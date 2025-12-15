Mới nhất
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) gặp nhóm khách 'bom hàng', bị em trai thúc ép gửi tiền về quê

Thứ hai, 11:00 15/12/2025 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Vừa mới làm shipper, ông Phi đã gặp rất nhiều tình huống éo le xảy ra, ông còn phát hiện ra vợ lén lút vay tiền từ nhà thông gia tương lai.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 "Gia đình trái dấu", ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) đi làm shipper phải đền khách chậu cây cảnh do ông ngã xe làm vỡ. Khó khăn chưa dừng lại, ông Phi giao trà sữa nhưng bị một nhóm khách trẻ cố tình chơi xấu. Nhóm khách đặt trà sữa nhưng đến khi nhận hàng thì khóa cửa, tắt điện thoại khiến ông Phi không thể giao hàng.

Dù là shipper mới nhưng ông Phi tinh ý nhận ra đám thanh thiếu niên ngồi ở quán nước gần đó khá khả nghi. Ông liền thử gọi điện và bắt quả tang chính chúng là người bùng hàng.

Gia đình trái dấu - Tập 7: Bị khách bùng hàng, shipper U60 cao tay trừng trị- Ảnh 3.

Ông Phi đi giao hàng bị nhóm khách trẻ tìm cách "bom" hàng khiến ông tìm cách đối phó. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từng được con trai đưa tới nhà ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) - thông gia tương lai để vay tiền. Vì ông Phi không ưa gì ông thông gia đó nên mẹ con bà Ánh phải giấu nhẹm chuyện này. Tuy nhiên, ông Thăng bất ngờ xuống Hà Nội chơi, ghé qua biếu bà Ánh thịt lợn vùng cao. 

Để bà Ánh không phải ngại, ông Thăng vô tư nói số tiền vay lúc nào trả cũng được, không phải lo. Không ngờ, ông Phi đã nghe được thông tin này, bàng hoàng hỏi trước mặt cả vợ và thông gia tương lai: "Vay bao giờ, vay bao nhiêu? Sao phải vay?".

Gia đình trái dấu - Tập 7: Bị khách bùng hàng, shipper U60 cao tay trừng trị- Ảnh 5.

Ông Phi tá hỏa khi biết vợ đang vay tiền nhà thông gia tương lai. Ảnh VTV

Trong khi đó, Hoàng (Việt Bắc) - cậu em bất tài, phá hại ở quê của ông Phi lại tiếp tục gọi điện bòn tiền anh với lời lẽ như ra lệnh: "Anh phải gửi về cho em thêm 50 triệu. Trong ngày hôm nay anh phải chuyển tiền về". 

Gia đình trái dấu - Tập 7: Bị khách bùng hàng, shipper U60 cao tay trừng trị- Ảnh 6.

Em trai ông Phi từ quê gọi điện thúc giục, đe dọa ông Phi phải gửi tiền về gấp. Ảnh VTV

Hoàng dọa nếu anh không gửi về ngay thì lãi sẽ chồng lãi. Vượt quá sức chịu đựng, ông Phi tức giận thông báo cho Hoàng biết, ông chỉ gửi tiền góp họ, còn "tiền ngu" của Hoàng thì hãy tự lo.

Tập 7 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 15/12 trên VTV3.

Nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc mang đến thử thách trong Chung kết "Tân binh toàn năng"Nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc mang đến thử thách trong Chung kết 'Tân binh toàn năng'

GĐXH - Chung kết "Tân binh toàn năng" vừa được ghi hình với sự góp mặt của nhóm nhạc thần tượng KPop TEMPEST, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc với khán giả.

Mạnh Trường hé lộ về vai Triển được dự đoán là "trùm cuối" trong phim "Lằn ranh"Mạnh Trường hé lộ về vai Triển được dự đoán là 'trùm cuối' trong phim 'Lằn ranh'

GĐXH - Diễn viên Mạnh Trường vào vai Ngọc Triển - nhân vật bí ẩn, gây chú ý với khán giả qua bộ phim "Lằn ranh".

Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim "Đài thiên văn" phát sóng trên VTV3 tối nayKhán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim 'Đài thiên văn' phát sóng trên VTV3 tối nay

GĐXH - Phim điện ảnh nổi tiếng thế giới "The Dish" (Đài thiên văn) phát sóng vào lúc 21h ngày 14/12 trên kênh VTV3.

Tòa soạn Quảng cáo
Top