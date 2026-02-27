Mới nhất
Hà Nội: Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ 170m³ cát lúc rạng sáng

Thứ sáu, 14:23 27/02/2026 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Rạng sáng 27/2/2026, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ khoảng 170m³ cát và tạm dừng hoạt động để điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 27/2, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, khoảng 1h50 cùng ngày 27/2, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 – Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) phối hợp Phòng 8 – Cục CSGT (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) và Công an xã Đa Phúc làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến sông Cầu, đoạn qua xã Đa Phúc đã phát hiện 2 phương tiện thủy có dấu hiệu khai thác cát trái phép từ lòng sông.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện mang số kiểm soát VR16044082 (được lắp đặt thiết bị khai thác cát) đang hút cát từ lòng sông Cầu và bơm sang khoang chứa của phương tiện VP-1392. Trên hai phương tiện có 4 người gồm: Đỗ Văn H (SN 1981), Ngô Văn V (SN 1980), Đỗ Văn T (SN 1998) và Trương Văn S (SN 1990), cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh.

Hà Nội bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu năm 2026 - Ảnh 1.

Rạng sáng 27/2/2026, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Cầu.

Qua kiểm tra, những người có mặt không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn; giấy tờ liên quan đến phương tiện; cũng như giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Tại hiện trường, trong khoang chứa của phương tiện VP-1392 có khoảng 170m³ cát.

Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận sự việc, yêu cầu tạm dừng hoạt động của các phương tiện để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

