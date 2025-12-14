Mới nhất
Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim 'Đài thiên văn' phát sóng trên VTV3 tối nay

Chủ nhật, 14:01 14/12/2025 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Phim điện ảnh nổi tiếng thế giới "The Dish" (Đài thiên văn) phát sóng vào lúc 21h ngày 14/12 trên kênh VTV3.

"The Dish" (Đài thiên văn) là một bộ phim hài hước dựa trên câu chuyện có thật về đóng góp của Đài thiên văn The Parkes trong việc phát sóng những bước chân đầu tiên của con người trên mặt trăng. Phim cũng lần đầu tiên hé lộ những hình ảnh hậu trường phía sau việc đưa những hình ảnh lịch sử - khi con người đặt chân lên Mặt trăng - đến với khán giả khắp thế giới.

Một trong những điều rất dễ nhận ra là nam tài tử Sam Neil - vai chính trong tác phẩm này cũng là một gương mặt rất quen thuộc với các bộ phim bom tấn của Hollywood, đặc biệt là vai tiến sĩ Alan Grant trong loạt phim Công viên khủng long - Jurrasic Park nổi tiếng toàn cầu.

Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim Đài thiên văn phát sóng trên VTV3 - Ảnh 1.

Diễn viên Sam Neil trong phim "Đài thiên văn" (2000).

"The Dish - Đài thiên văn" được xem là một trong những bộ phim Australia tiêu biểu của những năm 2000. Giới phê bình quốc tế đa phần khen ngợi bộ phim vì tính hài hước nhẹ nhàng, khả năng kể chuyện thông minh và sự tôn vinh đúng mức đối với sự kiện Apollo 11.

Phim cũng đạt điểm số khá cao trên các trang đánh giá phim với chuyên trang: Rotten Tomatoes - phim nhận về 95 - 96%, điểm số trên chuyên trang IMDB đạt 7.2/10 còn Metacritic mang về nhiều đánh giá tích cực (khoảng 75/100). Bên cạnh đó, bộ phim cũng là tác phẩm ăn khách nhất năm 2000 tại Australia...

Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim Đài thiên văn phát sóng trên VTV3 - Ảnh 2.
Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim Đài thiên văn phát sóng trên VTV3 - Ảnh 3.
Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim Đài thiên văn phát sóng trên VTV3 - Ảnh 4.
Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim Đài thiên văn phát sóng trên VTV3 - Ảnh 5.

Những hình ảnh trong phim "The Dish - Đài thiên văn" (2000).

Không chỉ dừng lại ở doanh thu và những điểm số đánh giá tích cực, "Đài thiên văn" cũng được coi là một trong những phim "quốc dân" khi nói đến tự hào khoa học của đất nước, tác động tích cực đến việc du lịch khám phá các địa điểm trong phim của Australia.

Một điểm đặc biệt trong Cine7 tuần này chính là khán giả sẽ được gặp lại giọng đọc huyền thoại - NSƯT Kim Tiến, bà sẽ thuyết minh cho phim điện ảnh dài hơn 100 phút - "The Dish" (Đài thiên văn).

"The Dish" (Đài thiên văn) được phát sóng trong Cine7 lúc 21h ngày 14/12 trên kênh VTV3.

Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim Đài thiên văn phát sóng trên VTV3 - Ảnh 6.Bách đi tìm điều dưỡng Minh, Đức đe dọa Nghiêm bằng clip 'nóng'

GĐXH - Trong tập 30 "Cách em 1 milimet", Bách đã quay trở lại bệnh viện để tìm thông tin về điều dưỡng Minh, còn Đức bất bình mà đe dọa Nghiêm bằng clip "nóng".



Bách đi tìm điều dưỡng Minh, Đức đe dọa Nghiêm bằng clip 'nóng'

Bách đi tìm điều dưỡng Minh, Đức đe dọa Nghiêm bằng clip 'nóng'

Viên khai nhận bí mật liên quan đến cái chết của Đặng Đức

Viên khai nhận bí mật liên quan đến cái chết của Đặng Đức

Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng Minh

Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng Minh

Bách đi tìm điều dưỡng Minh, Đức đe dọa Nghiêm bằng clip 'nóng'

Bách đi tìm điều dưỡng Minh, Đức đe dọa Nghiêm bằng clip 'nóng'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 30 "Cách em 1 milimet", Bách đã quay trở lại bệnh viện để tìm thông tin về điều dưỡng Minh, còn Đức bất bình mà đe dọa Nghiêm bằng clip "nóng".

Viên khai nhận bí mật liên quan đến cái chết của Đặng Đức

Viên khai nhận bí mật liên quan đến cái chết của Đặng Đức

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 30 "Lằn ranh", Viên khai nhận bí mật được cất giữ tại nhà Đặng Đức, trong khi đó lãnh đạo tỉnh quyết định thanh tra dự án chung cư Trinh Tam.

Ca khúc nhạc Việt nào được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025?

Ca khúc nhạc Việt nào được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

Năm 2025 chứng kiến hiện tượng âm nhạc đặc biệt khi ca khúc này được khán giả tìm kiếm nhiều nhất, MV đạt 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop.

Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng Minh

Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng Minh

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong khi Tú và Duyên tìm cách để có tình cảm với Bách thì anh đã đem lòng yêu điều dưỡng Minh, người đã tận tình chăm sóc khi ở bệnh viện.

Qua lời khai của Viên, hé lộ chiếc USB chứa dữ liệu về những người đánh bạc

Qua lời khai của Viên, hé lộ chiếc USB chứa dữ liệu về những người đánh bạc

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 29 "Lằn ranh", Viên đã khai nhận chiếc USB bí mật trong bức tranh nhà Đặng Đức.

Hòa Minzy mang 'Bắc Bling' đến Đà Nẵng

Hòa Minzy mang 'Bắc Bling' đến Đà Nẵng

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Hòa Minzy sẽ mang ca khúc triệu view "Bắc Bling" đến với Đà Nẵng. Được biết, show diễn còn có các ca sĩ đình đám như: HIEUTHUHAI, Tăng Duy Tân, Kay Trần...

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệt

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

Không chọn ồn ào hay phô trương, đêm nhạc “Hãy yêu nhau đi” tại TPHCM mang âm nhạc Trịnh Công Sơn trở lại, kết nối với những thông điệp sẻ chia hướng về cộng đồng.

Phim Trấn Thành được dự đoán là 'bom tấn' trong dịp Tết nguyên đán

Phim Trấn Thành được dự đoán là 'bom tấn' trong dịp Tết nguyên đán

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Ngoài Trấn Thành, bộ phim này sẽ có sự xuất hiện của những gương mặt siêu hot như: Đinh Ngọc Diệp, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan,... Chính tên tuổi của ê-kíp đã khiến khán giả tin rằng đây sẽ là một "bom tấn" trong dịp Tết nguyên đán

Văn Mai Hương ra mắt album 'Giai nhân': Những lần học cách yêu và buông bỏ

Văn Mai Hương ra mắt album 'Giai nhân': Những lần học cách yêu và buông bỏ

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Album "Giai nhân" là nơi Văn Mai Hương thể hiện những cảm xúc chân thật bằng 9 ca khúc từ tình yêu đến sự buông bỏ.

Ngân lộ chuyện bất ổn trong hôn nhân, Tú vẫn tin Bách hồi phục trí nhớ

Ngân lộ chuyện bất ổn trong hôn nhân, Tú vẫn tin Bách hồi phục trí nhớ

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 29 "Cách em 1 milimet", khi nghe Ngân khuyên nhủ mình, Bách đột nhiên có cảm giác chị gái không hạnh phúc.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệt

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệt

Xem - nghe - đọc

Không chọn ồn ào hay phô trương, đêm nhạc “Hãy yêu nhau đi” tại TPHCM mang âm nhạc Trịnh Công Sơn trở lại, kết nối với những thông điệp sẻ chia hướng về cộng đồng.

Sau khi nhận lỗi 'buông lỏng quản lý', Khắc được lãnh đạo tỉnh trao thêm cơ hội

Sau khi nhận lỗi 'buông lỏng quản lý', Khắc được lãnh đạo tỉnh trao thêm cơ hội

Xem - nghe - đọc
Ca khúc nhạc Việt nào được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025?

Ca khúc nhạc Việt nào được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025?

Xem - nghe - đọc
Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng Minh

Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng Minh

Xem - nghe - đọc
Phó Bí thư tỉnh Sách thân mật với nữ doanh nhân 'nóng bỏng'?

Phó Bí thư tỉnh Sách thân mật với nữ doanh nhân 'nóng bỏng'?

Xem - nghe - đọc

