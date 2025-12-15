Thiệu lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa Chấn
GĐXH - Trong tập 31 phim "Lằn ranh", Phó Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa buộc Chấn phải làm theo ý mình.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 31 phim "Lằn ranh", Phó Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam - Thiệu gặp Chấn ở nhà hàng và "nhắc nhở" về việc hoàn thuế cho công ty công ty Đại Bàng. Tuy nhiên, thái độ của Chấn lại rất cứng rắn, kiên quyết không thỏa hiệp. Chấn khẳng định sẽ không bao giờ làm trái quy định của pháp luật và nếu muốn hoàn thuế, công ty này phải sửa đổi những phần thiếu sót của hồ sơ.
"Về nói lại với anh Bàng, nếu muốn hoàn thuế thì về làm hồ sơ cho đúng đi, đừng giở trò lươn lẹo. Tôi không bỏ qua đâu", Chấn nói.
Thấy thái độ của Chấn kiên quyết, Thiệu lập tức doạ sẽ cho Chấn thành "củi khô": "Lành làm gáo, vỡ làm muôi. Thời buổi củi lửa này mà anh không sợ thành củi khô à?" . Không ngờ cuộc nói chuyện đã được Chấn ghi âm lại, khiến Thiệu phải xuống nước, yêu cầu bỏ qua mọi chuyện.
Nhưng Thiệu cũng không bỏ cuộc. Anh ta chúc mừng Chấn vì vợ là Hằng Thu sắp được quy hoạch vào vị trí quan trọng của Tỉnh uỷ. Tuy nhiên, Thiệu cũng ám chỉ rằng có thể dùng sai lầm của Chấn để làm ảnh hưởng danh tiếng của Thu.
Thiệu có trong tay video nhạy cảm của Chấn với người phụ nữ trẻ. Hơn nữa, trong vụ 15 tỷ đồng tôm lạnh của công ty này trước đây, Chấn đã mắc lỗi về nghiệp vụ. Hóa đơn VAT trong hồ sơ là từ công ty ma, hợp đồng xuất khẩu khống và không có hàng thật. Nếu vụ việc bị phát hiện, Chấn sẽ phải chịu trách nhiệm và có thể đối mặt án tù.
Ở diễn biến khác trong tập phim, ngay khi biết Hoàng Văn Tú - Chánh thanh tra tỉnh định đề đạt Nguyệt - cô bạn thân của mình làm trưởng đoàn thanh tra dự án Trinh Tam, Triển như quẳng được nỗi lo đi. Một mặt Triển vẫn tỏ ra lo ngại vì sức khoẻ của Nguyệt không đảm bảo do mới ra viện, trong khi anh phản đối lựa chọn khác ngoài Nguyệt mà Hoàng Văn Tú đề xuất.
Trong khi đó, bà Phước tiếp tục thay mặt cư dân làm việc với Trinh - Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam sau khi nhà sinh hoạt cộng đồng của cư dân đã bị chủ đầu tư yêu cầu sử dụng một cách vô lý. Bà không ngại "dằn mặt" đại diện chủ đầu tư vì biết lý do tắc nghẽn việc cấp sổ hồng đều bắt nguồn từ chủ đầu tư. "Tỉnh sẽ vào cuộc, đương nhiên sẽ có kiểm tra, thanh tra", bà Phước nói.
Tập 31 phim "Lằn ranh" được phát sóng vào 21h ngày 15/12 trên kênh VTV1.
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệtXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
Không chọn ồn ào hay phô trương, đêm nhạc “Hãy yêu nhau đi” tại TPHCM mang âm nhạc Trịnh Công Sơn trở lại, kết nối với những thông điệp sẻ chia hướng về cộng đồng.
