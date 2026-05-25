Bà Diện xin lỗi Mai vì từng cấm cản yêu đương
GĐXH - Bà Diện chủ động gặp và xin lỗi Mai, mong Mai đừng vì chuyện người lớn mà đánh mất hạnh phúc của chính mình.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 34 phim "Ngược đường ngược nắng", Hoàng quyết định tỏ tình với Vân sau thời gian hai người "cảm nắng". "Trông anh thế này thôi nhưng mà anh vụng về lắm cũng không khéo ăn khéo nói. Với lại em biết, anh đổ vỡ một lần rồi. Nhìn đi nhìn lại anh thấy mình chả có điểm gì để xứng với em cả", Hoàng nói với Vân.
Thấy Hoàng lúng túng nói chuyện với mình, Vân liền trêu chọc anh. Tuy nhiên, cô vẫn thẳng thắn khẳng định Hoàng là một người đàn ông tốt. Với cô, điều ấy là quan trọng nhất.
Trong khi đó, bà Diện chủ động sang nhà gặp Mai để trần tình về chuyện năm xưa giữa hai gia đình và cũng mong Mai đừng vì chuyện người lớn mà đánh mất hạnh phúc của chính mình.
"Việc cô ngăn cản cháu với Trung đến với nhau không phải vì cô ghét bỏ cháu đâu, mà bởi vì cô sợ ở gần cháu, cháu sẽ biết sự thật, cô sẽ phải đối diện với sự hèn nhát của mình", bà Diện thú nhận.
"Cô biết bây giờ có nói lời xin lỗi cũng không thể thay đổi được quá khứ. Cô cũng không đáng được nhận sự tha thứ nhưng cô chỉ mong cháu, cháu đừng vì sai lầm của cô mà làm khổ thằng Trung, làm khổ chính mình".
Ở một diễn biến khác, ông Trực sang nhà ông Phúc đem theo chút mồi nhậu để hai người hàn huyên tâm sự. Ông Trực vẫn không quên gạ ông Phúc truyền lại bí kíp gia truyền làm hương mà bố vợ để lại.
Tập 34 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng lúc 21h00 ngày 25/5 trên VTV1.
Phim nối sóng 'Ngược đường ngược nắng' trên VTV1 có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim "Phía bên kia thành phố" sẽ được phát sóng ngay sau khi bộ phim "Ngược đường ngược nắng" khép lại.
Doraemon, Minions, Tôn Ngộ Không và loạt phim chiếu rạp đầy ắp tiếng cười dành cho 'khối nghỉ hè'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Mùa hè 2026 hứa hẹn sôi động và bùng nổ với loạt phim gia đình đa sắc màu hấp dẫn dành cho đối tượng "khối nghỉ hè".
Hoa hậu Vi Minh rời bản về thành phố, Ngân Khánh bỗng dưng nổi tiếngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Vi Minh choáng váng khi hình ảnh của cô bạn thân Ngân Khánh cùng con gái xuất hiện ngập tràn trên mạng xã hội.
Ông Trực sang nhà hàng xóm làm lành, xin cho Trung được làm con rểXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Ông Trực chủ động sang gặp ông Phúc để làm hòa, gác lại quá khứ và ngỏ ý xin cho Trung được làm rể nhà ông Phúc.
Thiếu gia tập đoàn Hải Minh giúp Hoa hậu Vi Minh thoát khỏi nghi vấn ăn chặn tiền từ thiệnXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Hải Đăng đã xuất hiện đúng lúc và giúp Hoa hậu Vi Minh thoát khỏi sự cố bị cộng đồng mạng tấn công vì cho rằng mập mờ tiền từ thiện.
NSND Lê Khanh nói gì khi đóng phim do một bác sĩ làm đạo diễn?Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trước việc tham gia một bộ phim do bác sĩ làm đạo diễn, NSND Lê Khanh đã cảm thấy e dè khi hợp tác...
Mai (Ngọc Huyền) bất ngờ được mẹ của Trung (Đình Tú) mời sang nhàXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Sự xuất hiện của ông Tùng khiến bà Diện bất ngờ thay đổi thái độ với Mai.
Hoa hậu Vi Minh bị tố 'ăn chặn' tiền từ thiệnXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Bố của bé Dín sau khi trở về đã lên mạng tố Hoa hậu Vi Minh ăn chặn tiền từ thiện.
Nam ca sĩ quê Bắc Ninh gây chú ý với MV đưa chất liệu đời sống vào âm nhạcXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Tuấn Cry tiếp tục gây bất ngờ với sản phẩm mới năm 2026 - nơi anh kết hợp dân gian và hiện đại, mang chất liệu đời sống chân thật, gần gũi.
Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) trả lại 30 triệu tiền bồi thường bị bỏng vì bếp điện rởm cháyXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Ông Đăng gọi Sinh tới và đưa trả lại số tiền 30 triệu đồng và yêu cầu giữ kín chuyện này, coi đây là bài học lớn cho Vân.
Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) trả lại 30 triệu tiền bồi thường bị bỏng vì bếp điện rởm cháyXem - nghe - đọc
GĐXH - Ông Đăng gọi Sinh tới và đưa trả lại số tiền 30 triệu đồng và yêu cầu giữ kín chuyện này, coi đây là bài học lớn cho Vân.