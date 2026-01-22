Trấn Thành làm phim Tết: 'Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất'

Phim Tết "Thỏ Ơi!!" của Trấn Thành đã mở buổi showcase giới thiệu diễn viên vào tối 21/1. Đây cũng là phần chuẩn bị cho sự xuất hiện của dàn diễn viên chính trong phim đầy hoành tráng, bao gồm: Giám đốc sản xuất, đạo diễn, diễn viên Trấn Thành trong vai Trần Kim, ca sĩ LyLy trong vai Hải Linh, diễn viên Quốc Anh trong vai Ngọc Sơn, ca sĩ Văn Mai Hương trong vai Hải Lan, người mẫu Vĩnh Đam trong vai Thế Phong. Và nhân vật "Thỏ" bí ẩn nhất đã được lộ diện, không ai khác ngoài rapper Pháo, trong vai Nhật Hạ.

Bên cạnh dàn diễn viên chính, còn có các diễn viên phụ như: Diễn viên Ngọc Hoa trong vai Cúc, diễn viên Quỳnh Anh Shyn trong vai Trúc, diễn viên Ngọc Nguyễn trong vai Mai, ca sĩ Ali Hoàng Dương trong vai Phó Đạo Diễn, và ca sĩ Pháp Kiều trong vai quản lý của Hải Linh. Không chỉ vậy, phim còn có sự góp mặt của dàn cameo hấp dẫn gồm diễn viên Đinh Ngọc Diệp, Lê Giang, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan, hứa hẹn sẽ "gây sóng gió" màn ảnh rộng dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Dàn cast chính của phim "Thỏ Ơi!!".

Sau màn ra mắt dàn diễn viên, đạo diễn Trấn Thành cũng chia sẻ: "Lần đầu tiên dàn diễn viên ra mắt khán giả, hầu như đều là những gương mặt mới toanh của màn ảnh rộng. Bộ phim năm nay có chủ đề rõ ràng hơn mọi năm một chút. Có thể ví với một bữa ăn omakase, thực khách tới không rõ mình sẽ được ăn món gì. Chủ đề, màu sắc, ngôn ngữ điện ảnh, câu chuyện năm nay cũng sẽ rất khác. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, yêu thương của khán giả".

Trong buổi showcase, ekip đoàn phim cũng công bố hai đoạn phim hậu trường, đều hé lộ những chi tiết hấp dẫn và chia sẻ của đạo diễn, diễn viên và ekip về "Thỏ Ơi!!", cũng như cách mà bộ phim được thành hình.

Trấn Thành vừa là đạo diễn vừa là diễn viên chính của phim.

Chia sẻ về việc lựa chọn các diễn viên nữ chính đều là ca sĩ, rapper, đạo diễn Trấn Thành cho hay: "Tiêu chí của Thành là chọn diễn viên phải hợp vai. Tất cả diễn viên trong "Thỏ Ơi!!" đều phải trải qua casting, và các bạn ấy đã thuyết phục được tôi. Không phải cứ ca sĩ rapper là được mà phải là ca sĩ rapper phù hợp với vai diễn ấy và có tiềm năng diễn xuất. Thành rất mong muốn được phát hiện ra những diễn viên trẻ triển vọng, để đưa họ đến với khán giả, cũng như cho khán giả thấy được những viên ngọc quý, chỉ cần mài dũa đúng cách sẽ tỏa sáng".

Khi được hỏi về việc thị trường phim Tết năm nay khá đông đúc có thể ảnh hưởng đến doanh thu, đạo diễn Trấn Thành cũng cho hay: "Thị trường phim luôn đa dạng, nhiều thể loại, khán giả sẽ lựa chọn phim phù hợp để thưởng thức. Nếu như tất cả phim đều hay thì tất cả cùng thành công. Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất. Có rất nhiều tiêu chí cho một bộ phim thành công. Việc có nhiều khán giả đến rạp thì bộ phim đã nhận được sự quan tâm rất lớn rồi. Vì vậy Thành không lo lắng gì cả. Chỉ mong khán giả sẽ luôn mong chờ và đón nhận phim Tết Trấn Thành mỗi dịp năm mới thôi".

Rapper Pháo là nhân tố mới khiến khán giả ngỡ ngàng khi vào phim của Trấn Thành.

Dù dàn cast phần lớn là "tân binh" về diễn xuất, phim điện ảnh "Thỏ Ơi!!" cũng cho thấy mức độ đầu tư về kịch bản, concept và câu chuyện rất đáng mong đợi. Phim điện ảnh "Thỏ Ơi!!" là một bộ phim đi sâu vào những góc khuất tâm lý, những mâu thuẫn tình yêu mà ai cũng có thể từng nếm trải. Bộ phim là tâm huyết của nhà sản xuất Trấn Thành Town cùng Galaxy Studio gửi đến khán giả trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Phim dự kiến khởi chiếu vào đúng mùng Một Tết nguyên đán (17/2 dương lịch).