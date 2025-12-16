Triển đưa hối lộ thanh tra, Phó bí thư Sách tiếp tục lén lút với nữ Chủ tịch tập đoàn
GĐXH - Trong tập 32 phim "Lằn ranh", Triển có cuộc gặp riêng với Nguyệt tại nhà riêng. Triển khéo léo đưa ra hoa quả kèm theo một chiếc phong bì nhưng Nguyệt kiên quyết từ chối.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 32 "Lằn ranh", Triển (Mạnh Trường) mang lẵng hoa quả kèm theo chiếc phong bì dày cộp tới nhà Nguyệt (Huyền Sâm) với lý do cho các cháu vì "bọn trẻ không thể sống thiếu thốn được". Những lời lẽ nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý khiến Nguyệt lập tức hiểu rõ mục đích thật sự của Triển.
Dù không phủ nhận sự quan tâm mà anh dành cho mẹ con mình, Nguyệt vẫn thẳng thắn trả lại phong bì, nhấn mạnh rằng cô không thể nhận, đặc biệt khi “sếp Tú đã trao đổi về nhân sự đoàn thanh tra”.
Trong khi đó, đoàn thanh tra tỉnh Việt Đông chính thức có buổi làm việc đầu tiên với Tập đoàn Trinh Tam. Chủ tịch Trinh (Huyền Trang) xuất hiện với thái độ điềm đạm, khẳng định tập đoàn “hoan nghênh và chấp nhận nội dung thanh tra”, đồng thời mong muốn hợp tác để đi đến kết luận minh bạch.
Tuy nhiên, khi Trinh dự định ủy quyền cho trợ lý tiếp đoàn, trưởng đoàn thanh tra – bà Nguyệt đã có yêu cầu cứng rắn: "Có những nội dung chỉ Chủ tịch tập đoàn mới có thể giải trình”. Không dừng lại ở đó, bà còn đề nghị dọn toàn bộ đồ ăn tiếp khách, như một thông điệp rõ ràng rằng buổi làm việc này không chấp nhận bất kỳ hình thức xã giao hay ưu ái nào.
Ở diễn biến khác trong tập phim, dự án Trinh Tam đang bị thanh tra, trước những áp lực bủa vây từ nhiều phía, Trinh lại tìm đến một cuộc hẹn kín với Phó Bí thư tỉnh Sách (NSND Trung Anh) để tâm sự và muốn tìm sự ủng hộ. Trinh nhẹ nhàng nói về sự mong manh của bản thân bằng những hình ảnh ẩn dụ.
Trinh nhắc đến “cây lau” và “cây sồi”, còn ông Sách nhẹ nhàng đáp lại: “Nếu anh không phải là cây sồi thì làm sao tạo được bóng mát, còn em nếu không phải là cây lau mềm mại thì anh cũng chẳng có ai để chia sẻ tâm tư”.
Tập 32 phim "Lằn ranh" được phát sóng lúc 21h ngày 16/12 trên VTV1.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bất ngờ bị nhóm người lạ mặt kéo đến đòi nợXem - nghe - đọc - 1 phút trước
GĐXH - Trong tập 8 "Gia đình trái dấu", nhà ông Phi đã chuyển sang ngôi nhà mới nhưng câu chuyện nợ nần, nặng gánh dưới quê thì vẫn không thay đổi.
'Đi về phía mặt trời' của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc hai lần được Hội Nhà văn Hà Nội xét tặng giải thưởngXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Năm 2024, tập thơ "Đi về phía mặt trời" của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc từng có tên trong danh sách trao giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Hà Nội nhưng sau đó, chính tác giả đã xin rút. Năm nay, tác phẩm tiếp tục được đưa vào danh sách xét tặng giải thưởng và kết quả, Hội đồng chung khảo đã bỏ phiếu đồng thuận 100% trao giải cho tập thơ này.
Thiệu lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa ChấnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 31 phim "Lằn ranh", Phó Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa buộc Chấn phải làm theo ý mình.
Tuấn Hưng thay đổi sau biến cố, thừa nhận thời kỳ đỉnh cao đã quaXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
Tuấn Hưng cho biết anh của hiện tại đã khác, không còn sống bốc đồng hay thích gì làm nấy như trước, mà chọn cách chậm lại và cân bằng hơn.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) gặp nhóm khách 'bom hàng', bị em trai thúc ép gửi tiền về quêXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Vừa mới làm shipper, ông Phi đã gặp rất nhiều tình huống éo le xảy ra, ông còn phát hiện ra vợ lén lút vay tiền từ nhà thông gia tương lai.
Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim 'Đài thiên văn' phát sóng trên VTV3 tối nayXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Phim điện ảnh nổi tiếng thế giới "The Dish" (Đài thiên văn) phát sóng vào lúc 21h ngày 14/12 trên kênh VTV3.
Bách đi tìm điều dưỡng Minh, Đức đe dọa Nghiêm bằng clip 'nóng'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 30 "Cách em 1 milimet", Bách đã quay trở lại bệnh viện để tìm thông tin về điều dưỡng Minh, còn Đức bất bình mà đe dọa Nghiêm bằng clip "nóng".
Viên khai nhận bí mật liên quan đến cái chết của Đặng ĐứcXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 30 "Lằn ranh", Viên khai nhận bí mật được cất giữ tại nhà Đặng Đức, trong khi đó lãnh đạo tỉnh quyết định thanh tra dự án chung cư Trinh Tam.
Ca khúc nhạc Việt nào được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025?Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
Năm 2025 chứng kiến hiện tượng âm nhạc đặc biệt khi ca khúc này được khán giả tìm kiếm nhiều nhất, MV đạt 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop.
Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng MinhXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong khi Tú và Duyên tìm cách để có tình cảm với Bách thì anh đã đem lòng yêu điều dưỡng Minh, người đã tận tình chăm sóc khi ở bệnh viện.
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệtXem - nghe - đọc
Không chọn ồn ào hay phô trương, đêm nhạc “Hãy yêu nhau đi” tại TPHCM mang âm nhạc Trịnh Công Sơn trở lại, kết nối với những thông điệp sẻ chia hướng về cộng đồng.