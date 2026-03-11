Trước khi làm “chuyện ấy” nên ăn gì để thêm thăng hoa?
GĐXH - Nhiều người thường chú ý đến tâm trạng hoặc không gian khi chuẩn bị cho đời sống chăn gối, nhưng ít ai nghĩ rằng chế độ ăn uống trước đó cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc yêu. Một số nghiên cứu cho thấy việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể góp phần cải thiện lưu lượng máu, cân bằng hormone và tăng cảm giác hưng phấn.
Theo trang sức khỏe Eat This, có một số loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày được cho là có thể hỗ trợ đời sống tình dục nếu sử dụng hợp lý.
Trứng – nguồn năng lượng bền bỉ cho cơ thể
Trứng là thực phẩm giàu protein chất lượng cao, giúp cung cấp năng lượng ổn định cho cơ thể. Ngoài ra, trứng còn chứa choline – tiền chất giúp cơ thể tạo ra nitric oxide (oxit nitric). Đây là hợp chất có vai trò giãn mạch, từ đó giúp tăng lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục ở cả nam và nữ.
Choline cũng tham gia vào quá trình hình thành acetylcholine – chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến phản ứng tình dục. Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ acetylcholine cao hơn có thể liên quan đến cảm giác cực khoái mạnh và kéo dài hơn.
Bên cạnh đó, vitamin B5 và B6 trong trứng còn giúp cơ thể cân bằng hormone và giảm căng thẳng, yếu tố quan trọng giúp cải thiện ham muốn.
Ớt – kích thích tuần hoàn và cảm giác hưng phấn
Ớt không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn có thể góp phần kích thích cơ thể sản sinh endorphin – hormone tạo cảm giác hưng phấn.
Khi ăn thực phẩm cay, nhịp tim và tuần hoàn máu có xu hướng tăng lên. Mạch máu giãn ra, giúp cải thiện lưu lượng máu đến các vùng nhạy cảm của cơ thể, từ đó có thể tác động tích cực đến phản ứng tình dục.
Tuy nhiên, khi chế biến ớt, cần rửa tay kỹ để tránh gây kích ứng da và niêm mạc.
Chất béo lành mạnh – nền tảng cho hormone sinh dục
Chất béo tốt đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp hormone sinh dục. Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, cùng với dầu thực vật ép lạnh là nguồn cung cấp axit béo và vitamin E có lợi cho sức khỏe.
Thực tế, cholesterol – dù thường bị xem là không tốt – lại là nguyên liệu để cơ thể sản xuất hormone sinh dục. Một số thực phẩm như cá hồi, trứng, quả mọng và socola đen có thể giúp tăng lipoprotein tỷ trọng cao (HDL), thường được gọi là cholesterol “tốt”.
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition cho thấy việc ăn quả mọng đông lạnh mỗi ngày trong 8 tuần có thể giúp cải thiện đáng kể chỉ số HDL.
Rau bina – giàu khoáng chất hỗ trợ hormone
Rau bina (còn gọi là rau chân vịt) chứa nhiều mangan – khoáng chất tham gia vào quá trình sản xuất estrogen, hormone sinh dục nữ.
Ngoài ra, loại rau này cũng cung cấp magiê và kẽm, hai vi chất có liên quan đến chức năng sinh sản. Kẽm giúp điều hòa prolactin – hormone nếu tăng quá cao có thể làm suy giảm chức năng tình dục.
Không chỉ có trong rau bina, kẽm còn xuất hiện nhiều trong thịt đỏ, gia cầm sẫm màu, gạo lứt, ngũ cốc nguyên cám và hải sản.
Mật ong – tăng năng lượng và hỗ trợ hormone
Từ lâu, mật ong đã được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe và sinh lực. Mật ong chứa boron – khoáng chất được cho là có thể giúp tăng nồng độ testosterone, hormone liên quan đến ham muốn ở cả nam và nữ.
Boron cũng tham gia vào quá trình chuyển hóa estrogen trong cơ thể. Nhiều người còn kết hợp mật ong với trà nhân sâm. Trong nhân sâm có chứa ginsenoside – hoạt chất được một số nghiên cứu lâm sàng ghi nhận có thể hỗ trợ cải thiện chức năng cương và chất lượng tinh trùng.
Hàu – thực phẩm nổi tiếng tăng cường sinh lý
Hàu từ lâu đã được xem là thực phẩm “vàng” cho sức khỏe sinh lý. Nguyên nhân là bởi hàu rất giàu kẽm – khoáng chất quan trọng cho hoạt động của tuyến tiền liệt và quá trình sản xuất testosterone.
Bên cạnh đó, hàm lượng khoáng chất phong phú trong hàu còn hỗ trợ hệ thần kinh và tăng cường sức khỏe tổng thể, những yếu tố có liên quan đến phản ứng tình dục.
Socola đen – giúp thư giãn và cải thiện tâm trạng
Socola đen không chỉ là món ăn yêu thích của nhiều người mà còn được cho là có thể tác động tích cực đến tâm trạng.
Trong socola có chứa phenethylamine – hợp chất giúp tạo cảm giác thư giãn và hưng phấn. Đồng thời, socola còn kích thích cơ thể giải phóng serotonin, hormone giúp cải thiện tâm trạng.
Ngoài ra, ca cao cũng có tác dụng hỗ trợ tuần hoàn máu, yếu tố quan trọng giúp cơ thể phản ứng tốt hơn trong quá trình quan hệ và đạt cực khoái.
Thực phẩm chỉ là yếu tố hỗ trợ
Các chuyên gia cho rằng thực phẩm không phải là “thần dược” giúp cải thiện ngay lập tức đời sống tình dục. Tuy nhiên, một chế độ ăn cân bằng, giàu dinh dưỡng, kết hợp với việc ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và duy trì lối sống lành mạnh có thể góp phần nâng cao sức khỏe sinh lý một cách tự nhiên và bền vững.
