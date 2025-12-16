Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bất ngờ bị nhóm người lạ mặt kéo đến đòi nợ

Trong trích đoạn giới thiệu tập 8 "Gia đình trái dấu", Đức (Tuấn Anh) nhận được sự quan tâm, ưu ái từ bố vợ trương lai khi ông chuẩn bị cho rất nhiều đồ ăn cho con gái và bạn trai. Bạn gái của Đức buồn ủ rũ, lo cho bạn trai đang gặp nhiều khó khăn trong công việc và gia đình... Cũng chính vì sự ủng hộ của bố vợ tương lai mà Đức đã quyết định dọn ra kho ở để tiện việc kinh doanh cùng bạn gái.

Bố vợ tương lai quan tâm, chuẩn bị nhiều đồ ăn để con gái và Đức ăn khi dọn về nhà kho ở.

Đức thông báo với bố mẹ rằng thời gian tới sẽ chuyển ra kho ở để tiện đi lại và trông hàng. Trong khi bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) lo cho con trai ra kho ở sẽ bất tiện, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) lại nói con trai lấy lý do để ra ở cùng Vân (Thùy Dương) chứ không phải muốn tiết kiệm cho bố mẹ.

Đức ấm ức cho rằng chỉ muốn giúp đỡ bố mẹ, tiết kiệm tiền nhưng lần nào cũng bị bố phản ứng, khó chịu. Ông Phi còn quay sang trách Đức dám cãi lại bố và chưa chịu lớn. Ông Phi mắng con trai sống không có trách nhiệm, làm ăn thua lỗ khoản tiền tiết kiệm bà Ánh cho mượn.



Ông Phi trách con trai thiếu quan tâm đến gia đình và không có trách nhiệm với khoản tiền vay của bố mẹ.

Sau đó, nhà ông Phi đã chuyển sang ngôi nhà mới nhưng câu chuyện nợ nần vẫn không thay đổi gì. Cả nhà đang ngồi ăn cơm thì ông Phi nhận được cuộc điện thoại đòi nợ. Những đối tượng đòi nợ cho rằng em trai của ông Phi vay tiền nhưng đã trốn mất nên bọn chủ nợ kéo đến nhà ông để đòi tiền.

Ông Phi bất ngờ nhận được cuộc gọi đòi nợ bởi nhóm người lạ mặt.

Nhóm đối tượng đòi nợ đang chờ sẵn ở cửa nhà cũ ông Phi và buộc ông phải ra giải quyết. Ông Phi hốt hoảng nói với vợ về sự việc và muốn về nhà cũ để xem mọi chuyện thế nào.

Tập 8 phim "Gia đình trái dấu" được phát sóng vào 20h ngày 16/12 trên VTV1.

