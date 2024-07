Trong vòng 2 tháng tới, loại điện thoại thông dụng này sẽ chính thức bị ngừng hoạt động

Chỉ những trường hợp này, CSGT mới có quyền dừng xe, hàng triệu người dân cần lưu ý GĐXH - CSGT có được phép dừng xe của người tham gia giao thông trên cao tốc hay không? Nếu có thì trong những trường hợp nào?

Loại điện thoại nào sẽ bị ngừng hoạt động trong thời gian sắp tới?

Thông tin từ Bộ TT&TT cho biết sẽ không cấp lại băng tần 900MHz, 1800MHz cho các nhà mạng đang sử dụng và sẽ hết hạn vào 15/9. Chính vì vậy các nhà mạng sẽ buộc phải tắt sóng 2G theo lộ trình đã được đưa ra. Tuy nhiên số liệu thống kê của các nhà mạng cho thấy, hiện vẫn còn hơn chục triệu thuê bao 2G.

Như vậy, trong vòng hơn 2 tháng nữa nhà mạng sẽ phải chạy đua với thời gian để giúp khách hàng chuyển từ 2G lên 4G và 5G.

Trao đổi với báo chí, Cục trưởng Viễn thông Nguyễn Thành Phúc khẳng định,"Bộ TT&TT sẽ không cấp phép lại các băng tần 900/1800 MHz, doanh nghiệp phải có phương án đảm bảo không còn thuê bao sử dụng thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ 2G Only".

Vấn đề này sẽ được thực hiện nghiêm để bắt buộc nhà mạng đưa ra biện pháp, chính sách thúc đẩy thuê bao 2G lên 4G và 5G. Doanh nghiệp di động cần quyết liệt triển khai giải pháp truyền thông, hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi của các thuê bao 2G.

Hiện các nhà mạng đã đưa ra phương án thúc đẩy chuyển đổi như trợ giá cho điện thoại "cục gạch" hoặc smartphone 4G giá rẻ, tăng cường phủ sóng 4G và tắt hàng nghìn trạm 2G trên cả nước.

Các nhà mạng phải khẩn trương hỗ trợ các thuê bao chuyển từ 2G lên 4G và 5G

Theo thông tin từ Trưởng Phòng Chính sách và Quy hoạch Tần số (Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT), đến tháng 9/2024, Bộ TT&TT đặt mục tiêu trên mạng di động sẽ không còn thuê bao 2G only. Tuy nhiên, với thuê bao smartphone 3G, 4G thời kỳ đầu, chưa tích hợp tính năng VoLTE, những mẫu điện thoại buộc phải gọi thoại qua nền tảng 2G, 3G vẫn có thể tiếp tục sử dụng đến tháng 9/2026.

Trước đó, ngày 1/3, các nhà mạng đã thống nhất triển khai phương án ngăn chặn nhập mạng các máy điện thoại 2G only không chứng nhận hợp quy. Các doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm chỉnh, việc ngăn chặn các máy 2G only nhập mạng đã góp phần làm giảm số thuê bao 2G only trong các tháng 4, tháng 5.

Cục Viễn thông cho biết, khi thực hiện tắt sóng 2G, các nhà mạng phải báo cáo hiện trạng và đề xuất áp dụng việc thực hiện giải pháp, đặc biệt giải pháp đối với vùng biển, đảo để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt.

Ngày 15/9 là thời hạn ngừng cung cấp dịch vụ thuê bao điện thoại 2G Only và đến tháng 9/2026 sẽ ngừng hoàn toàn 2G, trừ một số trường hợp đặc biệt như tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nhà giàn DK.

