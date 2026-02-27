Mới nhất
Lĩnh án vì biến khách sạn thành tụ điểm mại dâm

Thứ sáu, 21:04 27/02/2026 | Pháp luật
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Sau khi tiếp quản khách sạn, thay vì kinh doanh lưu trú đúng pháp luật, Nhung tổ chức hoạt động mại dâm với sự tiếp tay của nhiều nhân viên.

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Nhung (SN 1964, trú tại số 90 Nguyễn Trường Tộ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cùng 4 đồng phạm về tội Chứa mại dâm.

Lĩnh án vì biến khách sạn thành tụ điểm mại dâm - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CATH

Theo cáo trạng, năm 2024, sau khi tiếp quản khách sạn Đại Phát từ chồng, Nhung không tổ chức kinh doanh theo đúng quy định mà biến nơi đây thành điểm hoạt động mại dâm chuyên nghiệp. Để duy trì hoạt động, Nhung nuôi sẵn 6 gái bán dâm tại khách sạn, sẵn sàng phục vụ khách có nhu cầu.

Để duy trì hoạt động phi pháp, Nhung bố trí sẵn gái bán dâm lưu trú tại khách sạn, đồng thời thuê 4 nam thanh niên làm lễ tân gồm: Lê Xuân Tuấn, Cao Văn Lãm, Lê Xuân Hợp và Đỗ Văn Dương để trực tiếp giao dịch với khách mua dâm.

Nhóm này được giao nhiệm vụ trông quầy, thỏa thuận giá với khách. Mỗi lượt mua dâm có giá từ 400.000 – 600.000 đồng. Sau khi nhận tiền, các bị cáo điều gái bán dâm lên phòng để thực hiện hành vi bán dâm.

Toàn bộ số tiền thu được được chuyển vào tài khoản của Nhung hoặc nộp tiền mặt để chia theo tỷ lệ đã thống nhất.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ ăn năn và xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi, nhân thân, HĐXX tuyên phạt Lê Thị Nhung 6 năm tù và phạt bổ sung 40 triệu đồng; Lê Xuân Tuấn 6 năm tù; Đỗ Văn Dương 5 năm 9 tháng tù; Lê Xuân Hợp 5 năm 3 tháng tù; Cao Văn Lãm 5 năm tù.

Quản lý spa núp bóng để chứa mại dâm ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốnQuản lý spa núp bóng để chứa mại dâm ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn

Sau khi vụ án tổ chức chứa mại dâm núp bóng spa, massage bị triệt xóa tại Đà Nẵng, đối tượng giữ vai trò quản lý cơ sở đã bỏ trốn khỏi địa phương.

