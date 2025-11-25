Trang trí thảm trải sàn trong nhà đón năm mới 2026, đừng bỏ qua lưu ý phong thủy quan trọng này
GĐXH – Thảm trải sàn ngày càng được nhiều nhà lựa chọn, vừa đảm bảo công năng và tính thẩm mỹ cho căn nhà. Tuy nhiên, theo phong thủy, nếu bài trí không đúng cách, thảm trải sàn có thể ảnh hưởng tới vận khí của ngôi nhà, nhất là nữ chủ nhân.
Thảm trải sàn trong phong thủy có ý nghĩa gì?
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong phong thủy thảm trải sàn mang nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào màu sắc, họa tiết, hướng đặt… Thảm không chỉ là vật dụng để làm sạch mà còn có thể tạo sự trang trọng, ấm áp cho căn nhà và mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình nếu được chọn, bố trí đúng cách.
Quan niệm xưa trong phong thủy nhà ở cho rằng, nếu như trần nhà ứng với vận thế của nam chủ nhân thì sàn nhà lại ứng với vận thế của nữ chủ nhân. Bởi vậy, chọn thảm trải sàn chuẩn phong thủy cần chú ý một điều là hợp với mệnh của nữ chủ nhân sẽ tốt hơn cho gia chủ.
Việc chọn thảm trải sàn cũng nên chú ý đến mệnh. Chẳng hạn, mệnh Hỏa thì nên chọn thảm màu đỏ hoặc các sắc nóng; nữ chủ mệnh Thổ thì lấy màu vàng, màu nâu làm chủ đạo để chọn thảm.
Ngoài ra, nhà hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc thuộc ngũ hành Thổ. Màu sắc khai vận là màu vàng, đặt một tấm thảm màu vàng ở huyền quan không chỉ làm tăng sự sang trọng cho căn nhà mà còn được xem giúp rước tài lộc, thúc đẩy nhân duyên và trí tuệ, mang lại may mắn cho cả gia đình.
Lưu ý khi chọn thảm trải cho căn nhà vừa sang trọng vừa hợp phong thủy
Theo chuyên gia phong thủy, chọn và bài trí thảm cho nội thất nên ưu tiên những màu sắc "đại khí", hài hòa. Những thảm trải sàn nên có màu sắc trầm, đậm tạo cảm giác sang trọng, vững vàng. Thảm đẹp sẽ mang lại cảm giác hài hòa với tổng thể nội thất. Khi chọn tối đa chỉ nên có hai màu chủ đạo để tránh gây rối mắt.
Trong phong thủy, thảm màu sắc đơn điệu, nhạt nhẽo dễ tạo cảm giác ảm đạm, ảnh hưởng vận khí. Tốt nhất nên ưu tiên những tone đỏ – vàng – cam với kết cấu hài hòa, họa tiết vui mắt, mang ý nghĩa cát tường.
Với những nhà tông lạnh, chuyên gia khuyên nên chọn thảm tông ấm để tăng thêm phần ấm áp, cân bằng với nội thất. Còn nhà tông nóng dùng thảm màu nhẹ nhàng để điều tiết lại.
Cách làm sạch thảm trải sàn theo từng chất liệu
Thảm trải sàn bằng nhựa:
Trước khi làm sạch, bạn cần hút hết các bụi bẩn, rác ở trên bề mặt của thảm. Sau đó, có thể xả trực tiếp ở dưới vòi nước để làm sạch nhanh hơn.
Thảm trải sàn bằng cotton hay vải lanh:
Làm ướt thảm, rắc baking soda + giấm + chất làm mềm, chải kỹ nhiều lần rồi xả sạch, phơi khô. Dùng kết hợp 3 chất này sẽ làm tăng hiệu quả làm sạch hơn. Giấm có chứa axit axetic làm mềm vết bẩn, kết hợp với baking soda giúp tăng hiệu quả làm trắng, khử mùi.
Thảm trải sàn bằng các chất liệu khác:
Ngâm với nước pha xà phòng một lúc để cho các vết bẩn dễ cọ rửa hơn. Với từng chất liệu, bạn chọn chất tẩy rửa phù hợp, chẳng hạn thảm trải sàn làm từ chất liệu PVC có thể giặt trực tiếp bằng thuốc tẩy, còn những thảm làm bằng chất liệu len cần giặt tay nhẹ nhàng để tránh xù và hỏng sợi.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
