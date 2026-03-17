Hà Tĩnh đưa vào vận hành ứng dụng công dân số i-HaTinh

Sáng 17/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức công bố và triển khai ứng dụng công dân số (i-HaTinh), tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường, nhằm tăng cường tương tác giữa chính quyền và người dân.

Lễ công bố triển khai ứng dụng công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường trên toàn tỉnh.

Ứng dụng i-HaTinh cho phép người dân gửi phản ánh trực tiếp từ thiết bị di động, kèm theo hình ảnh, video và vị trí GPS. Thông tin sau khi tiếp nhận sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng, hỗ trợ xác định nhanh hiện trường và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Ngoài ra, người dân cũng có thể phản ánh qua tổng đài 19009038. Dữ liệu từ tổng đài sẽ được tiếp nhận, xác nhận và cập nhật lên hệ thống trước khi chuyển đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

Hệ thống cho phép người dân theo dõi tiến độ xử lý theo thời gian thực, với các trạng thái cụ thể như: đã tiếp nhận, đang xử lý và đã hoàn thành. Đồng thời, thông tin về cơ quan chịu trách nhiệm xử lý từng nội dung cũng được công khai.

Các đại biểu tham quan sơ đồ tổng thể quy trình phản ánh hiện trường của ứng dụng i-HaTinh.

Sau khi có kết quả, người dân có thể đánh giá mức độ hài lòng. Đây được xem là căn cứ để các cơ quan quản lý đo lường hiệu quả công việc, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng phục vụ.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn hỗ trợ gửi thông báo tự động khi có cập nhật mới hoặc thông tin khẩn cấp từ chính quyền.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, việc triển khai i-HaTinh là bước khởi đầu trong xây dựng hạ tầng chính quyền số và công dân số theo mô hình đô thị thông minh, lấy người dân làm trung tâm.

Theo ông Phan Thiên Định, ứng dụng thể hiện sự chuyển đổi từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ, tạo kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền với người dân thông qua nền tảng công nghệ. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức cùng người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng ứng dụng, góp phần phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề trong đời sống, hướng tới xây dựng Hà Tĩnh hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.