Nước cam tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống quá nhiều: Mỗi ngày bao nhiêu là đủ?
GĐXH - Nước cam không chỉ là một loại đồ uống thơm ngon mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng uống nước cam nhiều có tốt không? Mỗi ngày nên uống bao nhiêu nước cam để tận dụng tối đa những lợi ích đó? Hãy đọc bài viết sau.
Lợi ích khi uống nước cam
Uống nước cam có nhiều lợi ích đối với sức khỏe của chúng ta. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc uống nước cam:
Cung cấp vitamin C: Nước cam là một nguồn tuyệt vời của vitamin C, một chất dinh dưỡng quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các bệnh truyền nhiễm.
Tăng cường sức khỏe tim mạch: Uống nước cam thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Hỗ trợ quá trình tiêu hóa: Nước cam cũng có chứa các chất xơ và chất chống oxy hóa giúp tăng cường quá trình tiêu hóa, giảm nguy cơ táo bón và đầy hơi.
Giảm nguy cơ mắc ung thư: Các chất chống oxy hóa trong nước cam có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư vú, phổi và ruột kết.
Tốt cho da: Vitamin C trong nước cam làm tăng sản xuất collagen, giúp da trở nên săn chắc và trẻ trung.
Uống nước cam nhiều có tốt không?
Uống nước cam nhiều có thể giảm tác dụng của thuốc
Nước cam - một loại thức uống được yêu thích bởi vị ngon và chứa nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng thuốc kháng sinh, cần phải cẩn trọng khi uống nước cam.
Điều này là do axit có trong nước cam có thể gây ra sự phá vỡ cấu trúc hóa học của thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh. Khi đó, thuốc kháng sinh sẽ không còn có tác dụng kháng khuẩn và người bệnh sẽ đối mặt với nguy cơ nhiễm khuẩn kéo dài.
Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng thuốc kháng sinh, hãy tạm thời tránh uống nước cam trong thời gian sử dụng thuốc để đảm bảo hiệu quả điều trị và sức khỏe của bản thân. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn cụ thể và đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
Uống nước cam nhiều gây nguy cơ bị loét dạ dày
Uống nước cam là một thói quen khá phổ biến khi chúng ta cảm thấy khát. Tuy nhiên không phải ai cũng biết rằng việc uống nước cam khi bụng đói có thể gây hại cho sức khỏe.
Nếu bạn uống nước cam khi đói, các chất axit trong nước cam sẽ tác động lên dạ dày, tạo ra một môi trường axit, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn.
Đặc biệt, với những người đã mắc bệnh về dạ dày, việc uống nước cam càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Nước cam có khả năng làm tăng lượng axit trong dạ dày, gây ra hiện tượng ợ nóng và cảm giác khó chịu. Nếu lặp lại nhiều lần, điều này có thể dẫn đến viêm loét dạ dày trầm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự thoải mái của bạn.
Uống nước cam nhiều làm tăng nguy cơ sỏi thận
Uống nước cam được coi là một thói quen tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều nước cam trong thời gian dài sẽ không tốt cho thận. Điều đáng lưu ý là những người bị bệnh thận nên hạn chế việc uống nước cam vì nó có thể tăng nguy cơ bị sỏi thận.
Mặc dù vitamin C trong nước cam rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu lượng vitamin C quá nhiều sẽ dẫn đến tăng chuyển hoá axit oxalic trong cơ thể. Axit oxalic là một chất có khả năng tạo thành sỏi thận khi kết hợp với canxi, do đó, việc uống quá nhiều nước cam có thể dẫn đến tình trạng sỏi thận.
Uống nước cam nhiều có thể dễ tăng cân
Nước cam, như hầu hết các loại thực phẩm và đồ uống khác, chứa một lượng calo đáng kể. Và thói quen của chúng ta thường là hoà thêm đường để giảm độ chua của nước cam.
Điều này có nghĩa là, nếu bạn thường xuyên uống nước cam, bạn có thể dễ dàng tăng cân, giống như việc uống các loại nước có chứa đường khác.
Thậm chí, một nghiên cứu về dinh dưỡng và bệnh tiểu đường cho thấy rằng việc uống nước cam 3 lần một ngày giữa các bữa ăn có thể làm tăng lượng mỡ trong cơ thể và giảm độ nhạy insulin chỉ trong vòng 4 tuần.
Vì vậy, nếu bạn muốn giảm cân hoặc kiểm soát lượng đường trong cơ thể, hãy cẩn thận với việc tiêu thụ nước cam.
Uống nước cam nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng
Việc uống nhiều nước cam và lâu dài có thể gây hại cho sức khỏe răng miệng. Lý do là vì nước cam chứa axit citric, một loại axit mạnh có thể làm mềm men răng và gây ra sự xói mòn men răng. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề như sâu răng, nhạy cảm và thậm chí là mất men răng nếu không được chữa trị kịp thời.
Ngoài ra, nước cam cũng có thể gây ra việc bề mặt răng bị ố vàng do chứa màu sắc tự nhiên và có chứa đường.
Đường là một trong những tác nhân chính gây ra sự phát triển của vi khuẩn trong miệng, gây ra mùi hôi miệng và các vấn đề về sức khỏe răng miệng khác.
Nước cam và những điều cần lưu ý
Lượng nước cam nên uống trong ngày
Để tối đa hóa lợi ích sức khỏe từ nước cam, bạn có thể áp dụng một số cách đơn giản như kiểm soát hàm lượng đường trong nước cam. Lựa chọn nước cam tươi vắt 100% và pha loãng nước cam với nước để cắt giảm lượng calo và đường.
Theo khuyến cáo, trẻ mới biết đi từ 1–3 tuổi nên uống không quá 118ml mỗi ngày. Trẻ từ 4–6 tuổi nên uống không quá 177ml và những trẻ từ 7-18 tuổi nên uống không quá 240ml mỗi ngày. Thay vì uống quá nhiều nước cam và lo lắng nó ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
Thời điểm uống nước cam tốt nhất
Buổi sáng: Uống một cốc nước cam vào buổi sáng có thể giúp cung cấp năng lượng và vitamin C cho cơ thể, cũng như tăng cường hệ miễn dịch.
Trước sau bữa ăn 1 tiếng: Uống nước cam sau bữa ăn có thể giúp cải thiện quá trình tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng. Nó cũng giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón và hỗ trợ việc giảm cân.
Sau khi tập luyện: Uống nước cam sau khi tập luyện có thể giúp phục hồi cơ bắp và tái tạo năng lượng cho cơ thể.
Khi cảm lạnh: Uống nước cam khi cảm lạnh có thể giúp giảm triệu chứng và tăng cường hệ miễn dịch.
