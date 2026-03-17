Hà Tĩnh đưa vào vận hành ứng dụng công dân số i-HaTinh

Thứ ba, 16:11 17/03/2026 | Xã hội
GĐXH - Ứng dụng i-HaTinh cho phép người dân gửi phản ánh trực tiếp từ thiết bị di động, kèm theo hình ảnh, video và vị trí GPS. Thông tin sau khi tiếp nhận sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng, hỗ trợ xác định nhanh hiện trường và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Sáng 17/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức công bố và triển khai ứng dụng công dân số (i-HaTinh), tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường, nhằm tăng cường tương tác giữa chính quyền và người dân.

Lễ công bố triển khai ứng dụng công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường trên toàn tỉnh.

Ứng dụng i-HaTinh cho phép người dân gửi phản ánh trực tiếp từ thiết bị di động, kèm theo hình ảnh, video và vị trí GPS. Thông tin sau khi tiếp nhận sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng, hỗ trợ xác định nhanh hiện trường và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Ngoài ra, người dân cũng có thể phản ánh qua tổng đài 19009038. Dữ liệu từ tổng đài sẽ được tiếp nhận, xác nhận và cập nhật lên hệ thống trước khi chuyển đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

Hệ thống cho phép người dân theo dõi tiến độ xử lý theo thời gian thực, với các trạng thái cụ thể như: đã tiếp nhận, đang xử lý và đã hoàn thành. Đồng thời, thông tin về cơ quan chịu trách nhiệm xử lý từng nội dung cũng được công khai.

Các đại biểu tham quan sơ đồ tổng thể quy trình phản ánh hiện trường của ứng dụng i-HaTinh.

Sau khi có kết quả, người dân có thể đánh giá mức độ hài lòng. Đây được xem là căn cứ để các cơ quan quản lý đo lường hiệu quả công việc, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng phục vụ.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn hỗ trợ gửi thông báo tự động khi có cập nhật mới hoặc thông tin khẩn cấp từ chính quyền.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, việc triển khai i-HaTinh là bước khởi đầu trong xây dựng hạ tầng chính quyền số và công dân số theo mô hình đô thị thông minh, lấy người dân làm trung tâm.

Theo ông Phan Thiên Định, ứng dụng thể hiện sự chuyển đổi từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ, tạo kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền với người dân thông qua nền tảng công nghệ. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức cùng người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng ứng dụng, góp phần phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề trong đời sống, hướng tới xây dựng Hà Tĩnh hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.

Sau 7 ngày vận hành, camera AI ở Hà Nội phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm

GĐXH - Sau 7 ngày Công an thành phố Hà Nội đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tình hình giao thông tại nhiều nút giao trọng điểm trên địa bàn Thủ đô ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Tin sáng 10/2: Sẽ thí điểm vận hành sàn giao dịch vàng, bất động sản; Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?

Vận hành trạm dừng nghỉ đầu tiên trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Trị

Sau 7 ngày vận hành, camera AI ở Hà Nội phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm

Tin sáng 7/12: Miền Bắc chuyển rét đậm khi đón đợt không khí lạnh mạnh; camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12

'Chuyến tàu di sản' The Hanoi train chính thức vận hành

Con hươu cho cặp nhung 'khủng' nặng hơn 5kg

GĐXH - Một con hươu đực của hộ dân xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) mọc cặp lộc nhung ước tính nặng hơn 5kg. Đây được cho là cặp nhung lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Hàng trăm cán bộ ở Nghệ An được chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản

GĐXH - Thanh tra tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của 107 người thuộc 6 cơ quan, đơn vị sau khi tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Hà Nội: Gần 80 xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử phạt trong một ngày

GĐXH - Trong ngày 16/3, lực lượng CSGT Công an Hà Nội đã phát hiện và lập biên bản xử lý 79 trường hợp xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông.

Dự báo những biến đổi mọi mặt bất ngờ của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất những ngày cuối tháng 3

GĐXH – Xem tử vi tuần mới từ nay đến 22/3/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có Dự báo những biến đổi trong cuộc sống của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất. Các con giáp nên nắm bắt để tiền tài phát triển.

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026 khi mức lương cơ sở tăng?

GĐXH - Tham gia BHYT người dân sẽ được chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. Dự kiến, từ 1/7/2026, Chính phủ điều chỉnh tăng lương cơ sở, mức đóng BHYT hộ gia đình có thay đổi?

Chủ cơ sở kinh doanh chả bò bị khởi tố khi liên tiếp bán thực phẩm chứa chất cấm

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố một chủ cơ sở kinh doanh chả bò dương tính với hàn the - chất cấm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm.

Bắc Ninh: Danh sách 261 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 28/2 đến 6/3

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa công bố danh sách 261 phương tiện vi phạm bị phạt nguội được phát hiện qua hệ thống camera giám sát và thiết bị nghiệp vụ trong tuần từ ngày 28/2/2026 đến ngày 6/3/2026.

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam thiếu niên 16 tuổi trộm hơn 5 cây vàng của họ hàng bán lấy tiền đi du lịch

GĐXH - Lợi dụng gia đình họ hàng về quê ăn tết, Nguyễn Gia Huy (16 tuổi, thường trú tỉnh Gia Lai) đột nhập vào căn hộ, cắt mở két sắt, lấy trộm vàng bán lấy tiền tiêu xài và đi du lịch.

Quy định về chế độ nghỉ phép 2026 theo Luật Lao động mới nhất, người lao động cần biết

GĐXH - Nghỉ phép là quyền lợi cơ bản của người lao động được nghỉ làm việc nhưng vẫn hưởng nguyên lương theo hợp đồng. Năm 2026, người lao động được nghỉ phép bao nhiêu ngày?

Thời tiết hôm nay ở miền Bắc có gì cần lưu ý?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do tác động của gió Đông Nam hoạt động mạnh, sáng sớm khu vực miền Bắc có sương mù khiến tầm nhìn xa giảm thấp. Người dân cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.

Bỏ chạy khi bị kiểm tra, người đàn ông để lại vợ cùng ma túy

GĐXH - Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lương Văn Thuận (32 tuổi) và vợ là Pay Thị Ngoạn (32 tuổi, cùng trú xã Hùng Chân, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tin sáng 17/3: Đề xuất loạt hành vi của viên chức có thể bị kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc; Khi nào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên bao phủ miền Bắc?

Dự báo những biến đổi mọi mặt bất ngờ của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất những ngày cuối tháng 3

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam thiếu niên 16 tuổi trộm hơn 5 cây vàng của họ hàng bán lấy tiền đi du lịch

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

