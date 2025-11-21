Thu đông trồng ngay cây phong thủy này, Tết đến đỏ rực, thêm may mắn tràn nhà
GĐXH - Hoa trạng nguyên ngày càng được nhiều người thích trồng vì ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Sắc đỏ rực rỡ của cây tượng trưng cho sự thịnh vượng, đỗ đạt, thu hút năng lượng tốt cho gia chủ. Tháng 11 được xem là thời điểm vàng để trồng trạng nguyên, chỉ cần chăm đúng cách là Tết đến cây đỏ rực, đem lại nhiều may mắn.
Ý nghĩa của cây trạng nguyên
Theo quan niệm phong thủy, cây trạng nguyên được xem là loài cây mang lại cát khí. Khi đặt trong nhà, trạng nguyên giúp xua đuổi tà khí, thu hút vận may, hỗ trợ gia chủ hanh thông công việc và dễ đạt thành tựu như chính cái tên "Trạng Nguyên".
Không chỉ mang ý nghĩa về thi cử đỗ đạt, loài cây này còn là biểu tượng của sự gắn kết gia đình. Sắc đỏ rực của lá bắc tượng trưng cho sự ấm áp, hạnh phúc, hòa thuận giữa các thành viên. Đó là lý do trạng nguyên thường xuất hiện trong phòng khách mỗi dịp Tết, vừa đẹp nhà vừa đem lại vượng khí.
Đặc biệt, cây còn có khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ các chất độc hại, giúp không gian sống trong lành và dễ chịu hơn.
Lưu ý cho người mới trồng trạng nguyên trong chậu
+ Chuẩn bị đất cần tơi xốp, vừa giữ ẩm vừa thoát nước tốt. Chuẩn bị 3 phần đất sạch, 3 phần phân trùn quế, 2 phần trấu hun, 2 phần mụn dừa. Hoặc bạn có thể mua sẵn các giá thể đất tại các cửa hàng cây cảnh. Chậu trồng cần có lỗ thoát nước, vì trạng nguyên không chịu được úng.
+ Cây trồng có thể chọn mua cây giống hoặc giâm cành. Cách giâm cành là chọn cành bánh tẻ dài 10–15 cm, có 2–3 mắt, không sâu bệnh. Tỉa bớt lá, cắm cành vào giá thể với độ nghiêng 45 độ, sâu 4–6 cm. Sau đó tưới nhẹ bằng vòi phun sương, đặt chậu ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Khoảng 20 ngày trở ra, khi cành ra rễ và có 3–4 lá thật, chuyển sang chậu trồng chính.
Cách chăm sóc để cây trạng nguyên khỏe và nở đẹp
Tháng 11 là thời điểm lý tưởng để bắt tay trồng cây trạng nguyên đón Tết. Với sắc đỏ rực rỡ, ý nghĩa phong thủy may mắn cùng kỹ thuật chăm sóc không quá phức tạp, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu một chậu trạng nguyên đẹp, bền và chuẩn Tết.
Chị Nguyễn Thị Nhâm – chủ một cửa hàng cây xanh chia sẻ, để chăm sóc trạng nguyên khỏe và nở đẹp, người người cần chú ý:
+ Nước tưới cần tránh tưới đẫm vì dễ gây thối rễ. Khi mới trồng trạng nguyên, lưu ý tưới 1 lần hàng ngày, nhưng tưới vừa ẩm gốc. Khi cây đã ổn định hơn, tần suất tưới 2–3 ngày tưới một lần.
+ Đặt cây ở nơi có ánh sáng vì trạng nguyên thích ánh sáng, không chịu được nắng gắt. Nếu đặt cây ở trong nhà thì nên cho cây tắm nắng nhẹ 2–3 buổi/tuần lúc sáng sớm. Cây để ở phòng thiếu ánh sáng lâu ngày khó ra hoa, màu lá cũng không được đẹp.
Sau khi trồng khoảng 2 tháng, bấm ngọn để cây ra nhiều nhánh. Cây càng nhiều nhánh thì lá đỏ càng dày và đẹp.
+ Phân bón nên tăng cường các loại phân hữu cơ (phân bò, phân gà, trùn quế...). Sau khi bón phân cần tưới nước sạch lại để tránh cháy lá.
Đây là lý do vì sao không nên đặt giường đối diện cửa sổỞ - 2 phút trước
GĐXH - Giường ngủ là nơi cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng, nên vị trí đặt giường luôn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và giấc ngủ.
Gương trong phòng ngủ - vật dụng vô hình làm vợ chồng xa cáchỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Nếu phải chọn một đồ vật khiến nhiều cặp đôi bất hòa nhất, gương chắc chắn đứng ở vị trí đầu bảng.
Top cây phong thủy cho vườn vừa đẹp, vừa hút tài lộc, gia tăng vượng khíỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Trồng cây hợp phong thủy trong vườn để mang may mắn cho gia đình nên chọn những loại cây giúp gia chủ thu hút tài vận. Các cây này sẽ bổ trợ thêm dương khí cho sân vườn.
Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 24/11 - 30/11 giúp gia chủ mang tài lộc về nhàỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Cùng tham khảo khung giờ đẹp động thổ, khai trương và xuất hành từ 24/11 đến 30/11 để mang tài lộc về nhà. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ bí quyết giúp gia chủ gặp may mắn.
Nguyên tắc '3 không' đơn giản, thuận phong thủy khi bố trí nhà tắmỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn vẫn băn khoăn chưa biết cách sắp xếp nhà tắm, chưa hiểu rõ về các yếu tố phong thủy thì bài viết sau sẽ bật mí cho bạn 3 nguyên tắc sắp xếp nhà tắm trong phong thủy, để có được không gian đem lại may mắn, sức khỏe.
Những vị trí tuyệt đối không nên đặt bếp, nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe, tài vậnỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Trong phong thuỷ, gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là trung tâm giữ lửa – giữ tài lộc – giữ hoà khí của cả gia đình. Vì vậy, việc đặt bếp ở đúng vị trí vô cùng quan trọng.
Giường ngủ đặt sai vị trí – lý do khiến vợ chồng 'ngủ chung mà như ngủ riêng'Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Giường ngủ là trái tim năng lượng của hôn nhân. Khi giường được đặt đúng vị trí, năng lượng vợ chồng hòa thuận, bền chặt, giao tiếp tốt hơn và tình cảm tự nhiên nồng ấm trở lại.
Kiêng kỵ cổng đâm vào cửa chính, cách hóa giải đơn giản, hiệu quảỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu gặp phải tình huống cổng nhà đâm thẳng vào cửa chính, gia chủ không cần phải quá lo lắng. Có nhiều biện pháp phong thủy có thể áp dụng để hóa giải tình huống này một cách hiệu quả, đảm bảo sự hài hòa và vượng khí cho ngôi nhà.
Các hướng phong thủy hợp tuổi bài trí trong nhà kích tài vậnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để căn nhà trở nên hoàn hảo mang lại tài vận tốt, tránh các điềm xấu làm hao tốn tiền tài thì các phương hướng bày trí đóng góp một phần quan trọng trong phong thủy nhà ở.
Kiêng kỵ trang trí nhà cửa theo cách này khiến bạn mãi nghèoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy nhà ở ảnh hưởng rất lớn đến tài vận. Vì vậy, cần tránh những sai lầm bài trí nhà cửa sau nếu bạn muốn tài vận gia đình mình được cải thiện.
Khi xây nhà không nên để cửa chính đối diện 3 nơi nàyỞ
GĐXH - Bố trí cửa chính đúng phong thủy sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, gia đạo an yên, vạn sự hanh thông. Ngược lại, theo phong thủy, việc bố trí sai cách có thể gây ra những hệ lụy không ngờ, từ hao tài, tốn của đến bất hòa trong gia đình.