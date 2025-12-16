'Đi về phía mặt trời' của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc hai lần được Hội Nhà văn Hà Nội xét tặng giải thưởng

Ba tác giả được trao Giải thưởng Văn học năm 2025 Hội Nhà văn Hà Nội

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổng kết hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026, trao giải thưởng, tặng thưởng văn học và trao quyết định kết nạp hội viên mới.



Hội nghị là dịp nhìn lại chặng đường hoạt động một năm qua, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo của tổ chức nghề nghiệp đại diện cho đội ngũ người viết Thủ đô.

Tại hội nghị, Hội Nhà văn Hà Nội đã công bố và trao Giải thưởng Văn học năm 2025 thuộc các thể loại Thơ, Văn xuôi, Lý luận phê bình và Văn học dịch, được xuất bản trong khung thời gian từ ngày 1/10 năm trước đến ngày 30/9 của năm xét giải.

Hội Nhà văn Hà Nội trao Giải thưởng Văn học năm 2025 thuộc các thể loại Thơ, Văn xuôi và Văn học dịch cho các tác giả.

Giải thưởng thơ năm nay được trao cho nhà thơ Lê Cảnh Nhạc với tập thơ "Đi về phía mặt trời" (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, 2024). Đây là tập thơ giàu chất trữ tình, giàu nhạc điệu và triết lý nhân văn, thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước, tình yêu con người và tình yêu đôi lứa.

Tập truyện ngắn Thị trấn cá bông của Đinh Phương, NXB Phụ nữ, năm 2025. Thị trấn cá bông gồm những con người âm thầm sống cùng nỗi nhớ thương sâu kín và những điều không thể gọi tên... Đinh Phương là tác giả trẻ nhưng lại khá già dặn và chắc tay khi khắc hoạ nhân vật và phận người lặng lẽ gánh một nỗi buồn câm lặng. Chính điều này đã tạo sức nặng cho trang viết.

Về văn học dịch, Tập thơ song ngữ Nga - Việt, của dịch giả Thái Xuân Nguyên, NXB Hội Nhà văn. Tác phẩm gốc là: Những cơn bão tuyết - tuyển chọn 100 bài thơ tiêu biểu của Xergay Exenhin, nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông (12/1925 - 2025 ) - những bài thơ viết về làng quê được cho là hay nhất ở Nga cho đến bây giờ. Bản dịch của Thái Xuân Nguyên rất xuất sắc, tiếng Việt so với nguyên bản cùng tôn nhau lên, trang điểm cho nhau, như hai tấm gương soi vào nhau và cả hai cùng sáng lấp lánh.

Mảng Lý luận phê bình năm nay không có tác phẩm đoạt giải.

Nhà văn Trần Thị Trường (thứ 3 từ trái qua) nhận tặng thưởng Thành tựu trọn đời

Tặng thưởng Thành tựu văn học trọn đời cho nhà văn Trần Thị Trường

Hội cũng trao tặng thưởng Thành tựu văn học trọn đời cho nhà văn Trần Thị Trường. Các năm trước, giải thưởng này từng được trao cho nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Huy Thiệp, Lê Lựu…

Trần Thị Trường là một cây bút đa diện trong văn đàn Việt Nam, nổi bật với những sáng tác tập trung vào thân phận phụ nữ. Bà được biết đến qua ba tiểu thuyết chính: Lời cuối cho em (1990), Kẻ mắc chứng điên (1992) và nhất là tập Phố Hoài (2020) - được nhiều độc giả và phê bình đánh giá là tác phẩm rất đặc sắc, ghi dấu bởi cấu trúc, bút pháp và sức ám ảnh trong miêu tả không gian đô thị và tâm lý nhân vật… Năm 2023, nhà văn Trần Thị Trường cũng từng được trao giải Nhà văn nữ ấn tượng của Hội nhà văn Hà Nội.

Tặng thưởng Cống hiến được trao cho nhà văn Bành Thanh Bần và nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn.

Tặng thưởng Cống hiến được trao cho nhà văn Bành Thanh Bần và nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn - tác giả của cuốn sách "Con đường tương lai" ra mắt gần đây, tạo được sự quan tâm rộng rãi trong giới nghiên cứu, văn nghệ sĩ và báo chí.

"Đi về phía mặt trời" đạt 100% ý kiến đồng thuận của Hội đồng

Chia sẻ cảm xúc về tác phẩm Đi về phía mặt trời được trao giải thưởng năm 2025, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cho biết, năm 2024 Hội đồng chung khảo đã bỏ phiếu kín và quyết định trao Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2024 cho các tác phẩm "Đi về phía mặt trời", bên cạnh các tác phẩm: Tập thơ Đêm hoa vàng (NXB Hội Nhà văn) của Bình Nguyên Trang; Tập tùy văn Hoa khởi trinh (NXB Hội Nhà văn) của nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu; Tập lý luận phê bình Văn học Việt Nam (NXB Văn học) của nhà văn Phùng Văn Khai và tập thơ dịch song ngữ 10 nhà thơ lớn đương đại Trung Quốc (NXB Hội Nhà văn) của dịch giả Nguyễn Hữu Thăng.

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cùng bạn bè thân thiết trong buổi ra mắt tập thơ Đi về phía mặt trời và Duyên tình thơ nhạc hồi 3/2025.

Tuy nhiên sau đó nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đã xin rút, lý do vì tác phẩm được xuất bản tháng 10/2024, trong khi giải thưởng xét từ 1/10/2023 đến 30/9/2024. Vì thế, năm 2025, tác phẩm tiếp tục được Hội đồng thơ của Hội lựa chọn xét giải và kết quả đạt 100% ý kiến đồng thuận của Hội đồng chung khảo.

"Đi về phía mặt trời" là tập thơ thứ 5 và là tác phẩm văn học thứ 11 của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, cho thấy sức viết bền bỉ của ông nhiều năm qua. Đây là tập thơ tác giả rất tâm huyết vì chứa đựng nhiều chiêm nghiệm, gửi gắm tình cảm về quê hương, đất nước, tình yêu lứa đôi và đặc biệt là về Tổ quốc, dân tộc.

Điều đặc biệt trong "Đi về phía mặt trời", hầu hết các bài thơ trong đó đã được các nhạc sĩ phổ nhạc, hoặc có những bài ra đời là nhờ được các nhạc sĩ đặt hàng (tác giả đã có 150 bài thơ được 35 nhạc sĩ phổ nhạc). Nhiều tác phẩm âm nhạc từ sự chắp cánh của thơ Lê Cảnh Nhạc mà được trao Huy chương Vàng và các phần thưởng trong Liên hoan nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc và toàn quân.

Chia sẻ về cảm nhận về tập thơ "Đi về phía mặt trời", nhà thơ Trần Anh Thái, Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam đã có những nhận định: "Tập thơ của Lê Cảnh Nhạc mang khát vọng của một thứ ánh sáng bao trùm. Đó là tập hợp của những lời ca được liên kết với nhau bởi những suy tư về cuộc đời. Trong đó, phần "Dặm Đời" là lời tự sự của chính tác giả về thân phận, nỗi niềm, nỗi đời, nhân tình thế thái nhưng luôn mang một ý thức rõ rệt hướng về nơi ánh sáng. Bởi ở đâu có ánh sáng thì bóng tối mất đi".

Sắp tới nhà thơ Lê Cảnh Nhạc có dự định sẽ ra mắt tuyển tập và xuất bản hồi ký.

