Triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên tỉnh thu hút hàng ngàn người tham gia
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 tài khoản trên hệ thống Meta Whale.
Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an đã phát hiện và triệt phá đường dây tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố.
Dự án này được quảng bá rầm rộ trên không gian mạng, thu hút số lượng lớn người tham gia, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.
Sau thời gian khẩn trương điều tra, xác minh, ngày 11/10/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Công an phường Hà Đông (TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra tại Hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, Chung cư The Pride An Hưng (phường Hà Đông, TP Hà Nội).
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang tổ chức sự kiện "Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới" của hệ thống Meta Whale với sự tham gia của hơn 100 người.
Ban tổ chức sự kiện gồm Lê Xuân Thắm (SN 1989), Hoàng Thị Thúy (SN 1983) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1978), cùng trú tại TP Hà Nội.
Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Các đối tượng hưởng hoa hồng chủ yếu từ việc giới thiệu, phát triển thêm người tham gia mới vào hệ thống.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia đầu tư tại Việt Nam, với tổng số tiền giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng.
Ngày 29/10/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra theo thẩm quyền.
Ngày 17/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 03 đối tượng nêu trên về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".
Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư, kinh doanh đa cấp trá hình trên không gian mạng.
Khởi tố thanh niên chống người thi hành công vụ ở Bắc NinhPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Cao Quý (SN 2000, trú TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn tại phường Từ Sơn.
Hà Nội: Ăn trộm vợt pickleball, thiếu niên 17 tuổi bị bắt giữPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Một thiếu niên sinh năm 2008 bị người dân phát hiện, bắt giữ tại phố Nguyễn Khánh Toàn (TP Hà Nội) vì hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an xác định đối tượng này đã lấy trộm 4 chiếc vợt pickleball.
Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà NẵngPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng, cơ quan điều tra cho biết, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Đối tượng đã dùng kéo kim loại tấn công vợ mình.
Công an dùng flycam quay lại địa điểm khai thác trái phép hơn 5.000m3 cátPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện hơn 4.500m3 cát tại bãi tập kết, chủ mỏ còn khai nhận đã bán khoảng 1.000m3 trước đó.
Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện ngày 24/12Pháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI được lắp đặt tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - NamPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa đường dây giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam, bắt 2 đối tượng.
Đà Nẵng: Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố với các tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hà Nội: Thiếu niên 15 tuổi giấu dao và tuýp sắt trong bao vợt cầu lông để đi 'hỗn chiến'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Hà Đông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã phát hiện, khống chế đối tượng mang theo nhiều hung khí đi đánh nhau.
Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh sử dụng mạng xã hội để chửi bới, thách thức rồi hẹn gặp để đánh nhau.
Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháoPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cận Tết Nguyên đán, các đường dây pháo lậu âm thầm hoạt động, tìm mọi cách tuồn hàng cấm vào nội địa để bán kiếm lời. Từ tuyến biên giới đến quốc lộ, chợ dân sinh, lực lượng công an Nghệ An đang siết chặt kiểm soát, bóc gỡ từng mắt xích, chặn pháo nổ ngay từ gốc.
Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12Pháp luật
GĐXH - Trong khi tình trạng vượt đèn đỏ tại nội thành Hà Nội có dấu hiệu "hạ nhiệt" thì lỗi chủ quan không đội mũ bảo hiểm lại gia tăng, chiếm phần lớn số lượng vi phạm bị Camera AI phát hiện trong ngày 23/12.