Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Văn Hổ (SN 2005, trú tại Vân Đình, TP Hà Nội); lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 phê chuẩn để phục vụ công tác điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo trình báo của bà N.T.L. (SN 1978, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), vào khoảng 10h30 ngày 21/2, trong quá trình kinh doanh tại chợ Nông sản Sông Hồng (thuộc thôn Từ Hồ, xã Việt Yên), bà được một nam thanh niên tiếp cận, đặt vấn đề giao dịch mua bán và thỏa thuận chuyển khoản để đổi tiền mặt.

Chân dung đối tượng Đoàn Văn Hổ. Ảnh: Cơ quan Công an.

Sau khi thống nhất số tiền, đối tượng đã sử dụng hình ảnh, biên nhận chuyển tiền giả nhằm tạo lòng tin khiến bà L. tin rằng tiền đã được chuyển vào tài khoản nên giao tiền mặt cho nam thanh niên. Nhận tiền xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi khu vực. Tuy nhiên đến khi kiểm tra lại tài khoản, bà L. phát hiện không có giao dịch chuyển khoản nào được thực hiện, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Việt Yên đã khẩn trương xác minh, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ. Qua nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng nghi vấn là Đoàn Văn Hổ.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Văn Hổ để phục vụ công tác điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".