Trước khi xét nghiệm ma túy, danh ca Ngọc Sơn có cuộc sống ở tuổi trung niên ra sao?
GĐXH - Danh ca Ngọc Sơn mới đây đã công khai chuyện xét nghiệm ma túy giữa lúc nhiều nghệ sĩ vướng ồn ào liên quan đến chất cấm.
Danh ca Ngọc Sơn từng nhiều lần khẳng định bản thân nói không với ma túy và các chất kích thích. Trước những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, nam ca sĩ còn chủ động đi xét nghiệm ma túy để chứng minh sự trong sạch của mình. Hành động thẳng thắn và minh bạch của Ngọc Sơn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, đồng thời cho thấy thái độ cương quyết của anh trong việc bảo vệ hình ảnh và uy tín cá nhân sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Trước khi quyết định làm việc này, danh ca Ngọc Sơn ở tuổi U60 không còn quá bận rộn chạy show, dù anh vẫn là gương mặt được nhiều khán giả yêu mến. Những lúc lắng lại, anh muốn thử thách bản thân bằng những điều do chính mình đặt ra. Trong một đoạn clip, Ngọc Sơn bịt mắt đánh đàn piano và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.
Ngọc Sơn tên thật là Phạm Ngọc Sơn, sinh ngày 26/11/1968 tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Từ cuối thập niên 1980, Ngọc Sơn bắt đầu nổi tiếng sau khi giành giải tại các cuộc thi ca hát toàn quốc. Anh sở hữu giọng hát khỏe, giàu cảm xúc cùng phong cách biểu diễn sôi động, khác biệt. Nhiều ca khúc do anh thể hiện và sáng tác đã trở thành hit như "Tình cha", "Lòng mẹ", "Vầng trăng cô đơn", "Đêm cuối", "Khúc tình nồng"…
(Ảnh: Tư liệu, Internet, FBNV)
