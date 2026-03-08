Loại quả “tốt nhất thế giới” có ở Bắc Ninh, quả to giòn ngọt, làm được nhiều món ngon

Đây mới là các món ăn chay càng ăn càng khỏe GĐXH - Một số món ăn chay dưới đây tuy đơn giản, thanh đạm nhưng lại rất có lợi cho thân thể. Hãy thường xuyên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày để dưỡng sinh, thanh lọc cơ thể.

Đặc sản táo đại mật nổi tiếng ở Bắc Ninh

Táo là loại quả có hàm lượng dinh dưỡng cao, được chuyên trang ẩm thực tại Anh công bố nằm trong danh sách "20 loại trái cây tốt nhất". Theo chuyên trang ẩm thực này, táo chứa nhiều chất xơ hòa tan pectin giúp hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa miễn dịch.

Bên cạnh đó, táo còn giàu polyphenol – nhóm hợp chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào. Một số nghiên cứu cho thấy, bổ sung trái cây giàupolyphenol như táo vào khẩu phần ăn có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như tiểu đường type 2, tim mạch…

Táo đại mật được xem là một đặc sản của tỉnh Bắc Ninh

Ở nước ta, táo là trái cây phổ biến được trồng ở cả miền Bắc và miền Nam. Trong các giống táo ở Việt Nam, táo đại mật trồng tại Bắc Ninh được xem là một đặc sản nổi tiếng nhờ kích thước lớn và hương vị ngọt giòn đặc trưng. Nguồn gốc từ Đài Loan, khi đưa về trồng ở nước ta đã nhanh chóng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng, đặc biệt là các vùng đất bãi, đất pha cát ven sông ở Bắc Ninh.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy của loại táo đại mật là quả to vượt trội so với táo truyền thống, trung bình chỉ khoảng 8–10 quả/kg. Quả có dạng tròn hoặc hơi thuôn, vỏ mỏng, khi còn non màu xanh sáng và khi chín có màu vàng chanh. Phần thịt của quả táo có màu trắng ngà, ăn giòn, ngọt đậm và mọng nước với hương thơm nhẹ nên được ưa chuộng.

Giá táo đại mật bán tại vườn ở Bắc Ninh dao động khoảng 30.000 – 45.000 đồng/kg. Khi đưa ra thị trường các thành phố lớn như Hà Nội, giá bán lẻ có thể lên tới 60.000 – 90.000 đồng/kg, tùy chất lượng và thời điểm.

Kích thước của táo đại mật thường to hơn táo truyền thống và ăn giòn, ngọt. Ảnh HM

Theo lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), táo ta là loại quả dân dã nhưng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Trong y học cổ truyền, táo ta có vị ngọt thanh, hơi chua, hơi nóng có tác dụng nhuận tràng, an thần, thanh nhiệt, giải độc.

Theo y học hiện đại, táo ta chứa nhiều vitamin C, flavonoid, axit hữu cơ, chất xơ và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như canxi, phốt pho, sắt và magie. Với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, loại quả này có thể giúp tăng cường miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ sức khỏe làn da.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy các hợp chất trong táo có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón và kích thích cảm giác ăn ngon, giảm mệt mỏi, cải thiện tình trạng trầm cảm, mất ngủ và cáu gắt.

Một số món ngon từ táo

Không chỉ ăn tươi, táo ta còn có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Nhờ vị ngọt tự nhiên, giòn mát, táo đại mật có thể dùng làm nước ép, salad…

Mứt táo xanh

Táo gọt vỏ, bỏ hạt, cắt nhỏ rồi nấu với đường và nước. Khi táo mềm, thêm chút bột quế để tạo hương thơm. Dằm nhuyễn táo, cho gelatin và nước cốt chanh vào nấu thêm vài phút. Để nguội rồi cho vào hũ thủy tinh bảo quản trong tủ lạnh.

Khi hấp chín hoặc sấy khô ở nhiệt độ vừa phải, táo trở nên mềm hơn, dễ tiêu hơn, đặc biệt thích hợp với người lớn tuổi hoặc những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Salad táo thịt gà

Ức gà ướp gia vị muối, tiêu, hạt nêm rồi chiên vàng, cắt miếng. Trộn cùng táo xanh thái mỏng, cần tây, cà chua bi. Thêm sữa chua không đường, dầu ô-liu và dầu giấm, nêm muối tiêu vừa ăn.

Táo nhúng caramen

Táo rửa sạch, cắm que tre vào lõi rồi nhúng vào sốt caramen được nấu từ đường và nước đun trên lửa nhỏ đến khi chuyển màu vàng cánh gián.