "Em đã tính là ích kỷ. Em tính là trả thù anh bằng cách im lặng. Hình như là cô ấy mang thai con của anh đấy", Diệu nói với Dương.

Dương cảm thấy chuyện này thật khó tin vì trước đây anh và Diệu đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa có con. Tuy nhiên, Diệu lại thẳng thắn với chồng cũ: "Thế em mới nói. Có thể anh với em là không có duyên, còn anh với cô ấy là duyên trời định".

Dương vẫn chưa tin rằng Trang đang mang thai là con của mình. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sự ra đi của bà Phụng đã làm thay đổi suy nghĩ của hầu hết cư dân trong khu tập thể cũ. Các hộ dân đã quyết định ký giấy đồng ý giải tỏa để xây dựng chung cư mới thay vì khăng khăng giữ lấy khu nhà cũ kỹ. Đặc biệt là các ông bà lớn tuổi, họ cho rằng bản thân mình quá cố chấp giữ lại khu tập thể cũ này thì sẽ khiến con cháu phải khổ theo.

Ông Lượng bàn với hai con về hướng giải quyết sau khi nhận đền bù. Ảnh VTV

Trong buổi họp gia đình, ông Lượng (NSND Bùi Bài Bình) cùng bàn với hai con là Sinh và Vân về chuyện khi nhận tiền đền bù, sẽ thêm tiền mua nhà mới hay chuyển tới một căn chung cư. Sinh đồng ý với ý kiến của đa số cư dân. Còn về việc ở đâu, muốn chờ bên chủ đầu tư dự án đề xuất rồi cả nhà sẽ tính tiếp. Còn về cá nhân Sinh, anh khẳng định ở đâu cũng được, ở đâu cũng vui, miễn làm sao có đầy đủ gia đình mình là được.

Tập 32 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 28/7 trên VTV3.

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