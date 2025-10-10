Trốn thuế hơn 1.200 tỷ đồng, một giám đốc công ty vàng bạc ở Hưng Yên bị bắt
Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi trốn thuế trên 1.200 tỷ đồng.
Ngày 9/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo (49 tuổi, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) về tội "Trốn thuế", quy định tại điều 200 Bộ luật Hình sự.
Nguyễn Thế Bảo là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo, có cửa hàng tại phường Thái Bình.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2023 đến quý 1/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo chỉ đạo nhân viên lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng; sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ.
Cơ quan công an đã làm rõ việc Bảo không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật với số tiền trên 1.200 tỷ đồng. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Bảo cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo mở rộng vụ án, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.
