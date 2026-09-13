Vì sao bác sĩ phải nói 'không' với nhu cầu làm đẹp của khách hàng?

Nhu cầu làm đẹp bùng nổ ở mọi lứa tuổi

Theo BSCKI - PTTM Nguyễn Bá Duy (Bệnh viện Hồng Hà), nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ của người dân ngày càng gia tăng và mở rộng ở nhiều nhóm tuổi khác nhau. Về bản chất, phẫu thuật thẩm mỹ có thể hiểu là việc can thiệp để chỉnh sửa, khắc phục những điểm khuyết thiếu trên cơ thể, giúp người thực hiện lấy lại sự tự tin.

Tuy nhiên, mỗi độ tuổi lại có những định hướng làm đẹp riêng:

Độ tuổi từ 18 đến 35: Đây là nhóm tuổi trưởng thành có nhu cầu làm đẹp và trẻ hóa rất cao, tập trung vào việc hoàn thiện các đường nét trên khuôn mặt cũng như vóc dáng.

Độ tuổi trên 35: Sau quá trình sinh nở và do tác động của lão hóa, chị em phụ nữ thường gặp tình trạng sa trễ ngực, rạn hay chùng nhão da bụng. Do đó, nhu cầu phổ biến ở nhóm tuổi này là các dịch vụ giảm béo, nâng ngực, tạo hình thành bụng...

Dù phẫu thuật thẩm mỹ không giới hạn độ tuổi khắt khe, nhưng không phải mọi đề xuất hay mong muốn làm đẹp của khách hàng đều có thể triển khai ngay lập tức.

Theo BSCKI - PTTM Nguyễn Bá Duy, Bệnh viện Hồng Hà.

Đặt an toàn trên kỳ vọng thẩm mỹ, đôi khi bác sĩ buộc phải từ chối yêu cầu của khách hàng

Dù nhu cầu làm đẹp của khách hàng là chính đáng và ngày càng cao, nhưng có những trường hợp bác sĩ bắt buộc phải đưa ra quyết định từ chối hoặc đi ngược lại mong muốn của họ.

BSCKI Nguyễn Bá Duy chia sẻ, thực tế những ca phẫu thuật áp lực và khó khăn nhất đối với người bác sĩ thường không nằm ở khâu kỹ thuật tạo hình ban đầu, mà chính là những trường hợp giải quyết biến chứng từ các lần phẫu thuật trước đó ở nơi khác. Khi tiếp nhận các ca bệnh này, áp lực lớn hơn gấp nhiều lần vì bác sĩ không chỉ thực hiện một cuộc phẫu thuật mới mà còn phải xử lý toàn bộ hậu quả đã xảy ra.

1. Những trường hợp biến chứng phức tạp

Đối với các ca mổ xuất hiện tình trạng đọng dịch, nhiễm trùng hoặc tổn thương mô nghiêm trọng, quy trình xử lý đòi hỏi sự thận trọng tối đa:

Bác sĩ phải đánh giá toàn diện và rất tỉ mỉ tình trạng thực tế của bệnh nhân, xác định chính xác nguyên nhân gây biến chứng để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Mục tiêu tối thượng lúc này là giúp vết thương hồi phục, giảm tình trạng sưng viêm, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và bảo tồn tối đa các mô lành.

Trong nhiều trường hợp, bác sĩ bắt buộc phải chỉ định tháo bỏ toàn bộ vật liệu thẩm mỹ đã đặt vào cơ thể trước đó nếu nhận thấy việc giữ lại sẽ tiếp tục đe dọa đến sức khỏe của bệnh nhân.

2. Xung đột giữa chỉ định y khoa và kỳ vọng của khách hàng

Đây chính là thời điểm quyết định của bác sĩ trở nên khó khăn nhất. Về mặt chuyên môn, chỉ định tháo vật liệu hoặc can thiệp xử lý biến chứng là bắt buộc. Thế nhưng, không ít bệnh nhân lại phản đối hoặc không muốn tháo bỏ vì họ vẫn giữ kỳ vọng cao vào một kết quả thẩm mỹ hoàn hảo khác.

Khi mong muốn của khách hàng quá cao hoặc không phù hợp với tình trạng tổn thương thực tế, việc điều trị không chỉ gặp khó khăn mà nguy cơ phát sinh thêm biến chứng nguy hiểm cũng gia tăng.

BSCKI Nguyễn Bá Duy cho biết, áp lực lớn nhất của người làm nghề không chỉ nằm ở kỹ thuật thao tác trong phòng mổ, mà là việc đưa ra quyết định đúng đắn cho người bệnh. Bác sĩ luôn phải đóng vai trò cân bằng giữa mong muốn cá nhân của khách hàng với giới hạn thực tế của cơ thể.

Đồng thời, bác sĩ phải kiên trì giải thích để bệnh nhân hiểu rằng: Không phải lúc nào mong muốn về thẩm mỹ cũng có thể thực hiện ngay lập tức.

Có những trường hợp tổn thương cần khoảng thời gian rất dài để cơ thể tự hồi phục, thậm chí phải trải qua nhiều giai đoạn điều trị y khoa nghiêm ngặt mới có thể hướng tới kết quả thẩm mỹ tốt hơn ở thì tương lai. Lúc này, việc nói "không" với nhu cầu làm đẹp trước mắt của khách hàng chính là thể hiện trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, đặt sự an toàn và sức khỏe của bệnh nhân lên trên hết, thay vì đáp ứng bằng mọi giá một mong muốn thẩm mỹ chưa phù hợp tại thời điểm đó.

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