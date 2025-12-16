Mới nhất
Triển đưa hối lộ thanh tra, Phó bí thư Sách tiếp tục lén lút với nữ Chủ tịch tập đoàn

Thứ ba, 11:55 16/12/2025 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Trong tập 32 phim "Lằn ranh", Triển có cuộc gặp riêng với Nguyệt tại nhà riêng. Triển khéo léo đưa ra hoa quả kèm theo một chiếc phong bì nhưng Nguyệt kiên quyết từ chối.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 32 "Lằn ranh", Triển (Mạnh Trường) mang lẵng hoa quả kèm theo chiếc phong bì dày cộp tới nhà Nguyệt (Huyền Sâm) với lý do cho các cháu vì "bọn trẻ không thể sống thiếu thốn được". Những lời lẽ nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý khiến Nguyệt lập tức hiểu rõ mục đích thật sự của Triển. 

Dù không phủ nhận sự quan tâm mà anh dành cho mẹ con mình, Nguyệt vẫn thẳng thắn trả lại phong bì, nhấn mạnh rằng cô không thể nhận, đặc biệt khi “sếp Tú đã trao đổi về nhân sự đoàn thanh tra”. 

Triển hối lộ Nguyệt Trong Lằn ranh: Cuộc gặp bí mật đầy căng thẳng - Ảnh 1.

Triển tới đưa phong bì nhằm hối lộ nhưng Nguyệt nhất định trả lại.

Trong khi đó, đoàn thanh tra tỉnh Việt Đông chính thức có buổi làm việc đầu tiên với Tập đoàn Trinh Tam. Chủ tịch Trinh (Huyền Trang) xuất hiện với thái độ điềm đạm, khẳng định tập đoàn “hoan nghênh và chấp nhận nội dung thanh tra”, đồng thời mong muốn hợp tác để đi đến kết luận minh bạch. 

Tuy nhiên, khi Trinh dự định ủy quyền cho trợ lý tiếp đoàn, trưởng đoàn thanh tra – bà Nguyệt đã có yêu cầu cứng rắn: "Có những nội dung chỉ Chủ tịch tập đoàn mới có thể giải trình”. Không dừng lại ở đó, bà còn đề nghị dọn toàn bộ đồ ăn tiếp khách, như một thông điệp rõ ràng rằng buổi làm việc này không chấp nhận bất kỳ hình thức xã giao hay ưu ái nào.

Triển hối lộ Nguyệt Trong Lằn ranh: Cuộc gặp bí mật đầy căng thẳng - Ảnh 2.

Trưởng đoàn thanh tra Nguyệt bày tỏ thái độ cứng rắn khi làm việc với tập đoàn Trinh Tam.

Ở diễn biến khác trong tập phim, dự án Trinh Tam đang bị thanh tra, trước những áp lực bủa vây từ nhiều phía, Trinh lại tìm đến một cuộc hẹn kín với Phó Bí thư tỉnh Sách (NSND Trung Anh) để tâm sự và muốn tìm sự ủng hộ. Trinh nhẹ nhàng nói về sự mong manh của bản thân bằng những hình ảnh ẩn dụ. 

Triển hối lộ Nguyệt Trong Lằn ranh: Cuộc gặp bí mật đầy căng thẳng - Ảnh 3.

Phó Bí thư tỉnh Sách tiếp tục có mối quan hệ lén lút với Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam.

Trinh nhắc đến “cây lau” và “cây sồi”, còn ông Sách nhẹ nhàng đáp lại: “Nếu anh không phải là cây sồi thì làm sao tạo được bóng mát, còn em nếu không phải là cây lau mềm mại thì anh cũng chẳng có ai để chia sẻ tâm tư”.

Tập 32 phim "Lằn ranh" được phát sóng lúc 21h ngày 16/12 trên VTV1.

Triển hối lộ Nguyệt Trong Lằn ranh: Cuộc gặp bí mật đầy căng thẳng - Ảnh 4.Thiệu lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa Chấn

GĐXH - Trong tập 31 phim "Lằn ranh", Phó Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa buộc Chấn phải làm theo ý mình.

Triển hối lộ Nguyệt Trong Lằn ranh: Cuộc gặp bí mật đầy căng thẳng - Ảnh 5.Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim 'Đài thiên văn' phát sóng trên VTV3 tối nay

GĐXH - Phim điện ảnh nổi tiếng thế giới "The Dish" (Đài thiên văn) phát sóng vào lúc 21h ngày 14/12 trên kênh VTV3.

