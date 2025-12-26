Động thái Trấn Thành 'gia hạn hợp đồng' với Hari Won khiến fan xôn xao
GĐXH - Bất chấp những tin đồn hôn nhân, Trấn Thành và Hari Won mới kỷ niệm 9 năm bên nhau. Phản ứng của nam đạo diễn vào ngày đặc biệt khiến fan nể phục.
Mới đây, Trấn Thành gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc bên bà xã Hari Won kèm lời khẳng định "gia hạn hợp đồng" nhân dịp 9 năm ngày cưới.
"Lén lén 9 năm. Ký gia hạn hợp đồng không cô bé? Bên này thầu nha. Chấp ký bao nhiêu năm cũng thầu. Yêu vợ nhất trên đời!". Trong buổi hẹn hò, đạo diễn 38 tuổi mặc áo đen vạt đắp cách điệu trẻ trung, còn bà xã anh diện trang phục đỏ tươi sáng.
Bài đăng của nam nghệ sĩ nhận được hàng chục nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận. Bên cạnh những lời chúc mừng hạnh phúc, không ít khán giả tỏ ra thích thú về cách Trấn Thành phản ứng trước tin đồn tiêu cực. Bài đăng của nam đạo diễn được cho là không ngại "va trực diện" ý kiến cho rằng anh và Hari Won chỉ ký hợp đồng hôn nhân chứ không kết hôn vì tình yêu.
"Tôi tin vào tình yêu này nha. Ai cũng đồn mà bằng chứng tôi không thấy, mà có đi chăng nữa tôi cũng muốn giữ trong mắt nhưng điều dễ thương như này. Còn sau này ra sao thì ra"; "Hợp đồng mà hạnh phúc bao nhiêu người mơ ước cũng không được. Mãi mãi hạnh phúc nha"; "Đỉnh cao tư duy ngược, nói vậy cho anti-fan vừa lòng"; "Hợp đồng hay không cũng được, miễn là cả hai thấy hạnh phúc"; "Mong hai em ký hợp đồng suốt đời"; "Hari thắng đời tuyệt đối khi chọn Thành";.. một số tài khoản Facebook bình luận ngay dưới bài đăng của Trấn Thành.
Về phía Hari Won, trong game show "Người yêu tôi đỉnh nhất" phát sóng hồi tháng 2, Hari Won phủ nhận thông tin cô lấy Trấn Thành vì tiền. "Tôi cưới bởi anh ấy yêu mình. Nhìn vào những hành động của Trấn Thành, tôi nghĩ dù một ngày nào đó hai đứa trắng tay, người đàn ông này sẽ không bao giờ để mình phải nhịn đói. Anh ấy nhất định sẽ kiếm cơm cho tôi ăn", cô trải lòng.
Nữ ca sĩ gốc Hàn khẳng định không bận tâm những đồn đoán xung quanh, chỉ tập trung vun vén gia đình do Trấn Thành xứng đáng để cô yên tâm trao cả cuộc đời. "Mọi chuyện trong quá khứ không thể thay đổi được, nhưng nghị lực có thể thay đổi hiện tại và tương lai", cô nói.
Trấn Thành và Hari Won.
Trấn Thành sinh năm 1987, kém Hari Won hai tuổi. Họ tổ chức đám cưới vào 2016 sau một năm hẹn hò. Mối quan hệ của cặp đôi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, tin đồn từ dư luận như hợp đồng hôn nhân hoặc trục trặc tình cảm. Tuy nhiên, theo thời gian, hai người đã chứng minh tình cảm bền chặt, đập tan những tin đồn tiêu cực.
Thời điểm cả hai dính nghi vấn hợp đồng hôn nhân, phần lớn do ít xuất hiện cùng nhau và chưa có con, nam đạo diễn lên tiếng phủ nhận. Anh nói: "Nhiều người nói chúng tôi có hợp đồng hôn nhân, hết hợp đồng này nọ. Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ, các bạn đợi xem hợp đồng này khi nào hết. Tôi nói thật luôn, mọi người nghĩ giùm tôi, trên thế giới này có ai ký hợp đồng hôn nhân tới 7 năm không? Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy?".
Sau khi kết hôn, Trấn Thành và Hari Won tiếp tục là cặp đôi "quyền lực" của làng giải trí Việt. Họ không chỉ sánh đôi tại các sự kiện gải trí lớn, cùng tham gia gameshow, talkshow, mà còn hỗ trợ nhau trong các dự án nghệ thuật cá nhân.
