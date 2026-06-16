Tôi từ chối khi con trai xin sang tên nhà để 'báo hiếu', về già mới thấy quyết định này quá sáng suốt

Dốc hết tâm sức vì con trai

Năm nay tôi đã bước sang tuổi 70. Cả cuộc đời, vợ chồng tôi đều làm những công việc lao động bình thường.

Chúng tôi chỉ có một người con trai nên luôn cố gắng dành cho con những điều tốt đẹp nhất trong khả năng của mình.

Khi con trưởng thành, lập gia đình và chuẩn bị xây dựng cuộc sống riêng, vợ chồng tôi tiếp tục hỗ trợ hết sức.

Con dâu không muốn sống chung với bố mẹ chồng nên mong có không gian riêng. Thương con, tôi lấy toàn bộ số tiền tích cóp nhiều năm để mua cho vợ chồng con một căn nhà trị giá gần 1 tỷ đồng.

Nhìn thấy các con có nơi ở ổn định, tôi và vợ cảm thấy mọi vất vả suốt bao năm qua đều xứng đáng.

Càng lớn tuổi, tôi càng thấm thía lời vợ từng nói. Nếu ngày ấy tôi mềm lòng giao hết tài sản cho các con hoặc chuyển đến sống chung, chưa chắc tôi đã có được sự tự do và thoải mái như hiện tại. Ảnh minh họa

Người mẹ già tận tụy chăm con, chăm cháu

Sau khi kết hôn không lâu, con dâu mang thai. Vợ tôi lập tức sang phụ giúp việc nhà, lo cơm nước để con yên tâm dưỡng thai.

Khi cháu nội chào đời, dù điều kiện kinh tế không dư dả, chúng tôi vẫn dành một khoản tiền làm quà mừng cho cháu.

Những năm đầu đời của cháu, vợ chồng con trai đều bận rộn với công việc. Hầu hết việc chăm sóc cháu từ ăn uống, ngủ nghỉ đến đưa đón đều do một tay vợ tôi đảm nhận.

Thế nhưng càng gắn bó, bà càng nhận ra khoảng cách giữa sự hy sinh của mình và thái độ của các con.

Con dâu tôi là người khá kỹ tính và ít khi bày tỏ sự biết ơn. Sau giờ làm, con thường chỉ tập trung vào công việc riêng hoặc giải trí. Việc chăm sóc con nhỏ phần lớn đều để mặc cho bà nội.

Nhiều lần vợ tôi cảm thấy tủi thân nhưng vẫn cố gắng chịu đựng vì nghĩ rằng con cái còn trẻ, cuộc sống còn nhiều áp lực.

Một câu nói khiến người mẹ già mất ngủ cả đêm

Biến cố xảy ra khi vợ chồng con trai dự định đi du lịch và muốn gửi cháu cho ông bà chăm sóc vài ngày.

Đúng lúc đó, vợ tôi đang bị ốm nên đề nghị các con lùi chuyến đi sang thời điểm khác.

Tưởng rằng đây là chuyện bình thường, nhưng con dâu lại tỏ thái độ không hài lòng, cho rằng ông bà cố tình từ chối chăm cháu.

Chỉ một câu nói ấy đã khiến vợ tôi trằn trọc suốt đêm. Bà buồn không phải vì việc phải chăm cháu, mà vì những gì mình bỏ ra dường như không được các con ghi nhận.

Sau lần đó, bà thường xuyên nhắc tôi rằng khi về già, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái. Muốn sống thanh thản thì phải chuẩn bị cho chính mình.

Ý định sang tên nhà của các con

Một thời gian sau, con trai đề nghị tôi chuyển đến sống cùng gia đình con. Con nói rằng ở chung sẽ tiện chăm sóc lẫn nhau, đồng thời tôi cũng có thể hỗ trợ việc đưa đón cháu đi học.

Ban đầu tôi khá xúc động vì nghĩ rằng con trai thật lòng quan tâm đến bố.

Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng nhớ đến những gì vợ mình từng trải qua. Tôi hiểu rằng nếu chuyển đến sống chung, cuộc sống của tôi chưa chắc đã thoải mái hơn. Vì vậy, tôi từ chối lời đề nghị.

Không ngoài dự đoán, sau đó con dâu nhiều lần gọi điện thuyết phục tôi bán căn nhà hiện tại. Theo con, nhà tôi nằm ở vị trí đẹp, có thể bán được giá cao rồi chuyển sang sống cùng các con.

Tôi tiếp tục từ chối.

Không lâu sau, chính con trai cũng lên tiếng: "Bố sang tên căn nhà cho con đi, sau này chúng con sẽ chăm sóc bố thật tốt."

Nghe con nói, tôi chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Bài học lớn nhất khi về già: Giữ quyền chủ động cho cuộc sống của mình

Tôi nhớ rất rõ những năm tháng vợ mình hết lòng chăm sóc gia đình con trai. Bà đã bỏ ra biết bao công sức nhưng đổi lại không phải lúc nào cũng nhận được sự tôn trọng và thấu hiểu.

Vì thế, tôi thẳng thắn nói với con rằng khi nào tôi còn sống thì căn nhà vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi.

Tôi khuyên con hãy tập trung làm việc, tự xây dựng cuộc sống bằng chính năng lực của mình thay vì trông chờ vào tài sản của bố mẹ.

Sau cuộc trò chuyện ấy, các con không còn nhắc đến chuyện nhà cửa nữa.

Cuộc sống về già bình yên nhờ không phụ thuộc vào ai

Hiện nay, mỗi tháng tôi nhận được khoảng 15 triệu đồng tiền lương hưu. Ngoài ra, tôi còn có một khoản tiết kiệm đáng kể và căn nhà đứng tên mình.

Tôi sống một mình nhưng không hề cô đơn. Mỗi ngày, tôi có thể gặp gỡ bạn bè cùng tuổi, đi dạo, trò chuyện và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn.

Càng lớn tuổi, tôi càng thấm thía lời vợ từng nói. Nếu ngày ấy tôi mềm lòng giao hết tài sản cho các con hoặc chuyển đến sống chung, chưa chắc tôi đã có được sự tự do và thoải mái như hiện tại.

Thực tế cho thấy, điều quan trọng nhất khi về già không phải là sở hữu bao nhiêu tài sản, mà là giữ được quyền quyết định cuộc sống của chính mình.

Sau nhiều biến cố gia đình, tôi nhận ra rằng con cái có thể yêu thương cha mẹ, nhưng không ai có trách nhiệm với cuộc sống của mình bằng chính bản thân mình.

Bởi vậy, muốn về già an yên, mỗi người nên chuẩn bị tài chính, sức khỏe và một tâm thế độc lập. Khi không quá phụ thuộc vào bất kỳ ai, chúng ta mới có thể tận hưởng những năm tháng tuổi xế chiều một cách trọn vẹn và thanh thản nhất.

* Câu chuyện của ông Châu, năm nay 70 tuổi, hiện đang sinh sống ở Trung Quốc được đăng tải trên trang 163.