Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản
GĐXH - Với chiêu trò sử dụng hình ảnh, biên nhận giả việc chuyển tiền online, đối tượng đã chiếm đoạt thành công 100 triệu đồng tiền mặt của tiểu thương chợ nông sản.
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Văn Hổ (SN 2005, trú tại Vân Đình, TP Hà Nội); lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 phê chuẩn để phục vụ công tác điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo trình báo của bà N.T.L. (SN 1978, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), vào khoảng 10h30 ngày 21/2, trong quá trình kinh doanh tại chợ Nông sản Sông Hồng (thuộc thôn Từ Hồ, xã Việt Yên), bà được một nam thanh niên tiếp cận, đặt vấn đề giao dịch mua bán và thỏa thuận chuyển khoản để đổi tiền mặt.
Sau khi thống nhất số tiền, đối tượng đã sử dụng hình ảnh, biên nhận chuyển tiền giả nhằm tạo lòng tin khiến bà L. tin rằng tiền đã được chuyển vào tài khoản nên giao tiền mặt cho nam thanh niên. Nhận tiền xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi khu vực. Tuy nhiên đến khi kiểm tra lại tài khoản, bà L. phát hiện không có giao dịch chuyển khoản nào được thực hiện, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Việt Yên đã khẩn trương xác minh, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ. Qua nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng nghi vấn là Đoàn Văn Hổ.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Văn Hổ để phục vụ công tác điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hà Nội: Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ 170m³ cát lúc rạng sángPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Rạng sáng 27/2/2026, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ khoảng 170m³ cát và tạm dừng hoạt động để điều tra, xử lý theo quy định.
Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạmPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở HuếPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an TP Huế triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, quay clip đăng TikTok lên để xử lý.
Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác BàPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, Công an tỉnh Lào Cai đã ra khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá Nguyễn Văn Thâm (SN 1984) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.
Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ conPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh (32 tuổi) vì hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.
Quảng Trị: Bắt gã thanh niên 25 tuổi nửa đêm lẻn vào nhà khống chế cụ bà, cướp tiền và vàngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hà phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng đột nhập vào nhà, dùng vũ lực khống chế cụ bà để cướp vàng và tiền mặt.
Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tùPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ từ mâu thuẫn trong chi tiêu gia đình, một người phụ nữ đã tử vong sau hai nhát dao của chồng. Ba người con cùng lúc mất mẹ, còn người cha nhận mức án 12 năm tù.
Khởi tố người đàn ông điều thêm ô tô chặn xe ngày mùng 2 TếtPháp luật - 1 ngày trước
Cơ quan công an khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Linh liên quan vụ việc đỗ xe ngày Tết ở Hà Tĩnh gây xôn xao mạng xã hội.
Công an truy tìm người phụ nữ Hà Nội lừa đảo mua bán ô tôPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an Hà Nội thông báo truy tìm Đàm Thị Ngọc Lan (SN 1975, trú tại Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Hà NộiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng CSGT đã xác định danh tính người điều khiển xe ô tô để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Vũ Đức Thận (phường Việt Hưng, Hà Nội).
Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tùPháp luật
GĐXH - Chỉ từ mâu thuẫn trong chi tiêu gia đình, một người phụ nữ đã tử vong sau hai nhát dao của chồng. Ba người con cùng lúc mất mẹ, còn người cha nhận mức án 12 năm tù.