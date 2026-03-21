Trốn nhập ngũ, nam thanh niên bị phạt 62,5 triệu đồng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với V.H.S. (SN 2002, trú tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí) do không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Ngày 5/3, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026. Tuy nhiên, S. vắng mặt.

Lực lượng chức năng yêu cầu V.H.S. phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng. Khi quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Năm 2026, Hà Tĩnh được giao tuyển chọn 1.690 công dân nhập ngũ, trong đó 1.400 chỉ tiêu quân đội và 290 công an.