Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bất ngờ bị nhóm người lạ mặt kéo đến đòi nợ

Thứ ba, 12:59 16/12/2025 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 8 "Gia đình trái dấu", nhà ông Phi đã chuyển sang ngôi nhà mới nhưng câu chuyện nợ nần, nặng gánh dưới quê thì vẫn không thay đổi.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 8 "Gia đình trái dấu", Đức (Tuấn Anh) nhận được sự quan tâm, ưu ái từ bố vợ trương lai khi ông chuẩn bị cho rất nhiều đồ ăn cho con gái và bạn trai. Bạn gái của Đức buồn ủ rũ, lo cho bạn trai đang gặp nhiều khó khăn trong công việc và gia đình... Cũng chính vì sự ủng hộ của bố vợ tương lai mà Đức đã quyết định dọn ra kho ở để tiện việc kinh doanh cùng bạn gái.

Ông Phi và chuyện nợ nần Trong Gia đình trái dấu: Cuộc gọi bất ngờ lúc ăn cơm - Ảnh 1.

Bố vợ tương lai quan tâm, chuẩn bị nhiều đồ ăn để con gái và Đức ăn khi dọn về nhà kho ở.

Đức thông báo với bố mẹ rằng thời gian tới sẽ chuyển ra kho ở để tiện đi lại và trông hàng. Trong khi bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) lo cho con trai ra kho ở sẽ bất tiện, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) lại nói con trai lấy lý do để ra ở cùng Vân (Thùy Dương) chứ không phải muốn tiết kiệm cho bố mẹ.

Đức ấm ức cho rằng chỉ muốn giúp đỡ bố mẹ, tiết kiệm tiền nhưng lần nào cũng bị bố phản ứng, khó chịu. Ông Phi còn quay sang trách Đức dám cãi lại bố và chưa chịu lớn. Ông Phi mắng con trai sống không có trách nhiệm, làm ăn thua lỗ khoản tiền tiết kiệm bà Ánh cho mượn.

Ông Phi và chuyện nợ nần Trong Gia đình trái dấu: Cuộc gọi bất ngờ lúc ăn cơm - Ảnh 2.

Ông Phi trách con trai thiếu quan tâm đến gia đình và không có trách nhiệm với khoản tiền vay của bố mẹ.

Sau đó, nhà ông Phi đã chuyển sang ngôi nhà mới nhưng câu chuyện nợ nần vẫn không thay đổi gì. Cả nhà đang ngồi ăn cơm thì ông Phi nhận được cuộc điện thoại đòi nợ. Những đối tượng đòi nợ cho rằng em trai của ông Phi vay tiền nhưng đã trốn mất nên bọn chủ nợ kéo đến nhà ông để đòi tiền. 

Ông Phi và chuyện nợ nần Trong Gia đình trái dấu: Cuộc gọi bất ngờ lúc ăn cơm - Ảnh 3.

Ông Phi bất ngờ nhận được cuộc gọi đòi nợ bởi nhóm người lạ mặt.

Nhóm đối tượng đòi nợ đang chờ sẵn ở cửa nhà cũ ông Phi và buộc ông phải ra giải quyết. Ông Phi hốt hoảng nói với vợ về sự việc và muốn về nhà cũ để xem mọi chuyện thế nào.

Tập 8 phim "Gia đình trái dấu" được phát sóng vào 20h ngày 16/12 trên VTV1.

Ông Phi và chuyện nợ nần Trong Gia đình trái dấu: Cuộc gọi bất ngờ lúc ăn cơm - Ảnh 4.Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) gặp nhóm khách 'bom hàng', bị em trai thúc ép gửi tiền về quê

GĐXH - Vừa mới làm shipper, ông Phi đã gặp rất nhiều tình huống éo le xảy ra, ông còn phát hiện ra vợ lén lút vay tiền từ nhà thông gia tương lai.

Ông Phi và chuyện nợ nần Trong Gia đình trái dấu: Cuộc gọi bất ngờ lúc ăn cơm - Ảnh 5.Thiệu lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa Chấn

GĐXH - Trong tập 31 phim "Lằn ranh", Phó Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa buộc Chấn phải làm theo ý mình.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thiệu lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa Chấn

Thiệu lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa Chấn

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) gặp nhóm khách 'bom hàng', bị em trai thúc ép gửi tiền về quê

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) gặp nhóm khách 'bom hàng', bị em trai thúc ép gửi tiền về quê

Nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc mang đến thử thách trong Chung kết 'Tân binh toàn năng'

Nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc mang đến thử thách trong Chung kết 'Tân binh toàn năng'

Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim 'Đài thiên văn' phát sóng trên VTV3 tối nay

Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim 'Đài thiên văn' phát sóng trên VTV3 tối nay

Mạnh Trường hé lộ về vai Triển được dự đoán là 'trùm cuối' trong phim 'Lằn ranh'

Mạnh Trường hé lộ về vai Triển được dự đoán là 'trùm cuối' trong phim 'Lằn ranh'

Cùng chuyên mục

Triển đưa hối lộ thanh tra, Phó bí thư Sách tiếp tục lén lút với nữ Chủ tịch tập đoàn

Triển đưa hối lộ thanh tra, Phó bí thư Sách tiếp tục lén lút với nữ Chủ tịch tập đoàn

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 32 phim "Lằn ranh", Triển có cuộc gặp riêng với Nguyệt tại nhà riêng. Triển khéo léo đưa ra hoa quả kèm theo một chiếc phong bì nhưng Nguyệt kiên quyết từ chối.

'Đi về phía mặt trời' của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc hai lần được Hội Nhà văn Hà Nội xét tặng giải thưởng

'Đi về phía mặt trời' của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc hai lần được Hội Nhà văn Hà Nội xét tặng giải thưởng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, tập thơ "Đi về phía mặt trời" của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc từng có tên trong danh sách trao giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Hà Nội nhưng sau đó, chính tác giả đã xin rút. Năm nay, tác phẩm tiếp tục được đưa vào danh sách xét tặng giải thưởng và kết quả, Hội đồng chung khảo đã bỏ phiếu đồng thuận 100% trao giải cho tập thơ này.

Thiệu lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa Chấn

Thiệu lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa Chấn

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 31 phim "Lằn ranh", Phó Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa buộc Chấn phải làm theo ý mình.

Tuấn Hưng thay đổi sau biến cố, thừa nhận thời kỳ đỉnh cao đã qua

Tuấn Hưng thay đổi sau biến cố, thừa nhận thời kỳ đỉnh cao đã qua

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

Tuấn Hưng cho biết anh của hiện tại đã khác, không còn sống bốc đồng hay thích gì làm nấy như trước, mà chọn cách chậm lại và cân bằng hơn.

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) gặp nhóm khách 'bom hàng', bị em trai thúc ép gửi tiền về quê

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) gặp nhóm khách 'bom hàng', bị em trai thúc ép gửi tiền về quê

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Vừa mới làm shipper, ông Phi đã gặp rất nhiều tình huống éo le xảy ra, ông còn phát hiện ra vợ lén lút vay tiền từ nhà thông gia tương lai.

Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim 'Đài thiên văn' phát sóng trên VTV3 tối nay

Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim 'Đài thiên văn' phát sóng trên VTV3 tối nay

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Phim điện ảnh nổi tiếng thế giới "The Dish" (Đài thiên văn) phát sóng vào lúc 21h ngày 14/12 trên kênh VTV3.

Bách đi tìm điều dưỡng Minh, Đức đe dọa Nghiêm bằng clip 'nóng'

Bách đi tìm điều dưỡng Minh, Đức đe dọa Nghiêm bằng clip 'nóng'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 30 "Cách em 1 milimet", Bách đã quay trở lại bệnh viện để tìm thông tin về điều dưỡng Minh, còn Đức bất bình mà đe dọa Nghiêm bằng clip "nóng".

Viên khai nhận bí mật liên quan đến cái chết của Đặng Đức

Viên khai nhận bí mật liên quan đến cái chết của Đặng Đức

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 30 "Lằn ranh", Viên khai nhận bí mật được cất giữ tại nhà Đặng Đức, trong khi đó lãnh đạo tỉnh quyết định thanh tra dự án chung cư Trinh Tam.

Ca khúc nhạc Việt nào được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025?

Ca khúc nhạc Việt nào được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025?

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

Năm 2025 chứng kiến hiện tượng âm nhạc đặc biệt khi ca khúc này được khán giả tìm kiếm nhiều nhất, MV đạt 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop.

Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng Minh

Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng Minh

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Trong khi Tú và Duyên tìm cách để có tình cảm với Bách thì anh đã đem lòng yêu điều dưỡng Minh, người đã tận tình chăm sóc khi ở bệnh viện.

Xem nhiều

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệt

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệt

Xem - nghe - đọc

Không chọn ồn ào hay phô trương, đêm nhạc “Hãy yêu nhau đi” tại TPHCM mang âm nhạc Trịnh Công Sơn trở lại, kết nối với những thông điệp sẻ chia hướng về cộng đồng.

Ca khúc nhạc Việt nào được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025?

Ca khúc nhạc Việt nào được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025?

Xem - nghe - đọc
Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng Minh

Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng Minh

Xem - nghe - đọc
Qua lời khai của Viên, hé lộ chiếc USB chứa dữ liệu về những người đánh bạc

Qua lời khai của Viên, hé lộ chiếc USB chứa dữ liệu về những người đánh bạc

Xem - nghe - đọc
Viên khai nhận bí mật liên quan đến cái chết của Đặng Đức

Viên khai nhận bí mật liên quan đến cái chết của Đặng Đức

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top