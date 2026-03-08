Loại quả “tốt nhất thế giới” có ở Bắc Ninh, quả to giòn ngọt, làm được nhiều món ngon
GĐXG – Loại quả này quen thuộc ở nước ta, được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Một số chuyên trang ẩm thực và dinh dưỡng quốc tế xếp chúng vào nhóm những loại trái cây tốt cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và chất xơ dồi dào.
Đặc sản táo đại mật nổi tiếng ở Bắc Ninh
Táo là loại quả có hàm lượng dinh dưỡng cao, được chuyên trang ẩm thực tại Anh công bố nằm trong danh sách "20 loại trái cây tốt nhất". Theo chuyên trang ẩm thực này, táo chứa nhiều chất xơ hòa tan pectin giúp hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa miễn dịch.
Bên cạnh đó, táo còn giàu polyphenol – nhóm hợp chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào. Một số nghiên cứu cho thấy, bổ sung trái cây giàupolyphenol như táo vào khẩu phần ăn có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như tiểu đường type 2, tim mạch…
Ở nước ta, táo là trái cây phổ biến được trồng ở cả miền Bắc và miền Nam. Trong các giống táo ở Việt Nam, táo đại mật trồng tại Bắc Ninh được xem là một đặc sản nổi tiếng nhờ kích thước lớn và hương vị ngọt giòn đặc trưng. Nguồn gốc từ Đài Loan, khi đưa về trồng ở nước ta đã nhanh chóng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng, đặc biệt là các vùng đất bãi, đất pha cát ven sông ở Bắc Ninh.
Điểm khác biệt dễ nhận thấy của loại táo đại mật là quả to vượt trội so với táo truyền thống, trung bình chỉ khoảng 8–10 quả/kg. Quả có dạng tròn hoặc hơi thuôn, vỏ mỏng, khi còn non màu xanh sáng và khi chín có màu vàng chanh. Phần thịt của quả táo có màu trắng ngà, ăn giòn, ngọt đậm và mọng nước với hương thơm nhẹ nên được ưa chuộng.
Giá táo đại mật bán tại vườn ở Bắc Ninh dao động khoảng 30.000 – 45.000 đồng/kg. Khi đưa ra thị trường các thành phố lớn như Hà Nội, giá bán lẻ có thể lên tới 60.000 – 90.000 đồng/kg, tùy chất lượng và thời điểm.
Theo lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), táo ta là loại quả dân dã nhưng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Trong y học cổ truyền, táo ta có vị ngọt thanh, hơi chua, hơi nóng có tác dụng nhuận tràng, an thần, thanh nhiệt, giải độc.
Theo y học hiện đại, táo ta chứa nhiều vitamin C, flavonoid, axit hữu cơ, chất xơ và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như canxi, phốt pho, sắt và magie. Với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, loại quả này có thể giúp tăng cường miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ sức khỏe làn da.
Một số nghiên cứu cũng cho thấy các hợp chất trong táo có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón và kích thích cảm giác ăn ngon, giảm mệt mỏi, cải thiện tình trạng trầm cảm, mất ngủ và cáu gắt.
Một số món ngon từ táo
Không chỉ ăn tươi, táo ta còn có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Nhờ vị ngọt tự nhiên, giòn mát, táo đại mật có thể dùng làm nước ép, salad…
Mứt táo xanh
Táo gọt vỏ, bỏ hạt, cắt nhỏ rồi nấu với đường và nước. Khi táo mềm, thêm chút bột quế để tạo hương thơm. Dằm nhuyễn táo, cho gelatin và nước cốt chanh vào nấu thêm vài phút. Để nguội rồi cho vào hũ thủy tinh bảo quản trong tủ lạnh.
Khi hấp chín hoặc sấy khô ở nhiệt độ vừa phải, táo trở nên mềm hơn, dễ tiêu hơn, đặc biệt thích hợp với người lớn tuổi hoặc những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.
Salad táo thịt gà
Ức gà ướp gia vị muối, tiêu, hạt nêm rồi chiên vàng, cắt miếng. Trộn cùng táo xanh thái mỏng, cần tây, cà chua bi. Thêm sữa chua không đường, dầu ô-liu và dầu giấm, nêm muối tiêu vừa ăn.
Táo nhúng caramen
Táo rửa sạch, cắm que tre vào lõi rồi nhúng vào sốt caramen được nấu từ đường và nước đun trên lửa nhỏ đến khi chuyển màu vàng cánh gián.
Nước cam tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống quá nhiều: Mỗi ngày bao nhiêu là đủ?Ăn - 14 phút trước
GĐXH - Nước cam không chỉ là một loại đồ uống thơm ngon mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng uống nước cam nhiều có tốt không? Mỗi ngày nên uống bao nhiêu nước cam để tận dụng tối đa những lợi ích đó? Hãy đọc bài viết sau.
Trứng ăn cùng những thứ này bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, tổ yến ít người biếtĂn - 1 giờ trước
Trứng gà là nguồn protein chất lượng cao và chứa nhiều vitamin thiết yếu. Tuy nhiên, việc ăn trứng đơn thuần có thể chưa khai thác hết giá trị dinh dưỡng của nó. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, khi kết hợp trứng với một số thực phẩm cụ thể, cơ thể sẽ hấp thụ vitamin và khoáng chất tốt hơn.
Đừng xem thường gạo lứt đen nếu biết điều nàyĂn - 8 giờ trước
Gạo lứt đen, còn gọi là gạo tím hay gạo cẩm, có màu tím đậm đặc trưng nhờ chứa sắc tố anthocyanin - một chất chống oxy hóa mạnh. Những năm gần đây, loại gạo này được nhiều người lựa chọn nhờ giá trị dinh dưỡng cao và tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật.
Món ăn đơn giản nhiều người nghĩ tầm thường nhưng lại mang ý nghĩa khai lộc đầu nămĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Trong văn hóa ẩm thực của người Việt, đặc biệt là những ngày đầu năm, bữa cơm gia đình không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống. Trên mâm cơm ngày xuân, mỗi món ăn đều mang theo một tầng ý nghĩa: cầu may mắn, cầu tài lộc, cầu sự bình an cho cả năm.
Lá khổ qua có ăn được không? Sự thật khiến nhiều người bất ngờĂn - 1 ngày trước
Lá khổ qua (mướp đắng) vốn quen thuộc trong nhiều món ăn dân dã và bài thuốc dân gian. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn liệu loại lá có vị đắng đặc trưng này có ăn được hay không và cần lưu ý gì khi sử dụng.
Có 3 thứ trong bếp nên thay mới ngay nếu không muốn cả tháng Giêng trì trệBếp đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Sau những ngày Tết rộn ràng, căn bếp – nơi từng đỏ lửa suốt từ 27, 28 âm lịch đến mùng 3 – bắt đầu chậm lại. Đây cũng là lúc nhiều gia đình tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp lại không gian để chuẩn bị cho nhịp sống thường ngày.
Sai lầm nghiệm trọng nhiều bà nội trợ mắc phải khi luộc rau vứt chất bổMẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Luộc rau tưởng chừng là công việc rất đơn giản nhưng không phải bà nội trợ nào cũng biết cách luộc rau vừa xanh ngon, vừa giữ được chất dinh dưỡng.
Các món ăn thơm ngon, bổ dưỡng từ ngô không phải ai cũng biếtMẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngô là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, rất dễ ăn và dễ kiếm. Nhưng không phải ai cũng biết những tác dụng tuyệt vời mà thực phẩm này mang lại.
Loại quả thơm lừng, ngọt như đường là "thuốc bổ tự nhiên" ít người biết tận dụngĂn - 1 ngày trước
Quả mít không chỉ hấp dẫn bởi hương vị ngọt lịm, mùi thơm nồng nàn mà còn là một kho báu dinh dưỡng với rất nhiều vitamin và khoáng chất. Từ múi mít chín, xơ mít cho đến hạt mít, tất cả đều mang lại những công dụng tuyệt vời cho cơ thể.
3 công thức nước uống dùng đều đặn vào sáng - chiều - tối giúp dễ dàng loại bỏ chất thải và làm sạch đường ruộtĂn - 2 ngày trước
Không chỉ ngon miệng, 3 công thức nước uống này còn được biết đến như "nước làm sạch đường ruột", đặc biệt hiệu quả trong việc giúp thúc đẩy cặn bã ra ra khỏi ruột.
Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hạiĂn
GĐXH - Trứng gà là thức ăn quen thuộc với tất cả chúng ta nhưng liệu bạn đã biết cách ăn trứng sao cho không gây nguy hại đến sức khỏe chưa? Hãy tham khảo những cách chế biến sai lầm có trong bài viết sau.