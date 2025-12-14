Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim 'Đài thiên văn' phát sóng trên VTV3 tối nay

"The Dish" (Đài thiên văn) là một bộ phim hài hước dựa trên câu chuyện có thật về đóng góp của Đài thiên văn The Parkes trong việc phát sóng những bước chân đầu tiên của con người trên mặt trăng. Phim cũng lần đầu tiên hé lộ những hình ảnh hậu trường phía sau việc đưa những hình ảnh lịch sử - khi con người đặt chân lên Mặt trăng - đến với khán giả khắp thế giới.

Một trong những điều rất dễ nhận ra là nam tài tử Sam Neil - vai chính trong tác phẩm này cũng là một gương mặt rất quen thuộc với các bộ phim bom tấn của Hollywood, đặc biệt là vai tiến sĩ Alan Grant trong loạt phim Công viên khủng long - Jurrasic Park nổi tiếng toàn cầu.

Diễn viên Sam Neil trong phim "Đài thiên văn" (2000).

"The Dish - Đài thiên văn" được xem là một trong những bộ phim Australia tiêu biểu của những năm 2000. Giới phê bình quốc tế đa phần khen ngợi bộ phim vì tính hài hước nhẹ nhàng, khả năng kể chuyện thông minh và sự tôn vinh đúng mức đối với sự kiện Apollo 11.

Phim cũng đạt điểm số khá cao trên các trang đánh giá phim với chuyên trang: Rotten Tomatoes - phim nhận về 95 - 96%, điểm số trên chuyên trang IMDB đạt 7.2/10 còn Metacritic mang về nhiều đánh giá tích cực (khoảng 75/100). Bên cạnh đó, bộ phim cũng là tác phẩm ăn khách nhất năm 2000 tại Australia...

Những hình ảnh trong phim "The Dish - Đài thiên văn" (2000).

Không chỉ dừng lại ở doanh thu và những điểm số đánh giá tích cực, "Đài thiên văn" cũng được coi là một trong những phim "quốc dân" khi nói đến tự hào khoa học của đất nước, tác động tích cực đến việc du lịch khám phá các địa điểm trong phim của Australia.



Một điểm đặc biệt trong Cine7 tuần này chính là khán giả sẽ được gặp lại giọng đọc huyền thoại - NSƯT Kim Tiến, bà sẽ thuyết minh cho phim điện ảnh dài hơn 100 phút - "The Dish" (Đài thiên văn).

"The Dish" (Đài thiên văn) được phát sóng trong Cine7 lúc 21h ngày 14/12 trên kênh VTV3.

