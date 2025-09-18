Triển lãm quốc tế về chăm sóc và phục hồi chức năng người cao tuổi lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 31 – Vietnam Medipharm Expo 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 4 – 6/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) – 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội. Sự kiện do VINEXAD tổ chức cùng sự phối hợp truyền thông của Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam.

Vietnam Medipharm Expo được đánh giá là triển lãm chuyên ngành y tế và dược phẩm uy tín bậc nhất tại Việt Nam, đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Năm nay sẽ có khoảng 150 gian hàng với 100 doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, mang đến bức tranh toàn diện về ngành y dược: từ dược phẩm, dược liệu, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, thiết bị thí nghiệm, y tế số, công nghệ làm đẹp đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Vietnam Medipharm Expo 2025 tại Hà Nội dự kiến quy tụ khoảng 150 gian hàng của 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nguồn: VINEXAD

Đồng hành cùng Vietnam Medipharm Expo 2025 tại Hà Nội, lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế về Chăm sóc và Phục hồi chức năng Người cao tuổi tại Việt Nam (VIREC 2025) được tổ chức. VIREC 2025 ra đời trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng, kéo theo nhu cầu cấp thiết về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi.

Triển lãm kỳ vọng sẽ mang đến những phương pháp tiên tiến, thiết bị y tế chuyên dụng, dịch vụ phục hồi chức năng, các giải pháp chăm sóc tại nhà, cũng như các sản phẩm hỗ trợ nâng cao chất lượng sống cho nhóm dân số đặc thù này. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu các công nghệ sáng tạo, từ y tế số, thiết bị thông minh đến thực phẩm bổ sung và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi.

Sự kết hợp giữa Vietnam Medipharm Expo 2025 và VIREC 2025 hứa hẹn tạo nên một bức tranh toàn diện của ngành y tế và chăm sóc sức khỏe, từ phòng bệnh, chữa bệnh, dược phẩm cho đến chăm sóc dài hạn và phục hồi chức năng, qua đó mở ra nhiều cơ hội kết nối, hợp tác và phát triển thị trường cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), thị trường dược phẩm Việt Nam năm 2023 đạt quy mô khoảng 7,2 – 7,7 tỷ USD, tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm, nằm trong nhóm thị trường tiềm năng hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, quá trình già hóa dân số, sự gia tăng bệnh mạn tính cùng xu hướng tiêu dùng chú trọng phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện đã tạo động lực lớn cho ngành dược và thiết bị y tế phát triển.

Trong bối cảnh ngành y tế và dược phẩm Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu kết nối giao thương, cập nhật xu hướng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.