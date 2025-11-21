Thu đông trồng ngay cây phong thủy này, Tết đến đỏ rực, thêm may mắn tràn nhà

Xanh tốt quanh năm, loại cây phong thủy này mang tới sự sang trọng, hút tài lộc, được giới nhà giàu thích trồng trước cửa nhà GĐXH – Với chi phí hợp lý và cách chăm sóc đơn giản, cây cảnh phong thủy này đã trở thành lựa chọn phổ biến trong các ngôi nhà Việt. Không chỉ tô điểm không gian sống, cây cau cảnh còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, giúp gia chủ đón tài lộc và bình an.

Ý nghĩa của cây trạng nguyên

Theo quan niệm phong thủy, cây trạng nguyên được xem là loài cây mang lại cát khí. Khi đặt trong nhà, trạng nguyên giúp xua đuổi tà khí, thu hút vận may, hỗ trợ gia chủ hanh thông công việc và dễ đạt thành tựu như chính cái tên "Trạng Nguyên".

Không chỉ mang ý nghĩa về thi cử đỗ đạt, loài cây này còn là biểu tượng của sự gắn kết gia đình. Sắc đỏ rực của lá bắc tượng trưng cho sự ấm áp, hạnh phúc, hòa thuận giữa các thành viên. Đó là lý do trạng nguyên thường xuất hiện trong phòng khách mỗi dịp Tết, vừa đẹp nhà vừa đem lại vượng khí.

Đặc biệt, cây còn có khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ các chất độc hại, giúp không gian sống trong lành và dễ chịu hơn.

Trạng nguyên là cây có ý nghĩa phong thủy tốt. Ảnh HM

Lưu ý cho người mới trồng trạng nguyên trong chậu

+ Chuẩn bị đất cần tơi xốp, vừa giữ ẩm vừa thoát nước tốt. Chuẩn bị 3 phần đất sạch, 3 phần phân trùn quế, 2 phần trấu hun, 2 phần mụn dừa. Hoặc bạn có thể mua sẵn các giá thể đất tại các cửa hàng cây cảnh. Chậu trồng cần có lỗ thoát nước, vì trạng nguyên không chịu được úng.

+ Cây trồng có thể chọn mua cây giống hoặc giâm cành. Cách giâm cành là chọn cành bánh tẻ dài 10–15 cm, có 2–3 mắt, không sâu bệnh. Tỉa bớt lá, cắm cành vào giá thể với độ nghiêng 45 độ, sâu 4–6 cm. Sau đó tưới nhẹ bằng vòi phun sương, đặt chậu ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Khoảng 20 ngày trở ra, khi cành ra rễ và có 3–4 lá thật, chuyển sang chậu trồng chính.

Cách chăm sóc để cây trạng nguyên khỏe và nở đẹp

Tháng 11 là thời điểm lý tưởng để bắt tay trồng cây trạng nguyên đón Tết. Với sắc đỏ rực rỡ, ý nghĩa phong thủy may mắn cùng kỹ thuật chăm sóc không quá phức tạp, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu một chậu trạng nguyên đẹp, bền và chuẩn Tết.

Chị Nguyễn Thị Nhâm – chủ một cửa hàng cây xanh chia sẻ, để chăm sóc trạng nguyên khỏe và nở đẹp, người người cần chú ý:

+ Nước tưới cần tránh tưới đẫm vì dễ gây thối rễ. Khi mới trồng trạng nguyên, lưu ý tưới 1 lần hàng ngày, nhưng tưới vừa ẩm gốc. Khi cây đã ổn định hơn, tần suất tưới 2–3 ngày tưới một lần.

Trạng nguyên trồng từ thời điểm thu đông, Tết càng đẹp. Ảnh HM

+ Đặt cây ở nơi có ánh sáng vì trạng nguyên thích ánh sáng, không chịu được nắng gắt. Nếu đặt cây ở trong nhà thì nên cho cây tắm nắng nhẹ 2–3 buổi/tuần lúc sáng sớm. Cây để ở phòng thiếu ánh sáng lâu ngày khó ra hoa, màu lá cũng không được đẹp.

Sau khi trồng khoảng 2 tháng, bấm ngọn để cây ra nhiều nhánh. Cây càng nhiều nhánh thì lá đỏ càng dày và đẹp.

+ Phân bón nên tăng cường các loại phân hữu cơ (phân bò, phân gà, trùn quế...). Sau khi bón phân cần tưới nước sạch lại để tránh cháy lá.

