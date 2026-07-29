Diệu (Quỳnh Châu) liên tục 'thả thính' Sinh (Quang Sự)

Trong tập 32 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" đã phát sóng, sau sự ra đi đột ngột của bà Phụng (NSƯT Tú Oanh), không chỉ các bạn thân của Tài (Tuấn Tú) ở khu tập thể mà những người lớn tuổi cũng rất thương và lo cho Tài.

Các ông bà bàn bạc, tìm cách giúp Tài vượt qua cú sốc này. Ban ngày, người trẻ đi làm nên các ông bà chia nhau sáng - trưa - chiều sang nhà kề cận, động viên Tài vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Tình làng nghĩa được phát huy sau sự ra đi đột ngột của bà Phụng. Ảnh VTV

Cùng lúc đó, nhóm của Sinh (Quang Sự) cũng bàn nhau tranh thủ chạy qua chạy lại cho Tài bớt cô quạnh. Ban đêm Sinh sang ngủ cùng Tài. Chứng kiến tình hàng xóm láng giềng ấm áp của nơi đây, Sơn rất xúc động. Anh thú nhận, lúc đầu chỉ muốn phá dỡ khu tập thể cũ này để xây một khu mới sạch đẹp, khang trang càng nhanh càng tốt, nhưng hiện tại chính Sơn đang cảm thấy hối tiếc vì nhận ra ở đây chứa nhiều điều đẹp đẽ, ấm áp.

"Cái cũ không đi thì làm sao cái mới đến được" - Sinh nói với Sơn.

Nhóm bạn từ nhỏ tiếc nuối khi khu chung cư sắp phá đi xây dựng lại. Ảnh VTV

Đêm đến, Tài không thể chợp mắt vì nhớ mẹ. Những câu chuyện, những kỷ niệm về mẹ cứ lần lượt hiện về trong tâm trí anh cả sáng đến đêm.

Sinh sang động viên Tài nhưng cậu bạn vẫn rất đau buồn. Tài hối hận vì chưa kịp gội đầu, sấy tóc thơm cho mẹ. Sinh liên tục động viên, nhắc bạn trở lại với cuộc sống hàng ngày. "Nhưng cuộc sống hàng ngày của tao là chăm sóc mẹ cơ mà" - Tài lại bật khóc nức nở.

Hai mẹ con Nguyệt (Thanh Hương) cho biết trước đó đều đồng ý với bà là sẽ ở bên cạnh Tài lúc bà không còn. Tài xúc động vì hai mẹ con Nguyệt là món quà cuối cùng mà mẹ đã tặng mình.

Tài đón nhận tình cảm của hai mẹ con Nguyệt. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Diệu (Quỳnh Châu) cố tình đi xe máy tới bến xe buýt để cho Sinh "đi nhờ xe". Trên đường đi làm cùng nhau, Diệu liên tục "thả thính" anh hàng xóm với những câu hỏi đầy ẩn ý: "Với em cũng thế à?", "Em lì nên không muốn dây dưa chứ gì?"...

Sinh cũng hỏi Diệu về mối quan hệ với Sơn. Ngày hôm đó, Diệu có cuộc ký hợp đồng quan trọng nên muốn Sinh chúc một lời may mắn. "Anh lúc nào chả mong em luôn may mắn, thành công" - Sinh nói thay cho lời chúc.



Diệu chủ động để đi cùng Sinh, cả hai vui vẻ suốt quãng đường đi. Ảnh VTV

Sau khi ký kết thành công hợp đồng, Diệu đi liên hoan cùng Sơn và tình cờ gặp Dương (Tiến Lộc) ở đây. Diệu nói cho chồng cũ biết chuyện tình cờ gặp Trang ở bệnh viện. Có vẻ như đứa bé trong bụng Trang là con của Dương nên Diệu giục anh hãy đi tìm Trang.

Diệu cho rằng trong chuyện của ba người, không ai là vô tội, bây giờ chỉ có đứa bé là vô tội. "Anh đi đi, em ổn!" - Diệu mỉm cười bước đi.

Chồng cũ của Diệu (Quỳnh Châu) bất ngờ khi biết tin người tình đang mang bầu GĐXH - Diệu tìm gặp chồng cũ để báo tin Trang đang mang bầu, tuy nhiên Dương lại tỏ ra nghi ngờ không biết mình có phải là bố của đứa bé hay không.