Nhân sinh nhật Hari Won, Trấn Thành nhắn gửi: 'Phụ nữ cứ được yêu thương mỗi ngày là tự nhiên đẹp và trẻ ra thôi'
GĐXH - Trấn Thành không ngần ngại bày tỏ tình cảm chân thành dành cho Hari Won nhân dịp sinh nhật cô. Theo nam MC, bà xã luôn trẻ trung, xinh đẹp nhờ được yêu thương mỗi ngày.
Nhân dịp sinh nhật Hari Won, Trấn Thành hài hước chia sẻ rằng anh lại có dịp chúc mừng tuổi mới của bà xã. Nam MC tiết lộ khi còn nhỏ rất thích sinh nhật, nhưng càng lớn anh càng "sợ" ngày này, đặc biệt là sinh nhật vợ. Theo Trấn Thành, lý do đầu tiên là việc chọn quà luôn khiến anh đau đầu vì mua quà đơn giản thì ngại, còn mua món quà đúng ý vợ lại dễ "đau ví".
Bên cạnh đó, điều khiến anh lo lắng hơn cả là việc vợ thêm một tuổi, trong khi anh luôn mong Hari Won mãi trẻ trung, khỏe mạnh và xinh đẹp để có thể đồng hành cùng mình thật lâu. Trấn Thành cho biết thời gian gần đây nhiều người thường hỏi vì sao Hari Won dường như không hề già đi mà ngày càng trẻ trung hơn. Trả lời về điều này, MC Trấn Thành viết: "Mình chỉ biết thành thật khiêm tốn trả lời: "Phụ nữ cứ được yêu thương mỗi ngày là tự nhiên đẹp và trẻ ra thôi ạ".
Nam MC cũng gửi lời chúc sinh nhật ngọt ngào đến người vợ mà anh gọi là "trung tâm giải trí mỗi ngày". Anh tiết lộ năm nay Hari Won không có dịp đi vui chơi trong ngày sinh nhật mà phải theo hỗ trợ, phiên dịch cho anh trong quá trình đóng phim. Vì vậy, Trấn Thành đùa rằng món quà sinh nhật năm nay cũng sẽ giá trị gấp đôi. Cuối cùng, anh bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho bà xã và không quên hài hước nói rằng anh cũng rất thương chính mình.
Về hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won, từ một chuyện tình từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, cặp đôi giờ đây đã trở thành một trong những cặp đôi bền chặt và được quan tâm nhất của làng giải trí Việt.
Trấn Thành và Hari Won chính thức về chung một nhà vào ngày 25/12/2016 sau khoảng một năm hẹn hò. Thời điểm công khai tình cảm, cả hai đối mặt với không ít áp lực từ dư luận. Tuy nhiên, bằng sự chân thành và đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc, cặp đôi đã chứng minh tình cảm bền vững qua nhiều năm chung sống.
Sau khi kết hôn, Trấn Thành và Hari Won thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chương trình truyền hình, sự kiện giải trí và luôn dành cho đối phương những lời yêu thương công khai. Nữ ca sĩ từng nhiều lần bày tỏ sự tự hào khi có người bạn đời luôn yêu thương, chăm sóc và ủng hộ mình. Trong khi đó, Trấn Thành cũng khẳng định Hari Won là hậu phương vững chắc giúp anh tập trung phát triển sự nghiệp.
Trong một thập kỷ bên nhau, cặp đôi không ít lần vướng tin đồn rạn nứt hay "hợp đồng hôn nhân". Tuy nhiên, cả hai luôn chọn cách đối diện bằng sự hài hước hoặc những hành động thực tế để chứng minh tình cảm. Trấn Thành từng nhiều lần phủ nhận các tin đồn và khẳng định tình yêu dành cho vợ vẫn không thay đổi theo thời gian.
Một trong những điều khiến khán giả yêu mến ở cuộc hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won là sự thấu hiểu. Dù bận rộn với lịch trình nghệ thuật riêng, họ vẫn dành thời gian cho nhau, cùng vượt qua những áp lực từ công việc và cuộc sống. Hari Won từng chia sẻ cô cảm thấy may mắn khi luôn có chồng ở bên động viên, chăm sóc trong những giai đoạn khó khăn.
Trấn Thành sinh năm 1987 tại TP.HCM, nhờ lối dẫn dắt hoạt ngôn, hài hước và khả năng ứng biến tốt, Trấn Thành trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình ăn khách như Rap Việt, Người bí ẩn, Cặp đôi hoàn hảo và nhiều gameshow khác.
Bên cạnh vai trò MC, anh còn thành công trong lĩnh vực diễn xuất với nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng như Bố Già, Cua lại vợ bầu, Nhà Bà Nữ và Mai. Đặc biệt, anh ghi dấu ấn với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất khi các bộ phim Bố già, Nhà bà bữ và Mai, Thỏ ơi đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, góp phần tạo nên những kỷ lục mới cho điện ảnh Việt Nam.
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