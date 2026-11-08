Trưởng Ban Tổ chức: 'Có những điểm các Á hậu còn mạnh hơn Hoa hậu'

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn tối 7/11 tại Hải Phòng, mạng xã hội đã chia sẻ, bình luận nhiều về kết quả lựa chọn Hoa hậu, Á hậu của cuộc thi. Để giải đáp những băn khoăn này, sáng 8/11 tại Hải Phòng, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã có buổi họp báo ra mắt Top 3, đồng thời chia sẻ kỹ hơn về hành trình tìm kiếm, lựa chọn ngôi vị Hoa hậu.

BTC họp báo sau chung kết vào sáng 8/11 tại Hải Phòng.

Trước băn khoăn về việc tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang trước đó không nằm trong top dự đoán của fan sắc đẹp, đồng thời những cái tên sáng giá thậm chí không có tên trong top 15, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng BTC cuộc thi đã giải đáp:

"Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi có những quy định, quy chế chặt chẽ. Chúng tôi không chỉ đánh giá thí sinh ở nhan sắc mà còn xem xét những yếu tố khác, phù hợp với 4 giá trị cốt lõi của cuộc thi là Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Nếu chỉ nhìn vào nhan sắc thì chưa đủ.

Khán giả có thể dành nhiều thiện cảm cho một thí sinh thông qua phần trình diễn trên sân khấu, đặc biệt trong đêm chung kết. Tuy nhiên, Ban tổ chức và Ban giám khảo có điều kiện theo dõi, tiếp xúc và đánh giá các cô gái trong suốt hành trình tham gia cuộc thi".

"BTC và Ban giám khảo chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình, bảo đảm tuân thủ quy chế, đồng thời cân nhắc thận trọng để tìm ra những gương mặt phù hợp nhất với các danh hiệu của Hoa hậu Việt Nam 2026", nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng BTC cuộc thi nói.

Theo Trưởng BTC, quá trình này không chỉ bao gồm những phần thi chính thức mà còn có các hoạt động tại nhà chung, việc thực hiện yêu cầu của BTC, ý thức chấp hành nội quy, quy chế và cách ứng xử của thí sinh trong những tình huống khác nhau.

"Có những cô gái khi xuất hiện trước ống kính rất rực rỡ, chuyên nghiệp, tỏa sáng. Nhưng đằng sau ống kính, trong cuộc sống thường ngày, cô gái ấy là người như thế nào cũng là điều chúng tôi đặc biệt quan tâm", ông Sưởng nói.

Cũng tại buổi họp báo, BTC lý giải kỹ càng hơn về quá trình lựa chọn ngôi vị hoa hậu được tiến hành cẩn trọng và nghiêm ngặt, đúng nghĩa với một cuộc thi nhan sắc ở quy mô cấp quốc gia.

Ngoài Ban Giám khảo gồm những thành viên có uy tín, kinh nghiệm, đánh giá thí sinh từ nhiều góc độ còn có BTC, các tiểu ban chuyên môn như tiểu ban truyền thông, tiểu ban thí sinh và những bộ phận khác tham gia theo dõi, tổng hợp thông tin trong quá trình diễn ra cuộc thi. Việc lựa chọn các danh hiệu không chỉ dừng lại ở chấm điểm mà còn có quá trình trao đổi, hội ý, thảo luận trên cơ sở quy chế và những thông tin được ghi nhận.

Hoa hậu và 2 Á hậu lần đầu hiện diện trước công chúng trên cương vị mới.

"Có những cô gái rất đáng tiếc. Nhưng chúng ta phải lựa chọn người phù hợp nhất trong số rất nhiều người đẹp. Ngay cả trong Top 3, khi lựa chọn một người trở thành Hoa hậu, không có nghĩa chúng ta phủ nhận vẻ đẹp của hai Á hậu. Trên thực tế, có những điểm các Á hậu còn mạnh hơn Hoa hậu, nhưng khi nhìn nhận một cách tổng thể, chúng tôi thấy rằng người được lựa chọn làm Hoa hậu có sự phù hợp hơn.

Vì vậy, kết quả cuối cùng là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, không thể chỉ căn cứ vào một phần trình diễn hay những ấn tượng ban đầu. Có những lý do khiến một thí sinh không thể tiến sâu mà khán giả khó nhận thấy khi theo dõi chương trình trên sân khấu.

BTC và Ban giám khảo chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình, bảo đảm tuân thủ quy chế, đồng thời cân nhắc thận trọng để tìm ra những gương mặt phù hợp nhất với các danh hiệu của Hoa hậu Việt Nam 2026", nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng BTC cuộc thi nói.

Cú ngã của Á hậu Khánh Linh có ảnh hưởng đến kết quả chấm điểm?

Một sự cố đáng tiếc trong đêm chung kết là trường hợp của thí sinh Khánh Linh trong phần thi dạ hội. Trong lúc sải bước và trình diễn với phần tà váy phía sau, Khánh Linh không may bị trượt chân ngã. Với kinh nghiệm sân khấu, ngay sau đó, Khánh Linh đã lấy lại bình tĩnh để hoàn thành phần thi. Mặc dù cô được sướng tên ở ngôi vị Á hậu 1 nhưng trên diễn đàn mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng nếu không vì sự cố này, rất có thể thứ hạng của Khánh Linh đã khác.

Về vấn đề này, nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng, đó có thể là điểm trừ vì đã để xảy ra sơ suất trên sân khấu, nhưng điểm cộng chính là cách bạn vượt qua sự cố ấy. Chúng tôi đã nhìn thấy những phẩm chất của Khánh Linh trong hoàn cảnh khó khăn. Nếu là một người khác, có thể sau khi vấp ngã sẽ mất tự tin, không còn giữ được thần thái và sự tập trung. Nhưng Khánh Linh đã rất tự tin để tiếp tục phần trình diễn.

Ông cũng khẳng định, sự cố này không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. "Như tôi đã chia sẻ, quá trình chấm điểm, đánh giá thí sinh kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng. Phần trình diễn trên sân khấu chỉ là một phần trong cơ cấu đánh giá tổng thể", ông Sưởng nói.

Là người từng có nhiều trải nghiệm biểu diễn trên sân khấu, Khánh Linh cho biết, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hoàn thành phần thi.

Khánh Linh cũng cho biết, lý do cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh là bởi tại cuộc thi, cô cùng các thí sinh đã trải qua một quá trình rèn luyện rất dài về thần thái và đặc biệt là cách xử lý những tình huống bất ngờ khi trình diễn.

"Bản thân Khánh Linh cũng từng có nhiều trải nghiệm biểu diễn trên sân khấu. Tôi nghĩ đó là một trong những lý do giúp mình không đánh mất tinh thần sau cú ngã. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng lúc đó mình thực sự rất run và lo lắng, sợ sự cố sẽ ảnh hưởng đến kết quả cũng như đánh giá của Ban giám khảo", Á hậu Khánh Linh nói.

Sau đăng quang, Hoa hậu Yến Trang và hai Á hậu sẽ tham gia media tour cùng các cơ quan báo chí, truyền thông trước khi trở lại với các hoạt động từ thiện, xã hội.

Sau đăng quang, Hoa hậu Yến Trang và hai Á hậu sẽ tham gia media tour cùng các cơ quan báo chí, truyền thông trước khi trở lại với các hoạt động từ thiện, xã hội.

Ảnh: BTC

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu, Á hậu sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 GĐXH - Sáng 8/11, Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi đã tham dự họp báo sau đăng quang. Khác với vẻ lộng lẫy trong đêm chung kết, cả 3 hiện diện với vẻ đẹp mộc mạc, nền nã.