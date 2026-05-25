Bà Diện xin lỗi Mai vì từng cấm cản yêu đương

Trong trích đoạn giới thiệu tập 34 phim "Ngược đường ngược nắng", Hoàng quyết định tỏ tình với Vân sau thời gian hai người "cảm nắng". "Trông anh thế này thôi nhưng mà anh vụng về lắm cũng không khéo ăn khéo nói. Với lại em biết, anh đổ vỡ một lần rồi. Nhìn đi nhìn lại anh thấy mình chả có điểm gì để xứng với em cả", Hoàng nói với Vân.

Thấy Hoàng lúng túng nói chuyện với mình, Vân liền trêu chọc anh. Tuy nhiên, cô vẫn thẳng thắn khẳng định Hoàng là một người đàn ông tốt. Với cô, điều ấy là quan trọng nhất.

Hoàng thổ lộ tình cảm với Vân. Ảnh VTV

Trong khi đó, bà Diện chủ động sang nhà gặp Mai để trần tình về chuyện năm xưa giữa hai gia đình và cũng mong Mai đừng vì chuyện người lớn mà đánh mất hạnh phúc của chính mình.



"Việc cô ngăn cản cháu với Trung đến với nhau không phải vì cô ghét bỏ cháu đâu, mà bởi vì cô sợ ở gần cháu, cháu sẽ biết sự thật, cô sẽ phải đối diện với sự hèn nhát của mình", bà Diện thú nhận.

"Cô biết bây giờ có nói lời xin lỗi cũng không thể thay đổi được quá khứ. Cô cũng không đáng được nhận sự tha thứ nhưng cô chỉ mong cháu, cháu đừng vì sai lầm của cô mà làm khổ thằng Trung, làm khổ chính mình".

Bà Diện mong Mai không vì chuyện quá khứ mà lỡ hạnh phúc của cuộc đời. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, ông Trực sang nhà ông Phúc đem theo chút mồi nhậu để hai người hàn huyên tâm sự. Ông Trực vẫn không quên gạ ông Phúc truyền lại bí kíp gia truyền làm hương mà bố vợ để lại.

Ông Trực chủ động sang nhà hàn huyên tâm sự với ông Phúc. Ảnh VTV

Tập 34 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng lúc 21h00 ngày 25/5 trên VTV1.



