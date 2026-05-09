Ướp thịt qua đêm tưởng vô hại, chuyên gia cảnh báo sai lầm khiến nguy cơ ngộ độc tăng cao
GĐXH - Ướp thịt qua đêm giúp món ăn đậm vị và tiết kiệm thời gian chế biến, nhưng nếu bảo quản sai cách có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Theo TS Lê Thị Hương Giang, điều quan trọng không nằm ở việc có nên ướp thịt qua đêm hay không mà là cách bảo quản và chế biến thực phẩm sau đó.
Trong nhịp sống bận rộn hiện nay, nhiều gia đình có xu hướng chuẩn bị sẵn thực phẩm từ tối hôm trước để tiết kiệm thời gian nấu nướng vào ngày hôm sau. Những hộp thịt đã được tẩm ướp sẵn trong tủ lạnh dần trở thành hình ảnh quen thuộc trong căn bếp của không ít gia đình Việt. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy lại tiềm ẩn những nguy cơ về an toàn thực phẩm mà nhiều người thường bỏ qua. Theo TS Lê Thị Hương Giang (Trưởng Khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an), thịt ướp qua đêm chỉ thực sự an toàn khi được bảo quản và chế biến đúng cách.
"Ướp thịt từ tối hôm trước để hôm sau chế biến là thói quen quen thuộc của nhiều gia đình vì giúp món ăn đậm vị và tiết kiệm thời gian nấu nướng. Dù vậy nhưng nếu bảo quản không đúng cách, thịt ướp qua đêm có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm và ảnh hưởng sức khỏe" - TS Giang cho biết.
Vì sao thịt ướp qua đêm dễ mất an toàn?
Theo TS Giang, thịt tươi sống là môi trường giàu protein và độ ẩm — điều kiện lý tưởng để vi sinh vật phát triển. Khi thịt được cắt nhỏ, thêm các loại gia vị như hành, tỏi, nước mắm, đường hay tiêu, diện tích tiếp xúc tăng lên, đồng thời tạo thêm "nguồn dinh dưỡng" cho vi khuẩn sinh sôi nếu thực phẩm không được bảo quản đúng cách.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết khoảng nhiệt độ từ 5°C đến 60°C được gọi là "vùng nguy hiểm" đối với thực phẩm. Trong điều kiện này, vi khuẩn có thể phát triển rất nhanh, thậm chí tăng gấp đôi số lượng chỉ sau khoảng 20 phút.
Một số vi khuẩn thường gặp trong thịt sống gồm:
- Salmonella
- E.coli
- Listeria monocytogenes
- Staphylococcus aureus
Những tác nhân này có thể gây đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng nặng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch.
Những sai lầm nhiều gia đình đang mắc phải khi ướp thịt
TS Lê Thị Hương Giang cho biết hiện nay nhiều gia đình vẫn duy trì các thói quen sơ chế và bảo quản thực phẩm chưa đúng cách mà không nhận ra đây chính là yếu tố làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Để thịt ngoài nhiệt độ phòng quá lâu
Nhiều người có thói quen để thịt bên ngoài vài giờ để "ngấm gia vị" hơn. Tuy nhiên, đây lại là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi mạnh.
Bảo quản trong tủ lạnh nhưng không đúng cách
Không đậy kín thực phẩm, để quá nhiều đồ trong tủ lạnh khiến nhiệt độ không đủ lạnh hoặc đặt thịt sống gần thực phẩm ăn liền đều làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.
Rửa lại thịt sau khi ướp
Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), việc rửa thịt sống không giúp loại bỏ vi khuẩn mà còn khiến nước bắn ra xung quanh bếp, làm lây nhiễm vi khuẩn sang dao, thớt, rau sống hoặc thực phẩm đã nấu chín.
Lạm dụng thịt tẩm ướp sẵn
TS Giang cũng lưu ý nhiều loại thịt tẩm ướp bán sẵn trên thị trường thường chứa lượng muối và phụ gia cao nhằm che lấp dấu hiệu thực phẩm không còn tươi. Người tiêu dùng rất khó đánh giá chất lượng thật của sản phẩm bằng mắt thường.
Ướp thịt qua đêm có làm mất dinh dưỡng không?
Theo TS Giang, nếu thịt được bảo quản đúng cách dưới 5°C và sử dụng trong vòng 8–12 giờ thì giá trị dinh dưỡng nhìn chung không thay đổi đáng kể. Protein, sắt, kẽm và vitamin nhóm B vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo nằm ở phương pháp tẩm ướp và chế biến.
Tăng natri trong khẩu phần ăn
Việc sử dụng quá nhiều muối, bột canh hoặc nước mắm khiến lượng natri thấm sâu vào thực phẩm, làm tăng gánh nặng cho tim mạch và thận. WHO khuyến cáo tổng lượng muối tiêu thụ mỗi ngày nên dưới 5g.
Hình thành hợp chất có hại khi nướng cháy
Các món thịt ướp nhiều đường hoặc mật ong rồi nướng, chiên ở nhiệt độ cao dễ tạo ra HCA và PAH — những hợp chất được nhiều nghiên cứu ghi nhận có liên quan đến nguy cơ ung thư nếu tiêu thụ thường xuyên trong thời gian dài.
Oxy hóa chất béo
TS Giang cho biết thời gian ướp càng lâu, đặc biệt với các loại thịt nhiều mỡ, quá trình oxy hóa lipid càng diễn ra mạnh hơn. Điều này không chỉ làm giảm hương vị tự nhiên mà còn tạo ra các sản phẩm oxy hóa không có lợi cho sức khỏe.
Nguyên tắc ướp thịt an toàn cần nhớ
Để món ăn vừa ngon vừa đảm bảo an toàn thực phẩm, TS Lê Thị Hương Giang khuyến cáo:
- Sau khi ướp cần cho ngay vào ngăn mát dưới hoặc bằng 5°C
- Dùng hộp kín hoặc bọc kín thực phẩm Nên sử dụng trong vòng 12–24 giờ
- Nếu chưa dùng ngay nên cấp đông sớm Không để thịt sống gần thực phẩm ăn liền
- Nấu chín kỹ trước khi sử dụng
Đối với thịt gia cầm, nhiệt độ trung tâm thực phẩm nên đạt tối thiểu 74°C. Với thịt heo hoặc bò nguyên miếng, mức nhiệt phù hợp khoảng 63–70°C.
Theo TS Lê Thị Hương Giang, điều quan trọng nhất không nằm ở việc có nên ướp thịt qua đêm hay không, mà là cách bảo quản và chế biến sau đó. Một thao tác vệ sinh sai hoặc chiếc tủ lạnh không đủ lạnh cũng có thể khiến món ăn quen thuộc trở thành nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của cả gia đình.
Chỉ 7 bài plank này nhưng có thể 'đánh bay' mỡ toàn thân: ai tập đúng mới thấy hiệu quả thật sự!Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Plank không chỉ giúp siết cơ bụng mà còn hỗ trợ đốt mỡ toàn thân hiệu quả. Chỉ với 7 biến thể đơn giản tại nhà, bạn có thể cải thiện vóc dáng rõ rệt nếu tập đúng cách và kiên trì.
Loại quả 'gây nghiện' mùa hè nhưng chuyên gia cảnh báo 4 kiểu người này nên hạn chế ănBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại quả này chứa lượng năng lượng và đường khá lớn nên không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang có bệnh lý nền liên quan chuyển hóa và tim mạch.
Nhiều người 'đổ xô' ăn cơm nguội để giảm cân: Sự thật có như kỳ vọng?Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người đua nhau ăn cơm nguội vì tin rằng có thể giảm cân, ổn định đường huyết mà không cần ăn kiêng khắt khe. Nhưng phía sau “mẹo sức khỏe” đang viral này lại là sự thật khiến không ít người bất ngờ.
Thói quen nấu cơm để tủ lạnh ăn dần: Tiện lợi nhưng tiềm ẩn rủi ro ít ai ngờBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Thói quen nấu một nồi cơm lớn rồi bảo quản để ăn dần nhiều ngày đang được không ít người áp dụng vì tiện lợi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo cách làm này có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn và gây ngộ độc thực phẩm nếu không tuân thủ đúng nguyên tắc bảo quản.
Nước mía không 'hiền' như bạn nghĩ: Nguy cơ nằm ở chính cách uống mỗi ngàyBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Nước mía là thức uống giải nhiệt quen thuộc nhưng chứa lượng đường cao và dễ gây rủi ro nếu dùng sai cách. Chuyên gia cảnh báo nhiều nguy cơ từ thói quen uống phổ biến.
Người đàn ông 40 tuổi bị liệt mặt thừa nhận 1 sai lầm trong lúc nằm điều hòa: Ai có thói quen này cần bỏ ngayBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Một trường hợp bị liệt mặt với biểu hiện méo miệng, nhắm mắt không kín là lời cảnh báo rõ ràng nếu bạn còn giữ thói quen bật điều hòa để nhiệt độ quá thấp.
Người đàn ông 30 tuổi tổn thương thận cấp, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Tự ý dùng thuốc giảm đau khi sốt và đau nhức, người đàn ông 30 tuổi phải nhập viện vì tổn thương thận cấp – tình trạng có thể tiến triển thành suy thận nếu không được xử trí kịp thời.
Không chỉ kem chống nắng: 4 thứ này sẽ giúp làn da 'sống sót' qua mọi chuyến du lịchBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Đi du lịch về da xỉn màu, khô ráp là chuyện nhiều người gặp phải. Nhưng ít ai biết rằng, chỉ cần thay đổi một vài món ăn quen thuộc, làn da có thể được bảo vệ từ bên trong – ngay cả khi bạn phơi nắng cả ngày.
Người đàn ông 35 tuổi mắc suy thận mạn tính từ những món ăn quen thuộc tại hàng quánBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Cảm thấy khó thở khi đi bộ, tức ngực và thỉnh thoảng bị hồi hộp, anh Lâm (35 tuổi, quản lý tại một công ty ở Đài Loan - Trung Quốc) đi khám được phát hiện bị suy thận độ 3. Nguyên nhân mắc bệnh do những món ăn quen thuộc của người này.
Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biếtBệnh thường gặp - 2 tuần trước
GĐXH - Lựa chọn thực phẩm phù hợp vào buổi tối, đặc biệt là nhóm giàu chất xơ, có thể giúp giảm khó tiêu và hỗ trợ hệ tiêu hoá hoạt động trơn tru hơn.
Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trìBệnh thường gặp
GĐXH - Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.