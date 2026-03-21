Trốn nhập ngũ, nam thanh niên bị phạt 62,5 triệu đồng
GĐXH - Nam thanh niên ở Hà Tĩnh vừa bị phạt 62,5 triệu đồng vì vắng mặt trong lễ giao quân dù đã có lệnh gọi nhập ngũ.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với V.H.S. (SN 2002, trú tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí) do không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
Ngày 5/3, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026. Tuy nhiên, S. vắng mặt.
Lực lượng chức năng yêu cầu V.H.S. phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng. Khi quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Năm 2026, Hà Tĩnh được giao tuyển chọn 1.690 công dân nhập ngũ, trong đó 1.400 chỉ tiêu quân đội và 290 công an.
Bắt đối tượng có 6 tiền án chuyên trộm xe máy tại Hà NộiPháp luật - 13 phút trước
GĐXH - Nguyễn Công Tiến (SN 1994; trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) bị Công an phường Bồ Đề bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, Tiến từng có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc và xu thế thời tiết những ngày tớiThời sự - 41 phút trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường lệch Đông, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ và sương mù, trong khi vùng núi và trung du có mưa rào, cục bộ, có nơi mưa to.
Tin sáng 21/3: Từ ngày 1/4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật; Tin vui của ca sĩ Hòa MinzyThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/4, các tài khoản thanh toán tại ngân hàng sẽ phải sử dụng đúng tên thật theo giấy tờ định danh, không còn được dùng biệt danh; Ca sĩ Hòa Minzy là 1 trong số 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025...
Nam thanh niên 19 tuổi cá cược tài xỉu gần 100 lần trong một ngàyPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan Công an, Trường dùng máy tính PC của quán Internet, sau đó sử dụng tài khoản cá nhân đăng nhập vào ứng dụng để đánh bạc dưới hình thức cá cược "tài xỉu", riêng ngày 22/1, đối tượng đã cá cược 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng.
Tháng 3, Hà nội rực rỡ với muôn sắc hoa, nhiều người thích thú tránh thủ check-inĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Những ngày tháng ba, Hà Nội như dịu dàng hơn trong muôn sắc của các loài hoa. Từ sắc trắng tinh khôi của hoa sưa, màu tim tím của hoa ban đến sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo. Tất cả đang tạo nên một sức hút khó cưỡng, thu hút người dân và du khách xuống phố để ghi lại những khoảnh khắc giao mùa độc đáo.
Khởi tố, bắt giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý BìnhPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Công an TPHCM vừa thi hành lệnh bắt tạm giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền (vợ cố diễn viên Quý Bình) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ninh Bình: Xử lý 2 tài xế dương tính với ma túyPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình mới đây đã xử lý 2 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông dương tính với ma túy.
Thêm 4 đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thúPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Công an thành phố Cần Thơ cho biết, thêm 4 đối tượng trong nhóm “dàn cảnh” cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp đã ra đầu thú, nâng tổng số đối tượng lên 12 đối tượng.
Xác cá voi dài khoảng 10m dạt vào bờ biển Nghệ AnXã hội - 16 giờ trước
GĐXH - Người dân ven biển xã Hải Châu, Nghệ An vừa phát hiện xác một con cá voi dài khoảng 10m dạt vào gần bờ trong tình trạng phân hủy. Chính quyền địa phương đang phối hợp với ngư dân thuê máy móc, chuẩn bị vật dụng cần thiết để đưa cá vào bờ, xử lý và chôn cất theo phong tục.
Hà Nội: Một buổi sáng trong 'chợ cấm' đầy nhếch nhác và nỗi lo an toàn thực phẩm?Đời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Từ những vũng nước thải đen đục đến cảnh giết mổ gia cầm ngay trên vỉa hè, chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Hà Nội đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe cộng đồng. Thực trạng kéo dài đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả quản lý trật tự đô thị tại phường Từ Liêm.
Ngày sinh Âm lịch của người sống không dựa ai, tự mình làm nên thành công rực rỡĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, có những người ngay từ ngày sinh Âm lịch đã mang trong mình tư duy sắc bén và tính độc lập hiếm có.